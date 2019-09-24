 "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука. ДОКУМЕНТ

"Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров'я в Україні", - йдеться в листі, передає Цензор.НЕТ

"Завдання державних службовців МОЗ України - працювати на благо кожного громадянина, розробляти і втілювати рішення, що мають поліпшити доступ до якісної медичної допомоги для кожного з нас. Обов'язок державних службовців - діяти в межах і у спосіб, визначений чинним законодавством України.

Тиск на керівництво директоратів - приклад політичних репресій. Тобто, для того, щоби вам запропонували звільнитись "по-хорошому", достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців якомога скоріше. Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятіям".

Українці мають право знати, що дії керівництва всередині міністерства кардинально відрізняються від того, що потрапляє в публічні заяви.

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У перший день роботи керівництво заявило, що продовження реформи охорони здоров’я - пріоритет і консолідована позиція Президента України, Верховної Ради України, Уряду і Міністерства охорони здоров’я.

Своїм відкритим листом до керівника Уряду ми також хочемо привернути увагу Президента і Парламента до того, що обіцяні українцям зміни фактично на межі зриву.

У реальності робота міністерства фактично паралізована останні 3 тижні:

- не підписуються навіть документи щодо закупівель та поставки ліків для важкохворих пацієнтів;

- блокуються закупівлі машин екстреної медичної допомоги в пілотних регіонах, через це вони в наступні роки не зможуть закупити машини екстреної допомоги, зокрема на Донеччині, де ведуться бойові дії;

- призупинено процес автономізації Інституту раку, Інституту серця, ОХМАТДИТ, Інститут дитячої кардіології ім. Ємця. Послуги у цих закладах мають з 2020 року стати доступними для всіх у межах Програми медичних гарантій згідно із Законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення";

- блокуються всі нормативні акти, які необхідні для вчасного запуску наступного етапу медичної реформи на вторинці і третинці (на рівні амбулаторної та спеціалізованої медичної допомоги);

- блокуються всі нормативні документи та рішення для нормальної роботи Національної служби здоров’я — це забезпечення нормальної роботи та фінансування понад 1000 медичних закладів первинки та програма "Доступні ліки"

- не затверджується реєстр цін на Нацперелік, що дозволить уникнути завищення цін на лікарські засоби, які закуповуються медичними закладами самостійно через систему Prozorrо, завдяки якому заклади зможуть забезпечити більше безоплатних ліків для своїх пацієнтів під час лікування в стаціонарі.

Кожен із нас приходив на державну службу, щоб служити інтересам наших громадян, а не інтересам тієї чи іншої політичної партії. Ми хочемо незалежно та професійно виконувати свої посадові обов'язки в межах та у спосіб, передбачений законодавством України та Конституцією України. Ми не боїмося жодних аудитів чи перевірок, оскільки впевнені у прозорості та професійності нашої роботи.

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У той же час, важливими цінностями нашої команди є Гідність та Сміливість.

Ми не дозволимо принижувати честь та гідність державних службовців і громадян України.

Ми готові до відкритого діалогу на умовах професійності та прозорості.

Тож відкрито звертаємося до прем'єр-міністра та просимо його стати посередником у такому діалозі у найбільш стислі терміни для продовження реалізації медичної реформи- йдеться у відкритому лист держслужбовців МОЗ.













