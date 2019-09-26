 Терориста "ДНР" Індика готують до обміну. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.
"Індика з Одеси готують на обмін", - написав він, оприлюднивши заяву терориста про добровільну згоду на обмін.
За даними блогера, зараз терорист у СІЗО Одеси, проте як він туди потрапив - невідомо.
Фото: соцмережі
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Жарят?
- Какая рыба самая большая?
Встает Вовочка и изрекает:
- Самая большая рыба это Б...дь!
- Что ты такое говоришь, Вовочка? Кто тебе такое сказал!?
- Папа. Я слышал как папа дяде Коле рассказывал, что когда он был на море, то поймал там Б...дь. Он ее целый месяц жарил-жарил, а потом еще и партнеру по преферансу жарить оставил!
такие долго не живут..
Ты же не лахтинский тролль и правда живешь в Германии?
Скажите пожалуйста, по какой причине забанен пользователь GT V 9a26ff85
Тот ник забанили, и тут появился Максим Гузенко
Некро мансеру надо быть аккуратнее с такими бумажками, присланными от анонимных источников - Бутусов и "журналистка" Бердинских могут подтвердить!