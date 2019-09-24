 Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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По данным правозащитников, 90 процентов из тех, кто еще сидит в ОРДЛО, хотят перевода в Украину. Но почему так мало отпускают, казалось бы - пусть Украина контингент кормит? И почему вообще отпускают «досиживать» в Украину? А дело вот в чем.Как и во многом другом, в пенитенциарной системе «республик» - полный бардак. Но боевики предлагают сидельцам облегчение участи. Целых два варианта. Кто хочет вообще освободиться, должен вступить в ряды боевиков и служить в «ополчении». Однако это не самый простой вариант. Многие подразделения боевиков отказываются брать к себе такой контингент. А часть - берут.
Например, что пожизненно заключенных всех забирали, учили на снайперов, почти все они не очень выучились и погибли.
Боевики предлагали заключенным улучшить условия пребывания. Работать на «республику». Не так, как у нас в колониях - у станка и т.д., а рыть окопы, обслуживать блокпосты - разгружать привезенную еду и боеприпасы. Ну а если хочешь в Украину перевестись и досиживать там - соглашайся сотрудничать. Вынуждали людей подписывать обязательства о сотрудничестве.
Какие задачи им ставились? В основном по дестабилизации ситуации в регионе. Казалось бы, что могут сделать в этом плане заключенные? А абсолютно разные задачи могут решаться через уголовников. У них же нет барьеров. Им все равно, что магазин ограбить, что воинскую часть поджечь.
Прибыть в Украину, в любую зону. Находить там симпатизирующих идеям «ДНР-ЛНР», особенно среди преступных групп. Впоследствии им должны были поступать указания, что именно совершать, ну и средства на это. Это и поджоги, срыв работы органов власти, избиение активистов и т.д. Обзаводиться оружием и ждать команд оттуда. Плюс они должны были предлагать заключенным идти служить в так называемое ополчение. Под тем предлогом, что в Украине бывшим «сидельцам» нормальной работы не видать, а там хорошие условия - деньги, паек, форма, вольница. Так обрабатывают большинство желающих свалить из «республиканского» рая.
Пытаются на этих территориях вербовать не только осужденных...
Де їх клонують цих монстрів? 😃
И она всерьез считает, что это ей добавило плюсов в глазах разумных людей.
Цензор ДА, своей продажностью оправдывает тезис о второй древней профессии...
Фотожабери - генії!
Ябиз'їв.
2. У ватника челюсть не сможет произнести "дыруны", а потом это съесть. А большая часть зебилов - ватники.