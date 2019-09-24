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Все про:Держприкордонслужба (2254) Одеська область (1075) Румунія (232) пором (24)

 На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою. ФОТОрепортаж

В Одеській області на українсько-румунському кордоні 23 вересня в тестовому режимі почав роботу пункт пропуску "Орлівка" для поромного сполучення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 01

"Перші 20 пасажирів і 3 транспортні засоби пропустили через державний кордон вчора прикордонники Ізмаїльського загону під час тестового випробування роботи поромного комплексу "Орлівка", - йдеться в повідомленні.

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 02
На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 03

Читайте також: Румунія схвалила відкриття ПП Ісакча-Орлівка на Одещині, де будують поромну переправу

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 04

Оформлення осіб і транспортних засобів відбулося в раніше заявлені тимчасові показники і без технічних затримок. При здійсненні контрольних заходів прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів, а також перевірили організацію взаємодії зі співробітниками контролюючих служб і поромного комплексу.

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поромну переправу в Румунію планують запустити до кінця року, - заступник міністра інфраструктури Довгань

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150229
 
   
 Топ коментарі
 
NinaBoi‏ @artnataliwood5 23 сент.

«Arcelor Mittal»внезапно решил вывести из Украины дивиденды,
«British American Tobacco» переносит главный офис в восточной Европе в Румынию,
в ноябре «JLL» закрывает офис в Киеве.
Майдан не спугнул, война не спугнула.
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С пластикового говна? ЗеБилльные лохи и уебки.)) реально уровень Хацапетовки.
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А как ездили столетия, дебилоид? Нахрена ты вообще выложил своё хвастовство про богатейшие страны Европы с огромным пассажиропотоком в теме о провинциальной переправе? Давай ещё ВВП похвались или зарплатой, удод придурошный.
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Между датским Копенгагеном и шведским Мальмё под водой через пролив строят метро , раньше построили мост , а Украина таким говном постижением хвастается . Ещё с Дании в Германию под морем автобан и железною дорогу строят , вот чем можно хвастаться
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Ты ещё Крымский мост вспомни. А Дания и Германия, та между прочим, вполне нормально граничат по суше.
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Решено построить подводный тоннель из Германии в Данию.
Власти ФРГ одобрили проект строительства тоннеля, который соединит эту страну и Данию под водой. Правительство Дании также поддерживает этот проект.

«Я рад и горд тем, что сегодня мы достигли этого важнейшего этапа. Это результат нескольких лет сотрудничества между вовлеченными сторонами в Дании и Германии. Одобрение означает, что власти Германии и компания Femern A/S достигли соглашения по поводу того, как должен строиться тоннель», - заявил проектный директор компании Femern A/S Клаус Динесен. Его слова приводятся в официальном пресс-релизе компании.
Тоннель протяженностью 18 километров будет построен под проливом Фемарн-Бельт между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн. Окончание его строительства значительно ускорит транспортное сообщение между двумя странами.
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А как ездили столетия, дебилоид? Нахрена ты вообще выложил своё хвастовство про богатейшие страны Европы с огромным пассажиропотоком в теме о провинциальной переправе? Давай ещё ВВП похвались или зарплатой, удод придурошный.
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Какие столетия ? До нашей эры, а долба е .... ?
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А у тебя столетия нашей эры не считаются, дебил?
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Він має на увазі що хочуть побудувати тунель між Rødby та Puttgarden що повинен з'єднати Копен з Гамбургом за дві години потягом, а зараз там ходить паром і дорога до Гамбурга займає 4 з половиною години. Але цей тунель навіть ще не затвердив парламент Німеччини, і поки це, лише проект, який не факт що буде побудовано при нашому житті.
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И не утвердят, пока Дания не разрешит СП-2. Так и будете как лохи тратить 4 часа до Гамбурга
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Не рівняйте вашу економіку з українською. У нас досі є пенсії у 1500 грн (60 доларів).
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а гиперлуп у вас есть???... то-то же!!!)))
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Ти хоч в Данії був, порохоботику? Якщо колись будеш в Копенгагені, то можеш взяти потяг прямо з нашого аеропорта до Мальмьо - він зпочатку їде під морем, а потім виїзжає на поверхню, і їде вже по мосту. І ніяке це не метро, а потяг регіонального призначення. Ніхто зараз не будує там ніякого метро, цей тунель є частиною комплекса моста, який зветься ************* - орезундзький мост, і який відкрили в 2000-му році.
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И шо ************* ЗЕлатвиец под ВПН дании. Вы же тупые животные палитесь на яндекс-переводчике, не? Не доходит? На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою - Цензор.НЕТ 6710
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Ти бовдуре, кацапчику, палишся, бо мови то не знаєш. Доречі, за статистикою 80 відсотків порохоботів розмовляють російською. З чого б це так?
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А якщо валшебним пендельом штурхнути всх гідрантів, то у нас вже ракета до Марса і назад три рази злетить і сяде.
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Сьорбаючи пиво з пластикових стканів на людях, бидлокерівництво країни підвищує собі рейтинги у люмпена.

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою - Цензор.НЕТ 5709
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С пластикового говна? ЗеБилльные лохи и *****.)) реально уровень Хацапетовки.
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Воно то, канєшно, не камільфо, по понятіях. Але паради під час котлів і офшори - ще більший зашвар.
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NinaBoi‏ @artnataliwood5 23 сент.

«Arcelor Mittal»внезапно решил вывести из Украины дивиденды,
«British American Tobacco» переносит главный офис в восточной Европе в Румынию,
в ноябре «JLL» закрывает офис в Киеве.
Майдан не спугнул, война не спугнула.
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Если бы оно не прихватило с собой узкоглазого гибрида, то может и пустили бы в главный зал, но беда в том, что оно без Богдана - как без мозгов. Но лучше так, чем с Богданом.
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