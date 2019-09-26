 Чоловік погрожував зброєю співробітникам ДБР на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.
"Представники Державного бюро розслідувань повідомили в поліцію, що під час проведення ними слідчих дій місцевий житель, який підозрюється у вчиненні військового злочину, став погрожувати правоохоронцям застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.
За наказом начальника поліції області Олександра Прокудіна на території міста була введена в дію поліцейська операція "Грім". На місце події терміново виїхали керівництво поліції області, районного відділу та бійці КОРД і інших спецпідрозділів.
"У ході проведення злагоджених та професійних дій поліцейських зловмисник був знешкоджений. Наразі він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Ніхто із громадян не постраждав", - відзначили в поліції.
За фактом погроз співробітникам правоохоронного органу відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України.
что же еще может быть
за одесу уже назначили...
А на государственном языке как?