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 Суспільство
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Все про:порт (178) Южний (23) Мінінфраструктури (320) ДБР (517)

 ДБР розслідує зловживання чиновників Мінінфраструктури на закупівлі списаних тепловозів для порту "Южний". ФОТО

Державне бюро розслідувань виявило незаконне привласнення коштів державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" під час придбання неякісного обладнання за завищеними цінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"До схеми привласнення коштів причетні службові особи Міністерства інфраструктури України та ДП "Морський торговельний порт "Южний". Зловживаючи службовим становищем, вони вчинили протиправні корупційні дії під час організації та проведення державних закупівель тягового рухомого складу для ДП "Морський торговельний порт "Южний". Продукція була придбана за завищеними цінами та не відповідає технічним вимогам. Більше того, деякі одиниці придбаного товару перебувають в аварійному стані", - повідомляє ГБР.

ДБР розслідує зловживання чиновників Мінінфраструктури на закупівлі списаних тепловозів для порту Южний 01

Зазначається, що у 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на постачання двох тепловозів за ціною 26 мільйонів гривень та перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми. За висновками експертів реальна їх вартість становить майже 3 мільйони гривень. Крім того, перед поставкою до України згадані тепловози були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв’язку з незадовільним технічним станом.

ДБР розслідує зловживання чиновників Мінінфраструктури на закупівлі списаних тепловозів для порту Южний 02

Дії зловмисників кваліфіковані як зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України). До цього моменту вже проведені санкціоновані обшуки в Києві та Одесі в офісних приміщеннях, порту і за адресами мешкання учасників кримінального провадження. Також слідчими вилучено документацію, яка підтверджує протиправні дії.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що СБУ розкрила схеми привласнення коштів керівництвом морського порту "Південний" в Одеській області на поставках тепловозів для потреб підприємства. За даними СБУ, тепловози, за які була внесена передоплата, мали бути передані порту в жовтні 2018 року, проте цього не сталося. Кошти підприємства, передані як аванс, також не були повернуті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150266
 
   
 Топ коментарі
 
Да не надо преувеличивать, какой он аварийный, на фото. САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ. Потому и дорогой.
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При Порохе покупали новенькие американские GE.

ДБР розслідує зловживання чиновників Мінінфраструктури на закупівлі списаних тепловозів для порту "Южний" - Цензор.НЕТ 2442
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какую же гниль в стране развела это сивочолая свинья пидрашенко.
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Да не надо преувеличивать, какой он аварийный, на фото. САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ. Потому и дорогой.
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они их закупали чтобы путин не напал? ДА ПЕТРОГНОЙНЫЕ?
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Покрасить и будет еще и как новенький, только с конвеера.
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какую же гниль в стране развела это сивочолая свинья **********.
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А до порха был рай ?!! Напомнить про кучмо , кравчукчу когда зарплаты были по 8-10 долларов , рекет и тотальная прихватизация появились все олигархи или при яныке когда в Киеве прокурор золотом крышу покрыл ( лично видел на Оболоне). Лучше пиши оно вой власти : например сводку сколько убили воинов Украины и сепаров за время перемирия или сожгли дом Гонтаревой и выпустили ефремова , или компенсация коломойскому за приват банк , покупка гвоздик (бу) или фееричное задержание жены бывшего начальника полиции, короче устал писать.
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Вы оправдываете "гниль в стране развела это сивочолая свинья" тем, что "кучмо , кравчукчу... яныке" еще хуже? Я правильно понял Ваш посыл? Вы сравниваете сорта говна?
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Ти так не хвилюйся. Зараз десь там друзі Бєні купують якийсь інший непотріб за бюджетні кошти...
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Наш паравоз в перед летит,в порту Одессы остановка.
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При Порохе покупали новенькие американские GE.

ДБР розслідує зловживання чиновників Мінінфраструктури на закупівлі списаних тепловозів для порту "Южний" - Цензор.НЕТ 2442
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да да да мы их видим на фото выше)))) хоть бы уже сам себе в рот не срал
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Что видно на фото ? если в оригинале написано так- тепловозы уже год как так и не доставлены в страну .и на чём проводили экспертизу ?
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..всё может быть..
но почему кривая труба не занимается очевидными, резонансными, антиукраинскими, антигосударственными делами, и кошмарит только предыдущих "свынарчукив", не трогая отъявленных и конченых ублюдков-ПРасов и самого портного, корефана мягкотелой и продажной трубы?..
ответ очевиден, блдская труба - засланец местных украинофобов и хйла
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