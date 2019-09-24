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 Політика України
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Все про:Зеленський (2852) НАТО (2073) ООН (1272) Столтенберг Єнс (394)

 Зеленський провів зустріч з главою НАТО Столтенбергом на полях Генасамблеї ООН. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч головою НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Під час зустрічі було обговорено подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та НАТО.

Володимир Зеленський підтвердив готовність нашої країни продовжити активну взаємодію з Альянсом у рамках реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Президент відзначив важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться наприкінці жовтня цього року. Він висловив сподівання, що цей візит сприятиме активізації практичної співпраці з Альянсом у розбудові Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, а також ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.

Також під час зустрічі йшлося про підвищення рівня співпраці у модернізації Військово-морських сил України.

Пріоритетним напрямом роботи Президент України назвав і підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці.

Крім того, Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили ініціативи української влади для подолання корупції.

"Ми втомилися чути слово "корупція". Ми серйозно налаштовані її подолати. Верховна Рада вже ухвалює законопроекти для реформування правоохоронних органів, скоро запустимо Службу фінансових розслідувань. 5 вересня у нас почав працювати Вищий антикорупційний суд, і ми очікуємо на вироки", – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся". ВIДЕО

Зеленський провів зустріч з главою НАТО Столтенбергом на полях Генасамблеї ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150209
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 ч.1 час назад

С каких пор президент берет завхоза на Генассамблею? Причем рядом с Ельченко сидит не «президент», не министр (этот вообще на галерке), а завхоз!
Смотрящий за болванчиком не оставляет подопечного ни на минуту.

Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 6548
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О кабинет
Кресла столы
Не фойе возле сортира
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Хто це такий .? А де Порошенко .?
Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 218. Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 2870 .
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Рассказал, что нас кацапы в НАТО не пущают, придурок?
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Для этого надо, как минимум, знать о чем идет речь, а не тупо улыбаться и булькать что-то на русском себе под нос.
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не стоит слепо доверять этому полу дружку *****, он довольно скользкии тип
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народ Украины - выбросил на помойку вора и мародера поросенко ))
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и теперь платят дань коломоискому - вот зажили наконец то.
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Далеко не выбрасывай ," нарот " ,, как бы не пришлось потом ,бежать искать и возвращать назад . . Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 4804 .
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Да ну !! Это почему вдруг - не мрий Зеленський провів зустріч з главою НАТО Столтенбергом на полях Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 9938 ..? Ты запрещаешь кацапа .?

Мне , некоторые твои "братья по разуму " ( вернее - по его отcутствию ) ,зимой в 2014 м , с пеной у рта доказывали что - даже и не мечтай ,, когда я им говорил что Овощу приходит конец . А оно видишь как ..Не зарекайся , рыг . Зеленський провів зустріч з главою НАТО Столтенбергом на полях Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 1258 .
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Я дома . Зеленський провів зустріч з главою НАТО Столтенбергом на полях Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 3433 .
Ты лучше прими флакончик валокордина и иди уже - баеньки , хватит на сегодня , раздавать свои " ценные" указания .
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Володя, ставь их всех раком.
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Опять это зеленое чучело позорит Украину...
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Ты о себе, сопля? Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 7300
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 ч.1 час назад

С каких пор президент берет завхоза на Генассамблею? Причем рядом с Ельченко сидит не «президент», не министр (этот вообще на галерке), а завхоз!
Смотрящий за болванчиком не оставляет подопечного ни на минуту.

Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 6548
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Дык, ещё неизвестно, кто из них больше президент.
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Драгдилер, как и стилист, всегда должен быть под рукой.
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это да... о чем Столтенберг может говорить с человеком, который толкал идею референдума по вступлению в НАТО? разве только справиться как там Свинарчуки?... Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 7822
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Это да, представляю этот "референдум" с новой ЦИК и под кураторства Портнова. Так мы скоро и Акт о независимости Украины отменим.
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Реферндум это общепринятая в Европе практика. Так и запиши в своей методичке.
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Я, малыш, прокоментировал рост и выражение лица Зеленского. А вот у тебя интересные мысли по Фрейду тут же возникли. Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 3442
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Ватный предатель и марионетка Коломойского представляет Украину в ООН...

Зебиляторий и комсомольцы в экстазе.
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А що це за мілке нещастя зліва на фото? О, та це ж президент малоросів. А чому воно таке маленьке? 😱🤔
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Закоренелый уклонист встречается с Генсеком НАТО.....
Это, как бомжи с лауреатами Нобелевской премии!
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Шаз как шото ляпнет и не видать нам НАТы, как своих ушей.
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Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, пустите меня в НАТО, пожалуйста.
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Неужели не пригласили на встречу великого мародера - прохиндея. Он так кичился все время, даже после пидсрачныка, выданного украинским народом, про неотложные и важные международные встречи. Такое важное, незаменимое и всем нужное.Полное брехло с атрофированным шизофреническим самомнением. Все, иссяк ручей международных встреч. Сидит, чмо, затаившись, уже не перед кем бубнить громовые раскаты и пальчиками вверх вниз махать. Позыция перша, позыция друга,... Все, пшел на х. со своими позыциями. Жди привода.
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