 Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції. ФОТОрепортаж

Такі дані соціологічного дослідження повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та на посаді Голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це особиста заслуга Сергія Князєва та команди", - зазначив Арсен Аваков.

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Міністр зазначив, що рішення про відставку Сергія Князєва - це плановий крок, не обумовлений негативними чинниками і брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції. Арсен Аваков додав, що Сергій Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра на громадських засадах, поза штатом, і члена колегії МВС.

Арсен Аваков також повідомив, що за поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови НПУ.

"У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди будуть ефективно працювати на користь держави Україна. Ми маємо країну, яка ще перезавантажується, маємо нові підходи, маємо поліцію поза політикою і перед нами стоять нові виклики. Тому ми маємо вчасно і адекватно реагувати", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, Уряд призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ. Крім того, Арсен Аваков призначив першим заступником голови Національної поліції - начальником кримінальної поліції Євгена Коваля і заступником голови Національної поліції - начальником Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.







