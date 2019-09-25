 Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Данилюк відвідав смт Станиця Луганська, де ознайомився з перебігом будівництва нового моста і роботою КПВВ "Станиця Луганська". З головою райдержадміністрації Юрієм Золкіним обговорили умови перетину та роботу служб, що задіяні в контролі переходу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
"Щодня понад 10 тисяч осіб переходять цей міст, ризикуючи власним здоров'ям і життям. Відновлення моста має відбутися у найкоротші терміни", - наголосив Олександр Данилюк.
Зазначається, що Данилюк також відвідав смт Золоте.
Нагадаємо, вчора Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській.
Як повідомлялося, 2 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи. Відновлення моста є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.
Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст, розповіли в Офісі Президента.
принизили українську державу.
мерзота.
Ну если на американцев или совков в Афганистане нападают ополченцы, поддерживаемые деревнями, то ясно шо "жгли".
Немцы можид отмашку дали и вот "братья" ваши постарались. Чего ты ноешь тут то? Мне например побоку - каждый кто поддерживает красножопых - достоин смерти.
Ясно шо и простые люди под замес попали. Но там и мужики были - бери винтовку, бей красную грязь и никаких проблем с твоей хатой не будет.
А рабы.... ну да, попы тоже жгли. Рабов то
взагалі капець.
Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки Данилюк: https://censor.net.ua/p3150264
ПВО Рашки - говно, Израиль доказывал не раз.
Перевалится этот батальон и тут же унавозит чернозем
Вот зачем НАМ нужен мост.
В Счастье, кстати, мост полностью контролируют наши. Он заминирован.
И крайний пост на нуле - Фасад - находится на противоположном от Счастья берегу.
Мост нужен Украине именно для наступления на Лугандон. Потому в ЛНР его и не хотели и не хотят.
По данным Народной милиции, в 06:50 мск военнослужащие 28-й бригады ВСУ "открыли огонь из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии по жилому району населенного пункта Лозовое на западных окраинах Донецка".
"Выпущено более 50 снарядов. Население было вынуждено укрыться в подвалах", - отмечается в сообщении
Это война, Коля.
2.Если мы считаем себя нормальными цивилизованными людьми,то должны строить и показать всему миру,что между нами и ..мышебратьями.. есть разница в подходах и решениях проблем и что мы действительно хотим мира и добра на своей земле.А ..мышебратья.. лишний раз показывают кто они есть на самом деле,что это не их земля ,на людей они ложили и война для них просто заработок денег.