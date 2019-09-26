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 Фоторепортаж
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Все про:Аваков (1251) Троян (146) Князєв (353)

 Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції. ФОТОрепортаж

За останніми соціологічними дослідженнями Центру Разумкова, рівень довіри до національної поліції становить 51% - це заслуга роботи Сергія Князєва, новий глава НПУ Ігор Клименко має продовжити цей шлях реформ.

Такі дані соціологічного дослідження повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та на посаді Голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це особиста заслуга Сергія Князєва та команди", - зазначив Арсен Аваков.

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Міністр зазначив, що рішення про відставку Сергія Князєва - це плановий крок, не обумовлений негативними чинниками і брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції. Арсен Аваков додав, що Сергій Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра на громадських засадах, поза штатом, і члена колегії МВС.

Арсен Аваков також повідомив, що за поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови НПУ.

"У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди будуть ефективно працювати на користь держави Україна. Ми маємо країну, яка ще перезавантажується, маємо нові підходи, маємо поліцію поза політикою і перед нами стоять нові виклики. Тому ми маємо вчасно і адекватно реагувати", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, Уряд призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ. Крім того, Арсен Аваков призначив першим заступником голови Національної поліції - начальником кримінальної поліції Євгена Коваля і заступником голови Національної поліції - начальником Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.

Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції 01
Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції 02
Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції 03
Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150531
 
 
 Топ коментарі
 
Наверно сынок Рюкзака в карты крупно проигрался этим двум
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Потужно.
Реформатор Аваков продолжает реформу полиции.
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51% это заслуга? Акуеть. А в начале реформ с полицейскими селфи делали... Всё развалили твари мусорские.
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Та да, огрррабили Князя...
Теперя по новой капитал сабирать...
🤗
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Потужно.
Реформатор Аваков продолжает реформу полиции.
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Наверно сынок Рюкзака в карты крупно проигрался этим двум
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Министр отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции.

После этих слов рюкзаков должен быть выгнан ссаными тряпками, и посажен за развал полиции.
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Хи-хи..... Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции - Цензор.НЕТ 215
Я уже начинаю думать что не Беня президент Украины, а Аваков....
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Это НОВЫЕ ЛИЦЫ от ЗЕНЕЛЕЙССКОГО,,
,
И дажэ без кумовства и КАРРУПЦЫИ.
.
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Князев получал от всех этих лото забав игральных закладив только 10% всё остальное заносилось Авакову.. конечно же он будет ему благодарен.. это пздц какой то
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А я что говорил.Хрен Аваков своих отдаст. Так же ,как и свой игровой и янтарный бизнесы. Клал он на Зе и на все73%.
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Кумовства не будет - Зеленский о ключевых постах в государстве
5 апреля 2019
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Ага.Будут сваты, друзья детства, друзья друзей, юзики, мандели, дубинско-бужанские ...
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Мне всегда непонятна была роль советников - кто они и какие у них функции?! Если есть заместители, для чего нужны советники? Или это просто почетная ссылка для пенсионеров?
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ну хтось должен кэш у коптерке считать
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тре авакова оставіть, а то Петя нападьот! Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції - Цензор.НЕТ 4318
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Какие могут быть изменения в прогнившем рюкзаковском болоте? Только пересаживание старых задниц из кресла в кресло под вопли о "реформе".
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Коли ще раз князєва жінка попадеться він стане міністром мвс. Тобто відставка по українськи це окозамилювання для лохів.
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Iнсайд:
"Кабмин утвердил предложенный Аваковым список замов. Геращенко в нем. Первый зам тот же - Яровой."
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А фули, Чеботарев там и парфенюк на месте.
Потоки нельзя ограничивать, бо порох нападет!
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Время наше будет знаменито тем,
что сотворило страха ради
новый вариант гермафродита:
плотью - мужики, а духом - *****.
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А не тот ли это князев чью женку спалили на КАРДОНЕ , если так то свинарчуки просто мелкие поросята , где этот сраный бигус , стая зебилов и их тролей - не слышу воя о справидливости.
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А патриоты рассказывали что Князев настоящий европеец, подал в отставку после того как ее жену поймали на границе с мешком денег.
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