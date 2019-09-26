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Все про:Нацполіція (8248) погрози (254) Херсонщина (461) ДБР (518)

 Чоловік погрожував зброєю співробітникам ДБР на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО

Чоловік, підозрюваний у військовому злочині, погрожував зброєю співробітникам Державного бюро розслідувань у Каховці (Херсонська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

"Представники Державного бюро розслідувань повідомили в поліцію, що під час проведення ними слідчих дій місцевий житель, який підозрюється у вчиненні військового злочину, став погрожувати правоохоронцям застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.

За наказом начальника поліції області Олександра Прокудіна на території міста була введена в дію поліцейська операція "Грім". На місце події терміново виїхали керівництво поліції області, районного відділу та бійці КОРД і інших спецпідрозділів.

"У ході проведення злагоджених та професійних дій поліцейських зловмисник був знешкоджений. Наразі він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Ніхто із громадян не постраждав", - відзначили в поліції.

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За фактом погроз співробітникам правоохоронного органу відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України.

Чоловік погрожував зброєю співробітникам ДБР на Херсонщині, - Нацполіція 01
Чоловік погрожував зброєю співробітникам ДБР на Херсонщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150501
 
 
 Топ коментарі
 
Военного преступления?? А по-конкретнее можно, что за военное преступление инкриминируют мужчине на Херсонщине? Или это сепарня в погонах добровольцам дела шьет?
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Операция "Гром" ?
А на государственном языке как?
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Там вже вбивць немає куди саджати тому, відпускають під домашній арешт.
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Военного преступления?? А по-конкретнее можно, что за военное преступление инкриминируют мужчине на Херсонщине? Или это сепарня в погонах добровольцам дела шьет?
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причинил вред получленцам

что же еще может быть
за одесу уже назначили...
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При этих дело Матиоса, прокурва-миллионера (долларового), будет жить и процветать. 8200 добровольцев первой волны 2014 года за решеткой им явно мало. Мужчина угрожал оружием сотрудникам ГБР на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4348
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Там вже вбивць немає куди саджати тому, відпускають під домашній арешт.
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От жеж придурок ,обещать не значит жениться ... Мужчина угрожал оружием сотрудникам ГБР на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2435
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Це які такі "воєнні злочини" - що вже ветеранів почали мести.
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Почали вже років із 4 тому...ви що - спали? Проблема у тому, що не припинили...
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Було, але поодинокі випадки. У нас в районній спілці (300 осіб) - нікого не закрили.
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Щось портновська ДБР труба розпоясалась
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Операция "Гром" ?
А на государственном языке как?
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Підозра у військовому злочині це т.з. "слідчі дії" за черговою скаргою сєпарні . Скарга , на те що свого часу доброволець стояв на посту і вигнав сєпарів з машини є , автомат в ментів свій , як речдок завалявся в багажнику . Упєрьод на полювання за добровольцями ! А такі автомати мєнтура з собою возить в якості майбутніх речдоків . Це так було при пєдрові , так і сьогодні . То заради чого о зєбіли ануси на собі рвали ?
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