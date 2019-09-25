 Україна купила в Індії 10 болгарських МТ-ЛБ. ФОТО

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages із посиланням на дані відкритої бази імпорту/експорту Great Export Import, передає Цензор.НЕТ.
Зазначені МТ-ЛБ були придбані в Індії, а виготовлені в Болгарії.
Вартість за одиницю становить трохи більше ніж $13 000:
Закупівля МТ-ЛБ для подальшого виробництва медичних машин
Виробництво медичних МТ-ЛБ-С у рамках державного оборонного замовлення у 2015-2019 роках здійснюється приватною Науково-виробничою компанією "ВК Система".
Нагадаємо, що в липні через іншого спецекспортера також було закуплено 16 вживаних САУ 2С1 "Гвоздика" приблизно по 98 000 тисяч доларів за одиницю.
Окрім поставок самохідних артилерійських установок, з Європейського Союзу до України надходять бойові машини піхоти БМП-1.
А тут даже ничего не приписали - что очевидно!
Конечно, соевая банда считает зе команду идиотами- это ж можно было умножить на три!
А Танюха по привычке всё срёт и срёт.....
Вот позавчера поймали одну 'бывшую' с 650 тысячами.
Проданные якобы, переписанные на своих партнеров с секретными доп соглашением, предприятия,- разведённые богатые жёны, - все это схемы. А , на самом деле, это позор какой-то, что пользователей этих схем ещё и защищает амфаш
Или ты в фейсбуке прочитала очередное разаблачение Адского Порошенко?
А про компанию рошен. Которая ужэ больше чем на милрд гривен снабдила армию. Из личного кармана, да. А де ваш зеля че помогал, кроме как майбахи себе покупал за контракты с росгосфильмом? Или каламыга который снял с привата 5$ млрд обвалили курс гривны и сипался в Израиль.
Не знаю комплектации по переданному (начинка), пробег, по моторесурсу. Но по такой цене однозначно ++
1. Мы имеем технику.
2. Мы имеем базу для ремонта и модернизации ( Помнишь выезд из Нежина?)
3. мы имеем, худо-бедно, поставщика комплектующих из НАТО - болгар...
Что ещё нужно?
(А в МТЛБ, при таком раскладе, главное - надёжная ходовая и движок... "Кишки" можно нацеплять, какие-угодно...)
переплата в ШЕСТЬ раз.
Или там тонкости есть, кто знает? Спс