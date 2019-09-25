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Все про:РНБО (567) Данилюк (65) Донбас (13108) Станиця Луганська (71)

 Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк відвідав смт Станиця Луганська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Данилюк відвідав смт Станиця Луганська, де ознайомився з перебігом будівництва нового моста і роботою КПВВ "Станиця Луганська". З головою райдержадміністрації Юрієм Золкіним обговорили умови перетину та роботу служб, що задіяні в контролі переходу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

"Щодня понад 10 тисяч осіб переходять цей міст, ризикуючи власним здоров'ям і життям. Відновлення моста має відбутися у найкоротші терміни", - наголосив Олександр Данилюк.

Зазначається, що Данилюк також відвідав смт Золоте.

Нагадаємо, вчора Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській.

Як повідомлялося, 2 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи. Відновлення моста є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст, розповіли в Офісі Президента.

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Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській 01
Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській 02
Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській 03
Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській 04
Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150264
 
 
 Топ коментарі
 
Пастор часто выкладывал видео, где он на испытаниях военной техники и т.п., а этот мосты с мышебратьями строит. Малорос конченный.
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круто . наши с одного берега строят мост а абизяны с другого блиндажи и окопы Данилюк проверил ход строительства моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 6545
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Почему на секциях моста с той стороны болтаются власовские тряпки? Где украинские флаги,Данилюк? Нєправаціруєм?
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Кривавий Пастор перевіряв виробництво і доведення до бойового стану ракетного озброєння, виготовлення продукції оборонного призначення, будівництво укріплень. Данилюк перевіряє будівництво моста, який у будь-якому випадку слугуватиме сепаратистам, мирним і не дуже для полегшення вояжів в Україну. Можливо, і з військовою чи диверсійною метою. Відчуйте різницю у пріоритетах.
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Пусть детки его и его 💩🤢🤡под пулями строят
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Пастор часто выкладывал видео, где он на испытаниях военной техники и т.п., а этот мосты с мышебратьями строит. Малорос конченный.
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круто . наши с одного берега строят мост а абизяны с другого блиндажи и окопы Данилюк проверил ход строительства моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 6545
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без пистолета но в очках - "ремба:третья кровь"
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Почему на секциях моста с той стороны болтаются власовские тряпки? Где украинские флаги,Данилюк? Нєправаціруєм?
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вони навмисне прибрали, щоб сепарню не дратувати.
принизили українську державу.
мерзота.
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Лишнехромосомные все герои, особенно те, которые жгли деревни с людьми в Беларуси, они, а не немцы, единственное, что "немецкое" это было СС в названии, а состав этого СС был исключительно лишнехромосомным.
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ты уже заколебал шо типо жгли и т.д.
Ну если на американцев или совков в Афганистане нападают ополченцы, поддерживаемые деревнями, то ясно шо "жгли".
Немцы можид отмашку дали и вот "братья" ваши постарались. Чего ты ноешь тут то? Мне например побоку - каждый кто поддерживает красножопых - достоин смерти.
Ясно шо и простые люди под замес попали. Но там и мужики были - бери винтовку, бей красную грязь и никаких проблем с твоей хатой не будет.
А рабы.... ну да, попы тоже жгли. Рабов то Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 2185
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Зеб, это только для твоих впопахчленцев мамонты в шахтах винтовки и боеприпасы закопали.
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ну кто-кто, но я не считаю ся салоедом-геем(как в клипе высрал Зеля), тут ты неправ, "браток"
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Эта сторона украинская, линия разграничения посредине реки. Вот такие донбасские правоохранители , которым оккупанты не враги.
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днирівцям моста будуємо..
взагалі капець.
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"Состоялось первое испытание украинской крылатой ракеты, - Турчинов" https://censor.net.ua/photo_news/3047439/sostoyalos_pervoe_ispytanie_ukrainskoyi_krylatoyi_rakety_turchinov_fotoreportajvideo
Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки Данилюк: https://censor.net.ua/p3150264
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Ну и как?Понравились зебобику флаги днр?
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И кому нужен этот мост? Московитам с ДАУНбаситами для СВОБОДНОГО и БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО броска танкового батальона и бронетехники с целью захвата плацдарма?Лучше бы оно проверило ход строительства нового моста в Киеве, или новой окружной в Киеве.
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Да у нас ракеты есть - пусть "бросаются", меньше джавеинщикам работы будет.
ПВО Рашки - говно, Израиль доказывал не раз.
Перевалится этот батальон и тут же унавозит чернозем
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ЛНР не хотели и не хотят мост, потому что понимают - мост в будущем, при наступлении, даст преимущество Украине.
Вот зачем НАМ нужен мост.
В Счастье, кстати, мост полностью контролируют наши. Он заминирован.
И крайний пост на нуле - Фасад - находится на противоположном от Счастья берегу.
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Лучше бы в Киеве проверил мосты. Антиколорадос чуть не обосрался когда пол-города встало из-за дурацкого цирка с "минированием".
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Правильно делают, вот ПЭТРУХА вернется и по этому мосту как двинет на агрессора, за 3 дня и ПОБЕДА.
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Леха, ты дурачок-дурачком, а в кои веки истину сказал.

Мост нужен Украине именно для наступления на Лугандон. Потому в ЛНР его и не хотели и не хотят.
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мог би і форму днр пріодєть Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 7204 ну так на всякій случай
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что за буквы на жилетке "сцк"? у меня есть версия, но не может жеж быть!
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Почему на кацапских сайтах пишут что сегодня Украина обстреляла людей? И почему на наших сайтах нет? Кто врет? И много гневных комментов что украинцы(они пренебрижительно обзывают хохлами) убивают своих граждан,делая из нас теранов-Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду обстреляли из тяжелых артиллерийских орудий окраину Донецка. Об этом в среду сообщило управление Народной милиции (УНМ) Донецкой народной республики (ДНР).
По данным Народной милиции, в 06:50 мск военнослужащие 28-й бригады ВСУ "открыли огонь из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии по жилому району населенного пункта Лозовое на западных окраинах Донецка".
"Выпущено более 50 снарядов. Население было вынуждено укрыться в подвалах", - отмечается в сообщении
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с какой радости мы должны комментировать то что пишут в Лугандоне? Правда или нет - неважно. Запомни: Украина всегда права.

Это война, Коля.
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1.Это его непосредственная работа и обязанность.
2.Если мы считаем себя нормальными цивилизованными людьми,то должны строить и показать всему миру,что между нами и ..мышебратьями.. есть разница в подходах и решениях проблем и что мы действительно хотим мира и добра на своей земле.А ..мышебратья.. лишний раз показывают кто они есть на самом деле,что это не их земля ,на людей они ложили и война для них просто заработок денег.
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Прочти историю зетелепень,уже игрались с ними в благородство,чем закончилось напомнить?откуда вы беретесь терпилы вечные???
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На другую сторону моста перешел и рассказал оккупантам о победе украинского флага. Бесстрашный секретарь.
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Данилюк приехал и флаги на мосту с лугандонских поменяли на украинский, данилюк сдрыснет и флаги снова повесят лугандонские, а СБУ снова будет лепетать, что они боятся сорвать перемирие.
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флаги сняли давно - когда наши шум про флаги подняли. Провисела дня 2-3, и все.
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Данилюк, "Кровавый пастор", в отличие от тебя, контролировал испытания ракет, танков, и другого оружия, способствующего укреплению обороне страны... А ты контролируешь облегчение прохода врага на территорию Украины... В чём логика, уважаемый глава СНБО?...
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Данилюк, "Кровавый пастор", в отличие от тебя, контролировал испытания ракет, танков, и другого оружия, способствующего укреплению обороне страны... А ты контролируешь облегчение прохода врага на территорию Украины... В чём логика, уважаемый глава СНБО?...
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да пастор достойный был штемп шо ни говорите . уважал и уважаю пастора очень.
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Интересно, а на открытии будет духовой оркестр, школьнеги и дефки в кокошниках с хлебундсоль. И главное, кто перережет ленточку.
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