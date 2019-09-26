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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Львів (1096) падіння (15) будівництво (416)

 Будівельний кран упав на супермаркет у Львові. ФОТОрепортаж

На будівлю супермаркету на проспекті Червоної Калини у Львові впав будівельний кран. Постраждала працівниця, яка обслуговувала кран.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що кран впав з території будівництва, яке здійснює компанія "Авалон". За словами очевидців, будівельний кран впав з тильного боку супермаркету, де розташована рампа для відвантаження вантажів. На місці події карета швидкої допомоги.

Будівельний кран упав на супермаркет у Львові 01

За даними голови Сихівської райадміністрації Галини Гладяк, яка перебуває на місці події, в результаті падіння крана пошкоджені господарські приміщення і склади супермаркету.

Будівельний кран упав на супермаркет у Львові 02

Відомо, що постраждала працівниця, яка обслуговувала кран. На місце події приїхали рятувальники.

Будівельний кран упав на супермаркет у Львові 03

"Постраждала жива. Її затиснуло, тому викликали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана і провести вивільнення постраждалої. Кран впав на складські приміщення "Арсена", тобто це господарські приміщення, де відбувається підвезення товару. Тому більше ніхто не постраждав", - повідомив заступник голови Сихівської адміністрації Володимир Івасюк.

Будівельний кран упав на супермаркет у Львові 04

Постраждалу витягли з кабіни крана рятувальники, її забрала "швидка". Даних про її стан немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150510
 
 
 Топ коментарі
 
символично.. напоминает закат политической карьеры Садового и его политической секты "Сцувамвпомощь"
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Если садовой переметнется в команду Зе! , то он опять будет у руля Строительный кран упал на супермаркет во Львове - Цензор.НЕТ 6656
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символично.. напоминает закат политической карьеры Садового и его политической секты "Сцувамвпомощь"
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Если садовой переметнется в команду Зе! , то он опять будет у руля
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Та вже все з Андрюшою. Мерство йому вже не світить
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ха ха придурки палиспасты и проитивовесы разные поставили не уровняли противовесы..и устойчиость крана....и вот от перегруза самой конструкции и впав...пьяные что ли монтаж делали аль как...
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😃....

Можна вважати, що така ж історія трапилася і з Андрюшою, як і з краном
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І таке з кранами буває , якщо порушити правила експлуатації... А жінці повезло, що живою залишилася. Можна вважати, що вона народилася в сорочці
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Жидовская мафия коломойши беспределу хотят распродать украину с молотка.
Под сопровождением самого террористического государства в мире израель.
Это государство после войны убило больше всех людей в мире. Чекисты вторые.
Если жидовская мафия имитатора к-ши распродаст украину с молотка вместе с украинцами,то у других государст появляется право распродать израиль с молоткс вместе с евреями.
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*****, зебилоиды, вас хоть иногда попускает?
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То анті-зебілоїд, кацапче, отже не пересмикуй як гєбєнь. Зебілоїди - вони здебільшого синагожні маріонетки українського головжида Бєні! Таким чином можеш притушити палахкотіння твоєї вати...
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а может Китай более всего убил? или северокорейцы? или совок? там вообще не считают, как и в совке - миллион туда-сюда, ваще пофиг.
и да, Израиль "распродашь" вместе с его ядерными ракетами? Или "распродавалка" сломается?

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Владельцы израиля США, с целью продать их фашистам как лут-боксы. Разбиваешь череп и там золотые украшение там. Вот зелень купил коломойшу у цыган, прикинь сколько ему заплатят чтобы купить коломойского и распять за деньги?
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каким фашистам то? итальянцы вроде вышвырнули Муссолини.
заколебали умники - высрут, а ты догадывайся что же они имели ввиду.
мне кажется что ты пьян. какие владельцы, если они делали эмбарго когда на тех напали арабы? только потом начали помогать и даже проглотили потопление кошерными своего корабл*.
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Я обобщил. Хошь не фашисты для пересичного, а национал. социалисты.
Вот ****** какой нить Бжербж Бржовшки с бабками разеян в израиль. А тут хопа, и Сибирь пошла под протекторат. Захотели предьявить, а где деньги наши?

США говорит, вот за коммисию в 10% можете получить Бжербж Бржовшки прям в подарочной упаковке. Хоп. И Израиль распродан, миллионы арабов от радости принимают долллар 2 нац.валютой, в губы целуют, предлагают выпить, породнится.
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Мойша Кала много что может утверждать)) Наприме что без меня солнце не восходит. Любую случайность выдавай за свой успех, неудачу за многоходовочку.
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Фигасе какой притон попы отгрохали.... Пусть помолятся лучше шоб и на их капище ниче не упало Будівельний кран упав на супермаркет у Львові - Цензор.НЕТ 8291
толку - ровно никакого из этих беснований, более того - убытки и одебиливание древними страшилками, одновременный рост кол-ва бабла на счетах у толстых бородатых плутов в платьях.
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Бизнес на чудесах и свечках процветает - строят новые и новые доходные места.
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Щось тут козлорожим козлячим духом засмерділо ...
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то вийди з хліва, навіщо скавулиш шо тобі щось смердить?
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А тобі боря не здається , що тут козлов розвелося забагато? 😕
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Будівництво веде львівський сигаретний мафіозі з партії БПП Козловський !
Водійку крана госпіталізовано.
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Взагалі то - крановщиця! Або як у Львові часто кажуть "крановчиця". На баштових кранах немає водіїв, а є крановщики!
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Анекдот згадався:

На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
- Кароч, мля, мужики... Какая бы зуйня ни случилась, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает... Вдруг кран ка-а-ак ёпнется! И вместе с ним вся новостройка рухнула нахрен.
Немая сцена. Один рабочий, посмотрев на часы:
- Оп-па... Десять тридцать пять. Точно по графику!
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