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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Завдяки допомозі небайдужих громадян, зокрема читачів Цензор.НЕТ, вдалося зібрати гроші для придбання в Житомирський військовий госпіталь двох апаратів для відділення гнійної хірургії.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, яка раніше просила допомогти зібрати кошти для придбання згаданих апаратів для Житомирського військового госпіталю. Відповідний заклик про допомогу публікував також Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому я виставила пост про збір коштів на два медичні апарати для Житомирського госпіталю. За п'ять днів гроші зібрали, навіть більше, ніж потрібно було. У результаті я купила два апарати для гнійної хірургії та реанімації, це зі знижкою вийшло 26 тис., вдалося ще купити хірургічний інструмент для операцій - 6,500 грн, одяг для поранених - 11,500 і переказати воїну на картку на ліки 5 тис. Загалом витрачено 49 тис.", - написала Юсупова, висловивши вдячність усім, хто допомагав у поширенні інформації та зборі коштів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Наталія Юсупова є волонтеркою київського госпіталю (вул. Госпітальна, 18). Щоденні потреби для поранених бійців: кава, чай, соки, вода, м'ясні вироби, сир, йогурти, печиво, фрукти і солодке. З одягу - спортивні костюми, футболки і куртки (поранених привозять без цивілки), з ліків - знеболювальні дексалгін і кетанов в ампулах.

Картка приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицька Наталя. Картка Монобанк 4441 1144 4022 0109.

Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 01
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 02
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 03
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 04
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 05
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 06
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 07
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 08
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 09
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 10
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 11
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 12

Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150285
 
   
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Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Сделали себя вместе. Бесплатной медицины больше не будет.

Леся Литвинова з Оксаною Сухоруковою.
21 год ·

Я пошла туда из голого любопытства. До вчерашнего дня я так и не успела толком познакомиться ни с кем из нового руководства МОЗ. Семиволоса знаю поверхностно. На уровне « Мы тут такую клинику сделали! Обязательно зайди посмотреть». Сорри. Не дошла. С новым министром пересекалась на рабочих группах. Условно понимаю уровень коммуникаций и претензий, но не более. Из советников близко знаю только Гука и искренне не понимаю что он там делает. А вот Загрийчук стал для меня отдельным открытием.
Вчера в комитетах проходила встреча по вопросам онкологии и общенациональной стратегии, на которую меня с какого-то перепугу пригласили. Я всегда говорила, что меня нельзя звать на такие мероприятия. Нет, я не понимаю почему стратегию мы примем когда-нибудь потом, а бюджет надо подать через две недели. Нет, мне непонятно как можно закладывать что-то в бюджет и при этом не иметь четкой позиции по автономизации больниц, а соответственно - об источниках финансирования. Нет, я не понимаю почему кого звать, а кого не звать из НИРа - это вопрос первоочередной важности, а кого пригласить с уровня первички и паллиатива - даже не стоит на повестке дня. Нет, я не вижу где в этой истории пациент, зато опять слышу про зарплаты врачей в 4 000. Нет, я не считаю, что создать группу в фейсбуке - это именно то, с чего надо начать. И нет, я не верю в то, что кроме академиков никто не может стратегию разработать.
Короче, зам министра меня не впечатлил. Но и наезжать особо при первой встрече было как-то неловко. Мало ли. Озадачили человека задачей. А он не вник, но побежал исполнять. Потому что сроки-то горят. Результат надо красивый и быстрый. Иначе будешь как «папередники» - никому ж не объяснишь, что с кандачка да на коленке такое не делается. Народу-то надо в красивой обертке и прямо сегодня. Ура, там. Мы их сделали. И все такое.
Но когда после встречи узнала, что в Министерстве сегодня еще одно внутреннее событие - не смогла удержаться и не поехать посмотреть на него в других декорациях.
Собственно, началось все еще утром. Совершенно прогнозировано Оксане Сухоруковой предложили уволиться. Новая метла - это понятно. Она всегда сначала метет, а потом думает кем заменить-то. Но не менее прогнозировано практически весь директорат медуслуги решил, что им тоже теперь тут делать нечего. Что тоже вполне понятно - люди шли работать. На вполне понятные участки работы и доверяя друг другу. Смысла оставаться там, где правила игры не озвучены - мало. Хотя, можно хотя бы попытаться понять эти новые правила. Именно этому и должна была быть посвящена встреча зама с коллективом. Объяснить что происходит и попросить не расходиться.
Встреча была веселой. В прямом смысле слова. Михаил Степанович несколько раз срывал бурные овации вперемешку с искренним смехом. Потому что диалог на двух разных языках - это беспроигрышный вариант для любого скетча.
- А что касается децентрализации - МОЗ должен нести полную ответственность за все, что происходит в стране. ( зам)
- Вы пытаетесь возложить на Министерство не свойственные ему функции ( коллектив)
- Несвойственные функции - это понятие субъективное. В этом и есть разница наших взглядов. Вы считаете, что это объективно, а я - что субъективно. ( зам )
- Это не мы считаем. А закон Украины. ( коллектив )
- Я вас собрал не для этого. ( зам )
Да понятно, что не для этого. Что б на равных говорить о законодательстве, надо для начала в него вчитаться. И тогда станет понятно, что не каждая хотелка возможна. И должность - не индульгенция. А подчиненные - не крепостные. Ну да ладно…
Добрую половину времени Михаил Степанович пытался убедить директорат медуслуг и заглянувший на огонек директорат стратегического планирования, что они ценят каждого и слышат каждого. И не хотели бы терять никого. Особенно трогательны при этом были попытки вспомнить кого как зовут, кто чем занимается, а с некоторыми и знакомиться по дороге. Ну и робкие вкрапленя решения рабочих моментов, раз уж тут собрались, были тоже чудесными.
Например, о том, что Волыни заблокировали закупку скорых, зам министра «узнал» прямо на встрече. И был очень удивлен. Хотя с представителями Волыни встречался. Запяматовал просто.
Или о ситуации с орфанниками, которым на треть урезали финансирование. Тут хоть хватило мужества сказать что - да, тут дали маху. И что-то придется решать. Но все равно - лечение 50-ти людей за огромные деньги с сомнительным результатом - это не то, чего ему бы хотелось. И скорее всего гемофилию они оставят. А другие - ну… будем персматривать. А тут еще, оказывается, есть орфанная онкология. А он и не знал. И боится, что их «впарят» в количестве 13 нозологий.
А тут еще автономизация. И вот тут - надо очень осторожно. Нет. Реформу никто не отменяет. Но с вторичкой надо подождать. Вон несколько крупных Институтов не готовы к автономизации. Институт, Сердца, например. НИР, например. Они считали стоимость медуслуги и боятся, что не смогут выжить.
Ну, тут-то тоже понятно. Разве заложишь в расчеты то, что валит черным налом через карманы и благотворительные взносы. Так и до разорения недалеко. А открыто показать доходы - это ж совсем идиотом надо быть. Вот и непонятно что делать - писать реальные цифры стоимости, или то, что хочется. Если то, что хочется - тогда возникнет еще и вопрос конкуренции. Одна моя знакомая недавно искала где прооперировать грыжу на позвоночнике. И я с большим удивлением узнала, что стоимость операции копейка в копейку одинаковы в НИИ Нейрохирургии и в «Добробуте». Разница только в комфорте, отношении к пациенту и количестве дополнительных плюшек. Думаю, не надо говорить что было выбрано в итоге. Смогут ли уважаемые институты выдержать конкуренцию в таких условиях? Нет. Ну, и что б два раза не вставать - я в этой истории так и не поняла, почему при одинаковой цене у «Добробута» нет криков про то, что государство их недофинансирует. Но это - отдельная история.
Единственное, чего так и не смог объяснить зам министра коллективу - за что ж он хочет уволить руководителя директората. Рассказ о непреодолимых противоречиях никого не убедил. Потому что примера противоречий он так привести и не смог. Сторговались на том, что «мне не надо, что б кто-то имел собственное мнение». Впрочем, в итоге он сообщил, что это вообще не его уровень компетенции. Вот министр вернется - она решит. Нет, она не в курсе. Это его личная инициатива. А что - он художник, он так видит…
По итогам всего этого разговора у меня осталось только одно впечатление - не знаю как вся новая команда, но Загрийчук точно меньше озабочен результатом. Чем выстраиванием вертикали власти. Личная это позиция, или генеральная линия правящей партии - история умалчивает.
И еще - я не стала бы все это вываливать. Мне показалось, что Михаил Степанович изо всех сил старался убедить людей остаться. Вот прямо сильно старался. И сильно убеждал насколько они важны министерству. Может я и правда слегка пристрастна. Но спустя несколько часов после встречи, начали выходить статьи в интернет-изданиях с громкими заголовками: «Сотрудники задумали демарш, поскольку они планировали уволиться в качестве "репрессии нового министра", а не уйти из-за неэффективности, однако их планы сорвали.» , «У МОЗ починають масштабний аудит. Керівники підрозділів мають намір звільнитися, щоб уникнути перевірок» и далее по тексту.
Я ненавижу ложь. На уровне органики. И новая команда может сколько угодно ваять ошибок - их не делает только тот, кто не делает ничего. По своим счетам все расплатятся рано или поздно. Но начинать работу с вранья - это не лучшее, что можно придумать. Проводите зачистки и парализуете работу - имейте смелость сказать об этом вслух. Впрочем, для этого надо иметь железные яйца. У Сухоруковой они есть. Догадываюсь, что это и есть « непреодолимые противоречия».
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Купили єто хорошо, но что делает ХОМЧАК и зелёный министр обороны?
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Молодці..
Є в нас справжні люди.
На них і тримається держава.
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