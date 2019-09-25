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 Події, Фоторепортаж
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Все про:нелегали (183) СБУ (4742) Близький Схід (7)

 СБУ викрила міжрегіональне угруповання, яке переправляло в ЄС нелегалів із Близького Сходу. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала діяльність організованого міжрегіонального угрупування, яке спеціалізувалося на незаконному переправленні іноземців з країн Близького Сходу в Євросоюз. Нелегали в'їжджали на територію України також і з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє жителів Львова та мешканка столиці організували протиправне переміщення за кордон вихідців із східних країн з підвищеним терористичним ризиком.

Ділки підшукували своїх клієнтів серед іноземців, які нелегально прибули в Україну. Для легалізації в нашій державі та переправлення за кордон зловмисники забезпечували "транзитерів" підробленими паспортами громадян однієї з європейських країн. Потім фігуранти справи групами доправляли іноземців до кордону з ЄС на власному транспорті.

Вартість "послуг" учасників групи становила від трьох до чотирьох тисяч американських доларів з одного нелегала.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники на Одещині перекрили "афганський канал" переправлення нелегалів і затримали його організатора. ФОТОрепортаж

СБУ викрила міжрегіональне угруповання, яке переправляло в ЄС нелегалів із Близького Сходу 01
СБУ викрила міжрегіональне угруповання, яке переправляло в ЄС нелегалів із Близького Сходу 02
СБУ викрила міжрегіональне угруповання, яке переправляло в ЄС нелегалів із Близького Сходу 03
СБУ викрила міжрегіональне угруповання, яке переправляло в ЄС нелегалів із Близького Сходу 04

Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Києва та у Львові після отримання грошей від чотирьох клієнтів та спроби їх протиправного переправлення за кордон. Наразі затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Викриття та блокування діяльності організованого угруповання проводилось спільно з прокуратурою міста Києва та слідчими столичної поліції.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150317
 
 
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Когда там Трамп запись обнародует уже?
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Ліквідували свій канал, молодці, кілька років стригли бабло з нелегалів, а тепер - молодці, і грошей назбирали і показник.
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