 Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
"Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю", – сказав Глава держави.
Він попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.
Єврейська громада відзначила неабиякий прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.
"Розкручування теми антисемітизму в Україні – це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості", – наголосив Володимир Зеленський.
Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.
Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та США, а також за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.
Зі свого боку головний рабин Федерації єврейських громад України Камінецький привітав постійну підтримку, що її надає єврейська громада США євреям в Україні.
ПОРОШЕНКО: ЕВРЕИ СОЗДАЛИ УКРАИНУ...
Порошенко извинился перед евреями за преступления украинцев в годы Холокоста.
Президент Петр Порошенко извинился перед евреями за преступления отдельных украинцев в годы Холокоста (1933-1945 года). Об этом он сказал, выступая в Кнессете (парламенте) Израиля, передают Українські Новини.
Видимо, вы антихрист , евреи дали христианскому миру Исуса Христа, Деву Марию.
Да, и Иоанн Креститель, совершивший первое крещение святое, был еврей.
И все четыре автора Евангелий были евреи. И все двенадцать апостолов.
Папа Римский проклинает таких антихристов .....
это всё что нужно знать о помощи евреев Украине)