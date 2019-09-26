 Будівельний кран упав на супермаркет у Львові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Зазначається, що кран впав з території будівництва, яке здійснює компанія "Авалон". За словами очевидців, будівельний кран впав з тильного боку супермаркету, де розташована рампа для відвантаження вантажів. На місці події карета швидкої допомоги.
За даними голови Сихівської райадміністрації Галини Гладяк, яка перебуває на місці події, в результаті падіння крана пошкоджені господарські приміщення і склади супермаркету.
Відомо, що постраждала працівниця, яка обслуговувала кран. На місце події приїхали рятувальники.
"Постраждала жива. Її затиснуло, тому викликали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана і провести вивільнення постраждалої. Кран впав на складські приміщення "Арсена", тобто це господарські приміщення, де відбувається підвезення товару. Тому більше ніхто не постраждав", - повідомив заступник голови Сихівської адміністрації Володимир Івасюк.
Постраждалу витягли з кабіни крана рятувальники, її забрала "швидка". Даних про її стан немає.
Можна вважати, що така ж історія трапилася і з Андрюшою, як і з краном
Под сопровождением самого террористического государства в мире израель.
Это государство после войны убило больше всех людей в мире. Чекисты вторые.
Если жидовская мафия имитатора к-ши распродаст украину с молотка вместе с украинцами,то у других государст появляется право распродать израиль с молоткс вместе с евреями.
а может Китай более всего убил? или северокорейцы? или совок? там вообще не считают, как и в совке - миллион туда-сюда, ваще пофиг.
и да, Израиль "распродашь" вместе с его ядерными ракетами? Или "распродавалка" сломается?
заколебали умники - высрут, а ты догадывайся что же они имели ввиду.
мне кажется что ты пьян. какие владельцы, если они делали эмбарго когда на тех напали арабы? только потом начали помогать и даже проглотили потопление кошерными своего корабл*.
Вот ****** какой нить Бжербж Бржовшки с бабками разеян в израиль. А тут хопа, и Сибирь пошла под протекторат. Захотели предьявить, а где деньги наши?
США говорит, вот за коммисию в 10% можете получить Бжербж Бржовшки прям в подарочной упаковке. Хоп. И Израиль распродан, миллионы арабов от радости принимают долллар 2 нац.валютой, в губы целуют, предлагают выпить, породнится.
толку - ровно никакого из этих беснований, более того - убытки и одебиливание древними страшилками, одновременный рост кол-ва бабла на счетах у толстых бородатых плутов в платьях.
Водійку крана госпіталізовано.
На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
- Кароч, мля, мужики... Какая бы зуйня ни случилась, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает... Вдруг кран ка-а-ак ёпнется! И вместе с ним вся новостройка рухнула нахрен.
Немая сцена. Один рабочий, посмотрев на часы:
- Оп-па... Десять тридцать пять. Точно по графику!