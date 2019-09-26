 Терориста "ДНР" Індика готують до обміну. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

"Індика з Одеси готують на обмін", - написав він, оприлюднивши заяву терориста про добровільну згоду на обмін.

За даними блогера, зараз терорист у СІЗО Одеси, проте як він туди потрапив - невідомо.

Фото: соцмережі

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Фото: Twitter/Necro Mancer





Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.