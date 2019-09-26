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Все про:хабар (2757) Київська область (1011) прокуратура (1895)

 Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис. ФОТО

На Київщині затримали двох співробітників поліції під час одержання 20 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Прокуратурою Київської області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження СБУ затримано двох оперативних працівників Броварського відділу поліції, які штучно створювали докази винуватості особи у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних засобів та вимагали і отримали від нього 20 тис. грн неправомірної вигоди, щоб залишити цей факт "без фіксації".

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Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, працівників поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України, готується повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис 01
Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150508
 
   
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От вже підари!!!! Рубати руки привселюдно. Казав, кажу і буду казати іншого виходу не має!
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Тихіше, тихіше, це ж кінець епохи бідності, чи ще ні?
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Еще нет. Это одна из 144 успешных реформ.
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Хорошо что новые лица оставили Авакяна суперреформатора
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Лише двадцять тисяч гривень на двох за наркоту ?!!! Ну це вже якесь неподобство 😕
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Авакян этих пидоров на поруки тоже берет, как и того подрывника моста метро?
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