 Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю", – сказав Глава держави.

Він попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.

Єврейська громада відзначила неабиякий прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.

"Розкручування теми антисемітизму в Україні – це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості", – наголосив Володимир Зеленський.

Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.

Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та США, а також за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.

Зі свого боку головний рабин Федерації єврейських громад України Камінецький привітав постійну підтримку, що її надає єврейська громада США євреям в Україні.



