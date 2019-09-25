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 Події
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 На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих. ФОТО

На Волині поблизу села Годовичі Турійського району сталася ДТП за участю вантажівки, легковика та автобуса з пасажирами. Унаслідок аварії двоє людей загинули і шестеро постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Зазначається, що аварія сталася 24 вересня. Поліцейські попередньо встановили, що вантажівка на швидкості зіткнулася з попутним мікроавтобусом. Перед тим, мікроавтобус зіткнувся з попутним автомобілем "Volvo", який призупинився через погану видимість на дорозі від задимлення в результаті спалювання невідомими на полі стерні.

На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих 01

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів маршрутки, ще шестеро людей постраждали, п'ятьох з них госпіталізували.

На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих 02

Водія вантажівки затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП під Одесою: водія вантажівки заарештували на 2 місяці без права застави

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150373
 
 
 Топ коментарі
 
вести по погибшим в ДТП в Украине покруче фронтовых сводок будут...((((
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С этим Великим человеком всё в Украине наладится, но, увы, пока не у власти:

.На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших - Цензор.НЕТ 3351
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угу, почитай Антиколорадоса. Мише только петли не хватает. реформун соросовский.
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вести по погибшим в ДТП в Украине покруче фронтовых сводок будут...((((
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машин багато на Хрущовські дороги . розширяти треба
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Дураков много, у немцев скидка на автостраховку для людей определенных профессий, например инженерных, программистов и т.д. Скидка для тех у кто заработал на свое жилье, а не снимает. Умные ездят спокойнее и осторожнее. А в Украине спокойно может быть на лысой резине 140 на маршрутке, а водила фуры с перегрузом и тоже на лысой резине и сутки не спамши, потому что на 15 минут Маньку хотел раньше потискать.
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плохие дороги - ездить невозможно,куча разбитых машин.хорошие дороги - ездить можно,кучи трупов.
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стерню жгут арендаторы земель, какие ещё неизвестные?
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С этим Великим человеком всё в Украине наладится, но, увы, пока не у власти:

.На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших - Цензор.НЕТ 3351
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угу, почитай Антиколорадоса. Мише только петли не хватает. реформун соросовский.
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"На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших" - каждый день на украинских дорогах погибает гораздо больше, чем на войне, и власть не телится, а происходит это потому, что за время независимости все покупали права, фактически никто не сдавал экзамен на права, значит надо во-первых, в экстренном порядке все, кто имеет права должны сдать экзамен, и в случае сдачи, оплату не требовать, а те кто не сдаст, пусть сдаёт до тех пор пока не сдаст, но уже за оплату, во-вторых, категорически запретить за рулём пользоваться мобилой, в плоть до того, что отбирать права, кроме безопасности вождения, бюджет получит хорошую подпитку в бабках, эти элементарные вещи надо уже давно применить, уже бы сотни, или тысячи жизней были бы спасены.
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На воре и шапка горит - вот ты как раз свои права и купил.
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жгунам стерни - пофиг: а это не мы, а это не сегодня, а это оно само, а где подписать что ДТП случилось из-за гололеда?(даже летом вполне мона - ищи-свищи потом лед этот))
наверное не ошибусь, назвав жгунов - быдлом....(смотрит вна зеркало).... На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих - Цензор.НЕТ 5367
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фуроводу там похоже тоже было пофиг, видит перед собой стену дыма с 0 видимостью, но продолжает валить сотку даже не притормозив.
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