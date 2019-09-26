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 Політика України
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Все про:євреї (54) Зеленський (2941) США (5524)

 Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю", – сказав Глава держави.

Він попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.

Єврейська громада відзначила неабиякий прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.

"Розкручування теми антисемітизму в Україні – це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості", – наголосив Володимир Зеленський.

Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.

Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та США, а також за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.

Зі свого боку головний рабин Федерації єврейських громад України Камінецький привітав постійну підтримку, що її надає єврейська громада США євреям в Україні.

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 01
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150471
 
   
 Топ коментарі
 
Так ось чому воно туди поїхало. Це все пояснює🤔
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Це єдина зустріч, яка вдалася без скандалів та яка мала справжню мету.
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Как в том анекдоте:
Если вам от меня ничего не нужно - то мне для вас ничего не жалко.
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А «барига» у свій час зустрічався у першу чергу з українською діаспорою. Як же так. Невже Україна стала колонією Ізраїля?🤔
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Тупая порохошавка, у тебя методичка устарела. Зеленский встретился с украинской диаспорой первой, как только прилетел
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Ну разве так нужно разговаривать с евреями. Брал бы пример с истинного патриота Украины Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США - Цензор.НЕТ 8675



ПОРОШЕНКО: ЕВРЕИ СОЗДАЛИ УКРАИНУ...


Порошенко извинился перед евреями за преступления украинцев в годы Холокоста.
Президент Петр Порошенко извинился перед евреями за преступления отдельных украинцев в годы Холокоста (1933-1945 года). Об этом он сказал, выступая в Кнессете (парламенте) Израиля, передают Українські Новини.

Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США - Цензор.НЕТ 5688
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Воно падло ще в Шутера вимагало від України вибачень і компенсації зо холокост . З того моменту ця гнида для мене ворог України . На сьогодні зєлєбєня також . Певно там в Н.Ю. зєлєві передали карти і списки на землю .
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Вы оскорбляете христианство, которые молятся еврею ....
Видимо, вы антихрист , евреи дали христианскому миру Исуса Христа, Деву Марию.
Да, и Иоанн Креститель, совершивший первое крещение святое, был еврей.
И все четыре автора Евангелий были евреи. И все двенадцать апостолов.
Папа Римский проклинает таких антихристов .....
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А вы оскорбляете атеистов, которые ни кому не молятся. Оскорбляете память язычников, которых убивали во имя вашего христа, которым насильно прививали вашу веру. Оскорбляете память погибших во время "крестовых походов", память умерщвленных путем повешения, сожжения, закалывания, пытания до смерти во время "святой" инквизиции. Христианство придумало и успешно использовало такие "святые вещи" как кресло допроса, дыба-ложе, дыба-подвес, дочь дворника, стул инквизиции, колыбель иуды, испанский осел, жаровня, пытка водой, нюрнбергская дева, колесование, коленодробилка, испанский сапог, железный башмак, пресс для черепа, молитвенный крест, вилка еретика и т.д. Если вам вешали ярлык еретика, то 99% вы перед тем как умрете испытаете на себе один или несколько вышеперечисленных орудий пыток "святой" инквизиции. Кстати еретик это ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ НЕ СОГЛАСЕН С ВАШИМИ ВЗГЛЯДАМИ, ВАШЕЙ ВЕРОЙ, и все, т.е. христоснутым этого было достаточно, чтобы замучить до смерти или просто убить миллионы ни в чем не повинных людей. И все это во имя христа-спасителя. А хитрые Евреи лишь дали миру свои сказки с вымышленными персонажами, только и всего. Но это не страшно, а страшно то, что средневековье и мракобесие живет до сих пор в нашем обществе. Кстати я вообще на вас таких смотрю с жалостью, как на умственно отсталых. Когда вас мало вы просто смешны и нелепы в своей вере и своих рассуждениях, но когда вас много вы жестоки и опасны, и как сотни лет назад готовы пытать и убивать во имя своего христа.
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Ответ в стиле "сам дурак" присущ малообразованным и умственно не полноценным, коими и являются вышеуказанные догматики.
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Ублюдок - твой папа, сотворивший тебя-ублюдка. Нах пошло, недоразвитое.
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Если бы у нас был антисемитизм, мы бы не выбрали президентом Зеленского.
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Аноисемітизм це прояв шизофренії. Тому антисеміт може спокійно йти до хірурга-еврея тому що він найкращій спеціаліст і врятує антисеміту життя, и при тому мріяти погромити дім цього хірурга. А в Україні антисемітизм нав'язаний орлинською парашею. Українці разом з евреями неодноразово разом били ворога. Турок вигнали з укріплення яке потімстало Одесою. З селянами батька Махно били і білих і черовних. В УПА били і нацистів і комуняк.
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Евреи- богоизбранный народ, предназаченный что бы править менее развитыми нациями!
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Потрясающая выносливость и работоспособность, везде успевает
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Верно. Лично я бы ни за какие деньги не пошёл в президенты.
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"Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США." - от этой встречи веет сионизмом.
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на московії пишеться і читається "сіа-а-нізм"
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Ущебное, сгинь с украинского ресурса. Таким тут подают только подонки-порохосрани.
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Если встреча состоялась в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770, то это то место, где побывал Сенька в 2014 году перед началом обдирания украинцев путём повышения тарифов и искусственном занижении стоимости гривны.
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Збори акціонерів України і майбутніх власники її чорноземів .Клас. Задурно мати в центрі Європи 40 мільйонів кріпаків , які самі і згодилися ними стати , такого ще в історії людства не було.
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Со своей стороны главный раввин Федерации еврейских общин Украины Каминецкий приветсвовал постоянную поддержку, которую предоставляет еврейская община США евреям в Украине.

это всё что нужно знать о помощи евреев Украине)
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Всех антисемитов и прочую ксенофобскую срань пора вычислять на форумах, и если их не банят админы, то и их дорогеньких, как пособников, привлекать по статье. То, что творится тут - сродни фашистким сборищам.
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А как же вальцман? Или зеленскому можно быть евреем, Порошенко обвиняли в том что он еврей?
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Мне давно похер какой национальности человек. Ненавижу любого, кто мнит себя сверхлюдем. Да и глупо считать себя чистокровным. Это дикость. Есть люди и нелюди. Точка.
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