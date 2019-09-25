EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  18449  155
Матеріали за темою:
Все про:армія (2568) озброєння (1141) ЗСУ (345)

 Україна купила в Індії 10 болгарських МТ-ЛБ. ФОТО

Через українського спецекспортера "Державне підприємство СЗТФ "Прогрес" було здійснено закупівлю десяти вживаних МТ-ЛБ для подальшого виробництва броньованих медичних машин.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages із посиланням на дані відкритої бази імпорту/експорту Great Export Import, передає Цензор.НЕТ.

Зазначені МТ-ЛБ були придбані в Індії, а виготовлені в Болгарії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж

Україна купила в Індії 10 болгарських МТ-ЛБ 01
Україна купила в Індії 10 болгарських МТ-ЛБ 02

Вартість за одиницю становить трохи більше ніж $13 000:

Україна купила в Індії 10 болгарських МТ-ЛБ 03
Закупівля МТ-ЛБ для подальшого виробництва медичних машин

Виробництво медичних МТ-ЛБ-С у рамках державного оборонного замовлення у 2015-2019 роках здійснюється приватною Науково-виробничою компанією "ВК Система".

Нагадаємо, що в липні через іншого спецекспортера також було закуплено 16 вживаних САУ 2С1 "Гвоздика" приблизно по 98 000 тисяч доларів за одиницю.

Окрім поставок самохідних артилерійських установок, з Європейського Союзу до України надходять бойові машини піхоти БМП-1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150257
 
   
 Топ коментарі
 
Вместо того, чтобы купить втридорога у Свинарчука богданы с дырявым кузовом и нарисовать красные кресты
 показати весь коментар
 
ЗекоМанда была очень занята, подписывала с Колумбией безвиз - что дали, то и купила!.... Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ - Цензор.НЕТ 1463
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Им ещё нужно восстановить производство МТЛБ. Вот прям сейчас они не спроможни.
 показати весь коментар
 
 
Треба розуміти, що техніка виготовляється із врахуванням кліматичних умов, а ремонт та відновлення коштують дорожче за новий бронетранспортер.
 показати весь коментар
 
 
Не может быть. Цену БТР-3, БТР-4 знаешь?
 показати весь коментар
 
 
А ціну ремонта, після якого це не буде працювати знаєш?
 показати весь коментар
 
 
Треба розуміти, що дурний пороховатний як завжди несе маячню, та розганяє зраду. А чим принципово відрізняється ця машина для нашого та спекотного клімату? Чи для Індії менша товщина броні виготовляється? Якраз для спекотного клімату потрібні доробки - кондиціонер поставити, чи щось подібне.
 показати весь коментар
 
ви в Україні літом в тій коробці сиділи? Особливо для санітарної техніки кондиціонер не є роскішшю.
 показати весь коментар
 
 
Так я і не заперечую. Я тільки зазначив, що якщо для Індії машина підійшла, то для України вона точно підійде.
 показати весь коментар
 
 
таки- так. На сьогодні Індія є, третьою економікою світу.
 показати весь коментар
 
 
Для зеленоватного генію має бути зрозумілим,чим відрізняється спекотний клімат від українського - ЗИ-МО-Ю !!!! Спробуй просидіти у цій ******** часу так зо два на лютому морозі, тоді і задвігай свої геніальні зелені коментарі!
 показати весь коментар
 
 
в итоге окажется, шо купили у рашки, как металлолом
 показати весь коментар
 
 
Да, как бы вам, пороховатникам, этого хотелось бы. Вот тогда бы вы сказали!!!...
 показати весь коментар
 
 
13000-это вообще даром! Порошенко свои сраные Богданы толкал втридорога по блату как для своих. Так ещё и контракты долгосрочные, несмотря на постоянные жалобы на эти машины.
А тут даже ничего не приписали - что очевидно!
Конечно, соевая банда считает зе команду идиотами- это ж можно было умножить на три!
 показати весь коментар
 
 
Просто эта сраная Танюха не в курсе, что Порошенок уже лет 10 к Богданам отношения не имеет!
А Танюха по привычке всё срёт и срёт.....
 показати весь коментар
 
 
Та да, только оборонные многомиллионные контракты подкидывал своим 'бывшим' по доброте душевной))
Вот позавчера поймали одну 'бывшую' с 650 тысячами.
Проданные якобы, переписанные на своих партнеров с секретными доп соглашением, предприятия,- разведённые богатые жёны, - все это схемы. А , на самом деле, это позор какой-то, что пользователей этих схем ещё и защищает амфаш
 показати весь коментар
 
 
Ну да. А ты под столом сидела и записывала, сколько и кто кому подкидывает?
Или ты в фейсбуке прочитала очередное разаблачение Адского Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Блін, при Кучмі ці МТЛБ демілітаризували і продавали всім, хто захоче... Їх навіть в карпатах можна було зустріти - народ в гори на них їздив. Правда, жруть вони як не в себе...
 показати весь коментар
 
 
Цена хорошая. Старый неликвид с советских складов стоит в разы дороже.


 показати весь коментар
 
 
"Мотольіги", "кашалотьі" - так в Советской армии назьівали єту удачную харьковскую легкобронированную универсальную машину. Стоит восстановить ее производство в модернизированном варианте на том же заводе Мальішева в Харькове. Имхо
 показати весь коментар
 
 
Вот эти все спецы, которы считают, что нужно щелкнуть пальцами и производство востановленно, еще щелчек пальцев и маталыга модернизирована.
 показати весь коментар
 
 
Лет 20 назад бьіл по делам в КБ" Морозова" , наработок и проектов там море , бьіло бьі финансирование. А за пять лет у Порошенко не нашлось возможности , зато фирменньіми "Рошенами" всю Украину украсил...
 показати весь коментар
 
 
Первое что сделал ваш зеленский это отобрал финансирование у Харьковского КБ. Есть бюджет и он шел на разработку точного вооружения крылатых ракет, боеприпасов. Бо танков у нас дожопы, а стрелять с них нечем. Есть бюджет и он не резиновый..

А про компанию рошен. Которая ужэ больше чем на милрд гривен снабдила армию. Из личного кармана, да. А де ваш зеля че помогал, кроме как майбахи себе покупал за контракты с росгосфильмом? Или каламыга который снял с привата 5$ млрд обвалили курс гривны и сипался в Израиль.
 показати весь коментар
 
 
чим "рошенки" гірші за прокацапські серіали для депілів?
 показати весь коментар
 
 
Чел пишет о том, что петя потратил свои през усилия на размножение своего рошена, а не на улучшения тех обеспечения ВСУ. Напиши еще, что Зе должен был этим заниматься в петину пятилетку, безмозглый.
 показати весь коментар
 
Мені нас.рати що пише цей чел. По перше це може бути зелений троль, по друге, не виключено, що він просто ідіот тупий, а по третє, я ОСОБИСТО бачив нашу армію до Пеці і після Пеці. Якщо ця Зелена шмаркля, зробить для нашої держави і армії половину того, що зробив Рошен, я особисто буду вимагати поставити йому пам'ятник.
 показати весь коментар
 
 
Чел пишет полную муйню, потому как если взглянуть на армию образца 14-го и 19-го года то становится ясно, что это пишет либо умственно неполноценный либо враг.
 показати весь коментар
 
 
Вранці, 25 вересня, в окупованому Донецьку загорівся склад *********** незаконних збройних формувань "ДНР", розташований у районі селищ Гірник і Грабарі. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах
 показати весь коментар
 
 
В 81-83 в армии на таких катался,тут,правда,дизайн чуть другой.
 показати весь коментар
 
Дело "МАРАДЁРА" живёт и процветает!!! МТЛБ-ха, по словам "пехтуры" - "надёжная железяка", намного лучше, по ходовой и движку, чем БМП-1, что подтвердил Афган.
 показати весь коментар
 
 
Яр, там "Мотолыги" ЛИБО "СМ", "СЭ", "ЭИ" (медицинские, модификации для индусов не знаю, много вариантов).
Не знаю комплектации по переданному (начинка), пробег, по моторесурсу. Но по такой цене однозначно ++
 показати весь коментар
 
 
Знаешь, после Первой Мировой Великобритания продала США больше десяти эсминцев. Когда грохнула Вторая Мировая, американцы передали эти эсминцы по "ленд-лизу", Великобритании... "Гордые бритты" даже не подумали "нос воротить"... А теперь, "раскладка":
1. Мы имеем технику.
2. Мы имеем базу для ремонта и модернизации ( Помнишь выезд из Нежина?)
3. мы имеем, худо-бедно, поставщика комплектующих из НАТО - болгар...
Что ещё нужно?
(А в МТЛБ, при таком раскладе, главное - надёжная ходовая и движок... "Кишки" можно нацеплять, какие-угодно...)
 показати весь коментар
 
 
Вчора в Польщі, сьогодні в Індії....збираєм техніку з усіх усюд..Мабуть очікується дещо більше аніж є...
 показати весь коментар
 
 
Розумна людина аналізує і завжди передбачає трохи більше. Краще перебдєть, особливо з ерефією.
 показати весь коментар
 
Неприхотливая машина,проходимая,заводится с толкача.
 показати весь коментар
 
 
по текущему курсу 2366700 грн. а вот тут по 400000 грн. можно купить.

переплата в ШЕСТЬ раз.
 показати весь коментар
 
Пороховатник считать не умеет? ))) По текущему курсу стоимость одной купленной машины 312 000 грн., а ты предлагаешь покупать по 400 000 грн.
 показати весь коментар
 
А сколько потянет доставка и этих МТ-ЛБ аж из далёкой Индии, в деньгах и во времени ??? Растаможка будет бесплатной или ...
 показати весь коментар
 
Если это б\у из Индии, могу представить что это за металолом!
 показати весь коментар
 
в економіці нам до Індії +-47 позицій у світовому рейтингу. Індійська армія позицій на 25-27 дає фору ЗСУ, тай досвід бойових дій років на 65 більший (перманентний конфлікт з Пакистаном та спорадичні з Китаєм). Ви занадто недооцінюєте Індію.
 показати весь коментар
 
 
Старое доброе совковое говнище. С другой стороны стоит копейки, да и нормального наша армия еще оччень долго не увидит.
 показати весь коментар
 
Это говнище легче модернизировать, техническая база осталась.
 показати весь коментар
 
А почему нельзя у болгар купить, надо прямо по схеме Роттердам+
Или там тонкости есть, кто знает? Спс
 показати весь коментар
 
Вероятно, болгары продают только новые, или возможно уже такие машины не производят. Или продают, но за дорого. Вот там один пороховатник ссылку дал, что такая машина 1989 года выпуска у нас продается по 17 000 $.
 показати весь коментар
 
 
покупают сссровское старье, что бы модернизировать до стандарта нато...ворье!!!!!!....а купить у нато готовый продукт, генералы с тризубом на шапке и лениным в мозгах не хотят...
 показати весь коментар
 
скуповують різний хлам по світу, а свого виробника залишають без замовлень.Ідіоти.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору