 16-річна активістка Тунберг - світовим лідерам на саміті ООН: "Ми на порозі масового вимирання, і все, про що ви можете говорити, - це гроші". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Грета Тунберг стала відомою завдяки одиночному пікету під будівлею шведського парламенту в 2018 році. У серпні 2018 року Тунберг, яка тоді вчилася в дев'ятому класі, вирішила не відвідувати школу до загальних виборів у Швеції, що відбулися 9 вересня, після спеки і лісових пожеж у Швеції. Її вимога полягала в тому, щоб шведський уряд зменшив викиди вуглецю відповідно до Паризької угоди, і вона протестувала, сидячи на вулиці під парламентом щодня під час навчальних годин з плакатом "Шкільний страйк заради клімату". Після загальних виборів вона продовжувала страйкувати тільки по п'ятницях. Вона надихнула школярів по всьому світу взяти участь у шкільних страйках, так зародився рух "Fridays For Future". Станом на грудень 2018 року, понад 20 тис. учнів провели страйк щонайменше в 270 містах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом Тунберг вже встигла виступити зі своїми закликами почати негайну боротьбу за збереження клімату на багатьох міжнародних форумах. Активістка кілька разів зустрічалася з генсеком ООН Антоніу Гуттеррешем, з Бараком Обамою, виступала на форумі в Давосі і перед представниками Європарламенту в Страсбурзі. Також вона з'явилася на обкладинці журналу Time.





Тунберг, яка відмовилася від перельотів через свої політичні переконання, прибула до Америки на саміт ООН разом з батьком на яхті, обладнаній сонячними батареями.

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Далі наводимо текст емоційного виступу Грети Тунберг на саміті ООН:

"Ось моє послання - ми будемо за вами стежити.

Це все неправильно, я не маю бути тут, я маю в школі на іншій стороні океану. Але ви звертаєтеся до нас, до молоді, за надією. Як ви смієте? Ви вкрали мої мрії і моє дитинство своїми порожніми обіцянками.

Однак я одна з тих, кому пощастило. Люди страждають, люди вмирають, наші екосистеми руйнуються. Ми на порозі масового вимирання, і все, про що ви можете говорити, - це гроші і казки про вічне зростанні економіки. Як ви смієте?

Уже понад 30 років наука дає гранично ясні прогнози. Як ви смієте продовжувати відвертатися, кажучи, що ви робите достатньо, коли стратегій і необхідних рішень все ще не видно. Ви говорите, що бачите нас і розумієте терміновість питання, але попри те, як це засмучує і дратує мене - я в це не вірю. Якби ви по-справжньому розуміли ситуацію і все одно нічого не робили - ви були б просто злими людьми, а в це я вірити відмовляюся.

Популярна ідея - скоротити викиди наполовину протягом наступних 10 років - дає нам лише 50% шансів зберегти температуру нижче 1,5 градусів і не запустити низку незворотних змін, які не в силах контролювати людина.

Як ви смієте? Ви вкрали мої мрії і моє дитинство

50% можуть здаватися вам прийнятними, але це значення не включає в себе всі переломні моменти, додаткове потепління через токсичне забруднення повітря і всі аспекти рівності і кліматичного правосуддя. Зате говорить про те, що моє покоління вбере сотні мільярдів тонн вашого вуглекислого газу з повітря за допомогою технологій, які навіть поки майже не існують. 50% ризик - це просто неприйнятно для нас, для тих, хто буде змушений жити з наслідками. 6-7% шанс залишитися з середньою глобальної температурою всього на 1,5 градуса нижче критичної - це найоптимістичніший прогноз, розрахований Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (IPCC). Першого січня 2018 року світові залишалося виділити 420 гігатонн вуглекислого газу. Сьогодні це число знизилося до менше 350 гігатонн. Як ви смієте прикидатися, що це може бути вирішено, якщо ви просто продовжите вести бізнес як звичайно і застосуєте кілька технічних рішень? З огляду на нинішній рівень викидів, "запас" CO2, що залишається, буде повністю витрачений менш ніж за вісім з половиною років.

Сьогодні не будуть представлені плани або рішення, що будуються на цих даних. Ці дані - некомфортні, а ви все ще недостатньо дозріли для того, щоб говорити про них правду. Ви підводите нас, але молодь зауважує ваше зрадництво. На вас дивляться всі майбутні покоління і, якщо ви ухвалите рішення підвести нас, ми ніколи вас за це не пробачимо".

Ця промова викликала величезний резонанс у ЗМІ, серед світових і українських політиків.

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"Вона видається дуже щасливою молодою дівчинкою зі світлим і прекрасним майбутнім. Так приємно це бачити!" - написав Дональд Трамп у твітері.

"Усвідомлюючи, що на її покоління випадуть випробування, пов'язані з глобальним потеплінням, вона не боїться вимагати реальних дій", - написав Барак Обама.

"Ми не можемо просто дивитися, як наша молодь протестує по п'ятницях через зміни клімату та відповідати:"Все в порядку, ми все правильно робимо". Нам ще далеко до мети", - написав Еммануель Макрон.

"Дуже крута промова. І дуже релевантна для України", - написав глава НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв.







