 Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції. ФОТОрепортаж

Такі дані соціологічного дослідження повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.
"Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та на посаді Голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це особиста заслуга Сергія Князєва та команди", - зазначив Арсен Аваков.
Міністр зазначив, що рішення про відставку Сергія Князєва - це плановий крок, не обумовлений негативними чинниками і брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції. Арсен Аваков додав, що Сергій Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра на громадських засадах, поза штатом, і члена колегії МВС.
Арсен Аваков також повідомив, що за поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови НПУ.
"У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди будуть ефективно працювати на користь держави Україна. Ми маємо країну, яка ще перезавантажується, маємо нові підходи, маємо поліцію поза політикою і перед нами стоять нові виклики. Тому ми маємо вчасно і адекватно реагувати", - наголосив міністр.
Нагадаємо, Уряд призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ. Крім того, Арсен Аваков призначив першим заступником голови Національної поліції - начальником кримінальної поліції Євгена Коваля і заступником голови Національної поліції - начальником Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.
Теперя по новой капитал сабирать...
🤗
Реформатор Аваков продолжает реформу полиции.
После этих слов рюкзаков должен быть выгнан ссаными тряпками, и посажен за развал полиции.
Я уже начинаю думать что не Беня президент Украины, а Аваков....
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И дажэ без кумовства и КАРРУПЦЫИ.
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5 апреля 2019
"Кабмин утвердил предложенный Аваковым список замов. Геращенко в нем. Первый зам тот же - Яровой."
Потоки нельзя ограничивать, бо порох нападет!
что сотворило страха ради
новый вариант гермафродита:
плотью - мужики, а духом - *****.