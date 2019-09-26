EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  4823  27
Матеріали за темою:
Все про:обмін (520) полонені (556)

 Терориста "ДНР" Індика готують до обміну. ФОТО

Терориста з так званої народної міліції "ДНР" Індика Назара Володимировича готують до обміну утримуваними особами між Україною і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

"Індика з Одеси готують на обмін", - написав він, оприлюднивши заяву терориста про добровільну згоду на обмін.

Терориста ДНР Індика готують до обміну 01

За даними блогера, зараз терорист у СІЗО Одеси, проте як він туди потрапив - невідомо.

Терориста ДНР Індика готують до обміну 02

Фото: соцмережі

Читайте також: Це зрадник Батьківщини, - звільнений моряк Оприско про Медведчука

Терориста ДНР Індика готують до обміну 03
Фото: Twitter/Necro Mancer

Терориста ДНР Індика готують до обміну 04
Терориста ДНР Індика готують до обміну 05

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150512
 
   
 Топ коментарі
 
"Террориста "ДНР" Индыка готовят к обмену."
Жарят?
 показати весь коментар
 
По зовнішності більше схожий на півника.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вешать нужно только отъявленных. Но отъявленных нужно вешать.
 показати весь коментар
 
"Террориста "ДНР" Индыка готовят к обмену."
Жарят?
 показати весь коментар
 
 
Учительница спрашивает детей:
- Какая рыба самая большая?
Встает Вовочка и изрекает:
- Самая большая рыба это Б...дь!
- Что ты такое говоришь, Вовочка? Кто тебе такое сказал!?
- Папа. Я слышал как папа дяде Коле рассказывал, что когда он был на море, то поймал там Б...дь. Он ее целый месяц жарил-жарил, а потом еще и партнеру по преферансу жарить оставил!
 показати весь коментар
 
 
Вот вторая фотка чистая илюстрация "рюськава мира", долба...б-обрыган с валыной на фоне срача и говна.
 показати весь коментар
 
 
По зовнішності більше схожий на півника.
 показати весь коментар
 
 
у малолетки, характерные признаки гормональной интоксикации организма и слабоумия..
такие долго не живут..
 показати весь коментар
 
 
Помните в каком состоянии Северная Корея вернула в США студента Отто Уормбира?
 показати весь коментар
 
 
о, з Одеси. Тут на ЦН справжнісіньке ватне кодло порохоботів з Одеси.
 показати весь коментар
 
 
Зато с Германнии здесь пишут все переселенцы с Донецка и все Супер-Патриоты. Некоторые даже волонтерили и имеют грамоты от руководства ;республик;.
 показати весь коментар
 
 
тут є також волонтери мінстеця з лоханська, які думають, що форум все забув. Якось підозріло ці волонтери стають на захист одеської мусарні.
 показати весь коментар
 
Я тебе повторяю- покажи пример. Ссылки, скрины. Ибо у меня есть подозрение что лахтинский тролль под прокси тупо врет.
Ты же не лахтинский тролль и правда живешь в Германии?
 показати весь коментар
 
Андруша Бєляев, кого цікавить те, що ти сам собі повторюєш? тебе деактували за антиукраїнські висери - так ти виліз знову на форум, сидів би собі тихо, так ні, шукає собі пригод. У мене дуже багато скринів про тебе та твоїх друзів, не хвилюйся.
 показати весь коментар
 
 
Максим Гузенко

Скажите пожалуйста, по какой причине забанен пользователь GT V 9a26ff85
Тот ник забанили, и тут появился Максим Гузенко

 показати весь коментар
 
 
Добавьте в коллекцию https://censor.net.ua/comments/locate/23/2008573/71523121
 показати весь коментар
 
 
Это хто его готовит на бумагах на русском языке? Некро Мансер из Рая? Терориста "ДНР" Індика готують до обміну - Цензор.НЕТ 4839
Некро мансеру надо быть аккуратнее с такими бумажками, присланными от анонимных источников - Бутусов и "журналистка" Бердинских могут подтвердить! Терориста "ДНР" Індика готують до обміну - Цензор.НЕТ 4839 Терориста "ДНР" Індика готують до обміну - Цензор.НЕТ 4839 Терориста "ДНР" Індика готують до обміну - Цензор.НЕТ 4839
 показати весь коментар
 
Сделайте ему перед отправкой прививку от всего. И пусть живет в лугандоне... недолго.
 показати весь коментар
 
Таких треба вішати на осиках.....Треба вводити смертну кару-елетричний стілець.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору