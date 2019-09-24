 Зеленський провів зустріч з главою НАТО Столтенбергом на полях Генасамблеї ООН. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Під час зустрічі було обговорено подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та НАТО.

Володимир Зеленський підтвердив готовність нашої країни продовжити активну взаємодію з Альянсом у рамках реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Президент відзначив важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться наприкінці жовтня цього року. Він висловив сподівання, що цей візит сприятиме активізації практичної співпраці з Альянсом у розбудові Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, а також ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.

Також під час зустрічі йшлося про підвищення рівня співпраці у модернізації Військово-морських сил України.

Пріоритетним напрямом роботи Президент України назвав і підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці.

Крім того, Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили ініціативи української влади для подолання корупції.

"Ми втомилися чути слово "корупція". Ми серйозно налаштовані її подолати. Верховна Рада вже ухвалює законопроекти для реформування правоохоронних органів, скоро запустимо Службу фінансових розслідувань. 5 вересня у нас почав працювати Вищий антикорупційний суд, і ми очікуємо на вироки", – зазначив Володимир Зеленський.

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