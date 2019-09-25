 Україна купила в Індії 10 болгарських МТ-ЛБ. ФОТО

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages із посиланням на дані відкритої бази імпорту/експорту Great Export Import, передає Цензор.НЕТ.

Зазначені МТ-ЛБ були придбані в Індії, а виготовлені в Болгарії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж





Вартість за одиницю становить трохи більше ніж $13 000:



Закупівля МТ-ЛБ для подальшого виробництва медичних машин

Виробництво медичних МТ-ЛБ-С у рамках державного оборонного замовлення у 2015-2019 роках здійснюється приватною Науково-виробничою компанією "ВК Система".

Нагадаємо, що в липні через іншого спецекспортера також було закуплено 16 вживаних САУ 2С1 "Гвоздика" приблизно по 98 000 тисяч доларів за одиницю.

Окрім поставок самохідних артилерійських установок, з Європейського Союзу до України надходять бойові машини піхоти БМП-1.