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Все про:Луганщина (1840) СБУ (4742) тероризм (2133) Донбас (13108)

 Контррозвідка СБУ затримала оголошеного в розшук терориста "ЛНР". ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України провели на Луганщині спеціальну операцію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали активного учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними спецслужби, терорист був оголошений у розшук за підозрою в участі у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Затриманий мешканець Луганської області у складі терористичних угруповань так званої "ЛНР" впродовж 2014-2015 років брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, зокрема у запеклих бойових діях неподалік Дебальцевого. Згодом він здійснював бойові чергування на блокпостах НЗФ "ЛНР" неподалік окупованого Сорокиного. Станом на вересень 2019 року він проходив військову службу у так званому "Митному комітеті ЛНР"", - йдеться в повідомленні.

Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за скоєння ним злочинів, передбачених ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Заходи із затримання бойовика проводились у взаємодії із Державною прикордонною службою України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано терориста "ЛНР", який підірвав міст на Луганщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ затримала оголошеного в розшук терориста ЛНР 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150360
 
   
 Топ коментарі
 
Лица разглядеть не удалось , не знаю может это жопы .
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Если бы , скорее всего просто так выпустят Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5520
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Если бы , скорее всего просто так выпустят Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5520
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из текста не понятна его "ценность" и стоило ради такого "ценного кадра" проводить целую специальную операцию.
с таким послужным списком там.....
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Через сколько дней его выпустит Зеленский ? Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6685
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Может сразу в фонд трансплантации ?
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Лица разглядеть не удалось , не знаю может это жопы .
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Пора в Счастье, на мост, там любители рашу разгуливают свободно, пора пополнять обменный материал.
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напечатали для того, шоб слух пошёл, дошёл до цемаха и тот знал и очковал остаток жисти?
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Почему ретушируются рыла? Чтобы,когда выйдут по амнистии не пришили где-то в переулке?
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самое сложное в операции было опознать по фотографии
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Чому такими операціями займається контррозвідка, а не СБУ ? - СБУ погано працює чи контррозвідці немає чим займатись ?
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что-то между, у сбу тепер забот полон рот
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А хто конттабанду кришувати буде, якщо СБУ почне ловити зрадників?
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Фото кстати - в тему.
могли бы из вконтактика уже найти эти кислые рожи и не заморачиваться с "блюром"(замыливанием портретов)
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Респект нашим контрразведчикам. Ценный опыт уже есть!
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