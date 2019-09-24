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 Політика України
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Все про:корупція (2574) медицина (789) Мінздоров'я (962) Гончарук_Олексій (99) Зоряна Скалецька (15)

 "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука. ДОКУМЕНТ

Держслужбовці Міністерства охорони здоров'я звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, в якому вказали на стан справ у міністерстві після зміни керівництва, що викликає у них занепокоєння. Також вони заявили про політичні репресії в відомстві.

"Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров'я в Україні", - йдеться в листі, передає Цензор.НЕТ

"Завдання державних службовців МОЗ України - працювати на благо кожного громадянина, розробляти і втілювати рішення, що мають поліпшити доступ до якісної медичної допомоги для кожного з нас. Обов'язок державних службовців - діяти в межах і у спосіб, визначений чинним законодавством України.

Тиск на керівництво директоратів - приклад політичних репресій. Тобто, для того, щоби вам запропонували звільнитись "по-хорошому", достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців якомога скоріше. Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятіям".

Українці мають право знати, що дії керівництва всередині міністерства кардинально відрізняються від того, що потрапляє в публічні заяви.

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У перший день роботи керівництво заявило, що продовження реформи охорони здоров’я - пріоритет і консолідована позиція Президента України, Верховної Ради України, Уряду і Міністерства охорони здоров’я.
Своїм відкритим листом до керівника Уряду ми також хочемо привернути увагу Президента і Парламента до того, що обіцяні українцям зміни фактично на межі зриву.

У реальності робота міністерства фактично паралізована останні 3 тижні:

- не підписуються навіть документи щодо закупівель та поставки ліків для важкохворих пацієнтів;
- блокуються закупівлі машин екстреної медичної допомоги в пілотних регіонах, через це вони в наступні роки не зможуть закупити машини екстреної допомоги, зокрема на Донеччині, де ведуться бойові дії;
- призупинено процес автономізації Інституту раку, Інституту серця, ОХМАТДИТ, Інститут дитячої кардіології ім. Ємця. Послуги у цих закладах мають з 2020 року стати доступними для всіх у межах Програми медичних гарантій згідно із Законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення";
- блокуються всі нормативні акти, які необхідні для вчасного запуску наступного етапу медичної реформи на вторинці і третинці (на рівні амбулаторної та спеціалізованої медичної допомоги);
- блокуються всі нормативні документи та рішення для нормальної роботи Національної служби здоров’я — це забезпечення нормальної роботи та фінансування понад 1000 медичних закладів первинки та програма "Доступні ліки"
- не затверджується реєстр цін на Нацперелік, що дозволить уникнути завищення цін на лікарські засоби, які закуповуються медичними закладами самостійно через систему Prozorrо, завдяки якому заклади зможуть забезпечити більше безоплатних ліків для своїх пацієнтів під час лікування в стаціонарі.

Кожен із нас приходив на державну службу, щоб служити інтересам наших громадян, а не інтересам тієї чи іншої політичної партії. Ми хочемо незалежно та професійно виконувати свої посадові обов'язки в межах та у спосіб, передбачений законодавством України та Конституцією України. Ми не боїмося жодних аудитів чи перевірок, оскільки впевнені у прозорості та професійності нашої роботи.

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У той же час, важливими цінностями нашої команди є Гідність та Сміливість.

Ми не дозволимо принижувати честь та гідність державних службовців і громадян України.

Ми готові до відкритого діалогу на умовах професійності та прозорості.
Тож відкрито звертаємося до прем'єр-міністра та просимо його стати посередником у такому діалозі у найбільш стислі терміни для продовження реалізації медичної реформи- йдеться у відкритому лист держслужбовців МОЗ.

Нам прямо говорять, що тепер треба працювати по понятіям, - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука 01
Нам прямо говорять, що тепер треба працювати по понятіям, - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука 02
Нам прямо говорять, що тепер треба працювати по понятіям, - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука 03
Нам прямо говорять, що тепер треба працювати по понятіям, - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука 04
Нам прямо говорять, що тепер треба працювати по понятіям, - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука 05
Нам прямо говорять, що тепер треба працювати по понятіям, - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука 06
Нам прямо говорять, що тепер треба працювати по понятіям, - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150158
 
   
 Топ коментарі
 
А они думали что будет как-то по другому? наивные. Чего только стоит на баскетболе встреча Коломойского с нариком, Умкой и Гастелло!!! Братки из 90х они везде!!! "Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку - Цензор.НЕТ 9637
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Главное, чтобы не с дипломом медика, а с хорошими мозгами и высокой общей эрудицией был.
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А когда такой министр рожать соберется, то врача тоже будет по таким же критериям выбирать? "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука - Цензор.НЕТ 1996
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Кінець програмі "Доступні ліки". Хоч 1 рік дружині безкоштовно глюкофаж виписували. Суки зашмаркані.
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Пєця і Зєля - одне і те саме. Люди вчергове помилились на виборах і обрали чергове лайно в Лідери
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Ні в якому разі! Головне завдання Зелені остаточно дискредитувати інститут президентства, що для України історично чужерідний. Ну згадайте, нарешті - усі Гетьмани були виборними, що знімались з посади простим голосуванням! Це аж ніяк не корелює с нинішньою посадою Президента, якого майже неможливо позбутись. Нинішній Президент скоріше ЦАР (!!), а не Гетьман. Аналогом Гетьма є ні що інше, як Прем'єр-міністр, або Канцлер! Виборна особа, яку зняти легко, якщо буде помилятись або зраджувати. Оце наше історичне, зрозуміле, що буде прийнято народом. А ось президентська влада і досі, і в майбутнєму (!!), буде дестабілізуючим державність фактором! Геть президентів з України!
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У Петьки хоть зрада чередовалась с перемогой у ЗЕбилтяни шо то совсем туго - сплошная зрада.. + бонус ещё и явно прокремлёвские.
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А чего к Гончаруку??? ) типа этот клоун Гончарук там шо то решает)) Пишите сразу Бабломойскому, ну или Портнову....прям как дети.
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Про який діалог на засадах професійності мріють підписанти у той час, коли міністерство охорони здоров"я України очолює юристка? Доки панівне агресивне політиканство у нас цінуватиметься понад професіоналізм?!
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Согласно реформе Супрун каждое отделение чтобы получать финансирование должно доказать свою необходимость...Теперь хирург не будет лечить консервативно, а обязательно вас разрежет. Терапевт или инфекционист до последнего вашего вздоха не отправит вас к хирургу, а будет пичкать вас таблетками и укольчиками...Им нужны будут показатели, от этого зависит их выживание...Зачем украинцам такая реформа?
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Времена Януковича стремительно возвращаются, даже более худшие времена. Какие, к такой матери, реформы?! Вы это о чем? Зе-команда пришла к власти!
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Кстати, Супрун та держала всех в ежовых рукавицах, даже фармацевтическую мафию взяла за горло, а теперь поставили какую-то ссыкуху именно от фармацевтической мафии и продвинутую при помощи дружбана Зеленского из "Бориса". Жрите.
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Вы не туда пишите. Гончарук - марионетка. Он никто . Чтобы знать кто руководит Украиной реально почитайте кто был на юбилее Суркиса Григория , члена партии Медвечука - Бойко. Там был и Богдан Андрей.
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