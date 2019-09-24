 На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Перші 20 пасажирів і 3 транспортні засоби пропустили через державний кордон вчора прикордонники Ізмаїльського загону під час тестового випробування роботи поромного комплексу "Орлівка", - йдеться в повідомленні.
Оформлення осіб і транспортних засобів відбулося в раніше заявлені тимчасові показники і без технічних затримок. При здійсненні контрольних заходів прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів, а також перевірили організацію взаємодії зі співробітниками контролюючих служб і поромного комплексу.
Власти ФРГ одобрили проект строительства тоннеля, который соединит эту страну и Данию под водой. Правительство Дании также поддерживает этот проект.
«Я рад и горд тем, что сегодня мы достигли этого важнейшего этапа. Это результат нескольких лет сотрудничества между вовлеченными сторонами в Дании и Германии. Одобрение означает, что власти Германии и компания Femern A/S достигли соглашения по поводу того, как должен строиться тоннель», - заявил проектный директор компании Femern A/S Клаус Динесен. Его слова приводятся в официальном пресс-релизе компании.
Тоннель протяженностью 18 километров будет построен под проливом Фемарн-Бельт между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн. Окончание его строительства значительно ускорит транспортное сообщение между двумя странами.
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