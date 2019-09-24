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 Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Формула русского мира, план Штайнмаєра, повна версія логотипу Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Доступно і зрозуміло

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра"

Формула русского мира, план Штайнмаєра, повна версія логотипу Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Не мовчіть, дзвоніть...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на "гарячу" лінію

Формула русского мира, план Штайнмаєра, повна версія логотипу Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

ФОП і ФОП

Формула русского мира, план Штайнмаєра, повна версія логотипу Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

- айл, як кажуть, бі бек

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат. ВIДЕО

Формула русского мира, план Штайнмаєра, повна версія логотипу Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Коротко про медійний скандал

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал між Шустером і Коломойським в ефірі: "Поверніть 155 мільярдів і я поверну вам 2 мільйони". ВIДЕО

Формула русского мира, план Штайнмаєра, повна версія логотипу Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Повна версія логотипу

Формула русского мира, план Штайнмаєра, повна версія логотипу Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Хороший, мабуть, план

Формула русского мира, план Штайнмаєра, повна версія логотипу Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Формула "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150202
 
   
 Топ коментарі
 
А что, собственно, не так? Какова реальность, таковы и жабы. Жаловаться на пороха и его сторонников уже не стоит. Это ваших рук дело.
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Петіні прихильники з тутешнього форуму будуть у захваті від таких жаб..
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А что, собственно, не так? Какова реальность, таковы и жабы. Жаловаться на пороха и его сторонников уже не стоит. Это ваших рук дело.
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А скоро и ты будешь в ****, подожди немного...
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зебилы в бешенстве от картинок... и с каждым днем это бешенство будет увеличиваться: зебилы всё больше осознают свой идиотизм голосования "по-приколу" Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 884
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На конец 2014 года в колониях и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сидело примерно 16 тысяч человек под стражей. Всего одна колония была выведена в нормальную Украину, а как живут остальные, можно было только догадываться по публикациям в Интернете. Так или иначе, с некоторых пор террористы стали отпускать заключенных по соглашению о переводе в украинские исправительные учреждения. Уже несколько сотен переведено.
По данным правозащитников, 90 процентов из тех, кто еще сидит в ОРДЛО, хотят перевода в Украину. Но почему так мало отпускают, казалось бы - пусть Украина контингент кормит? И почему вообще отпускают «досиживать» в Украину? А дело вот в чем.Как и во многом другом, в пенитенциарной системе «республик» - полный бардак. Но боевики предлагают сидельцам облегчение участи. Целых два варианта. Кто хочет вообще освободиться, должен вступить в ряды боевиков и служить в «ополчении». Однако это не самый простой вариант. Многие подразделения боевиков отказываются брать к себе такой контингент. А часть - берут.

Например, что пожизненно заключенных всех забирали, учили на снайперов, почти все они не очень выучились и погибли.

Боевики предлагали заключенным улучшить условия пребывания. Работать на «республику». Не так, как у нас в колониях - у станка и т.д., а рыть окопы, обслуживать блокпосты - разгружать привезенную еду и боеприпасы. Ну а если хочешь в Украину перевестись и досиживать там - соглашайся сотрудничать. Вынуждали людей подписывать обязательства о сотрудничестве.
Какие задачи им ставились? В основном по дестабилизации ситуации в регионе. Казалось бы, что могут сделать в этом плане заключенные? А абсолютно разные задачи могут решаться через уголовников. У них же нет барьеров. Им все равно, что магазин ограбить, что воинскую часть поджечь.
Прибыть в Украину, в любую зону. Находить там симпатизирующих идеям «ДНР-ЛНР», особенно среди преступных групп. Впоследствии им должны были поступать указания, что именно совершать, ну и средства на это. Это и поджоги, срыв работы органов власти, избиение активистов и т.д. Обзаводиться оружием и ждать команд оттуда. Плюс они должны были предлагать заключенным идти служить в так называемое ополчение. Под тем предлогом, что в Украине бывшим «сидельцам» нормальной работы не видать, а там хорошие условия - деньги, паек, форма, вольница. Так обрабатывают большинство желающих свалить из «республиканского» рая.
Пытаются на этих территориях вербовать не только осужденных...
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Одновременно смешно и грустно,потому что правда.
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Верещак, это та которая считает, что нам нужно повременить с нато.
Формула "русского мира", план Штайнмайера, полная версия логотипа "Слуги народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 56
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Ця Верещак ще на Маньку-федерацію схожа, не тільки на ***********.
Де їх клонують цих монстрів? 😃
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Они материализуются сами србой, когда концентрация дибилии среди населения переступает отметку в 70%
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Это та же умная женсчина, которая отдельно взятыми Гнилыми Обсерами собиралась вступить в ЕС и НАТО в 2014-м. Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437

И она всерьез считает, что это ей добавило плюсов в глазах разумных людей.
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А зачем ей "плюсы" в глазах разумных людей!? Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7847 Не они этих выбирали, эти за другие "умы" борются.
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🤢🐑🐏🤡💩любители ,а что в этих реалистичных карикатурах неправда ?
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На вашу Уляну Супрун похожа...
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Порохастые над этим смеются?
Цензор ДА, своей продажностью оправдывает тезис о второй древней профессии...
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Профура порохастая, а мне никогда не было смешно с дебильных картинок, специально созданных для соевых ублюдков.
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нема у нас драников то за поребрикм у нас деруны.
Ябиз'їв.
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як в якому регіоні, здається на львівщині кажуть драники
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1. Ты на Волыни поспрашивай. Там и пляцуны найдешь.
2. У ватника челюсть не сможет произнести "дыруны", а потом это съесть. Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6155 А большая часть зебилов - ватники.
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Когда узнал, что соседка голосовала за ЗЕ.

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Узкоглазая кыргызка, ты куда надела стерва, красный свой бирэт .
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я знову ж, в 3007-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, шуфричі, пінчуки, вілкули, гепи, допи, фірташі.....!
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