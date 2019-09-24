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 Політика України
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Все про:помічник депутата (9) Слуга народу (312)

 Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд". ФОТО

Нардепка від СН Марина Нікітіна, яка пройшла в парламент по мажоритарному округу №82 у Запорізькій області, взяла до себе помічниками свого чоловіка Олександра і майстриню з макіяжу Вікторію Гужву.

Про це Нікітіна повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Нікітін організовував весь рух команди Зе! Із січня 2019 по всьому 82 округу займався захистом результатів президентських виборів в обох турах як довірена особа Зеленського. Саме за його знання округу і зв'язки з активістами і громадськістю він став помічником нардепки. Але аж ніяк не через родинні зв'язки", - повідомила депутатка.

За інформацією сайту "Запорізький центр розслідувань", Олександр раніше займався ремонтом машин в місті Гуляйполе (Запорізька область).

Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: Зараз такий тренд 01

Що ж до молодої помічниці Вікторії Гужви, то на її сторінках у соціальних мережах значиться, що вона візажистка, бровістка, бізнес-коуч, менеджерка. Має досвід у б'юті-сфері близько 9 років.

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Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: Зараз такий тренд 02

Щодо Вікторії Гужви депутатка Нікітіна зазначила, що вона волонтерка команди Зе.

Варто зазначити, що платня новопризначених помічників становитиме близько 17 тис. гривень на місяць.

Нардепка вже відповіла на критику з коментарів до повідомлень.

Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: Зараз такий тренд 03

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Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: Зараз такий тренд 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150121
 
 
 Топ коментарі
 
Угу, ера кумівства та "сімейних підрядів" закінчилася. Так, Зє!Біли?
Вони ас зробили разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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И получился один мозг...
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ЗЕбилы то вы хотите шоб я порохобот поверил шо вот эта шобла дегенератов, рыгососов, олигарха мародёра Бени и его посипак, Портнова , Шефира, Дубинина закончила эпоху бедности и подняла страну с кАлен?? Не ну я може и порохобот, но не ЗЕбил же... шоб в это поверить.
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А ти, якщовже встав з колін, то можеш або сплюнути або ковтнути.
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мне очень понравился ее спич про "новый президедент за несколько месяцев сделал больше чем все предыдущие"

зебобики - вы можете расшифровать вот это тайное послание "больше чем все предыдущие"? о каких делах речь? расскажите - может и я проникнусь работоспособностью "комика по специальности" (интересно где учат на комиков? неуж то на юрфаке криворожского универа?)
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А шо 🐕🐖 так збуджуються, від зазрісті?
🤔
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Нам мотив известной песни

Те, кто избран в Зекоманду, формируют в Раде банду,
Их вчера с огромным бантом к нам на встречу привезли.
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Зеленский лишь посланник для продажи всей земли.

Как же так, ты чей избранник? Каждый лез и приставал,
Но взволнованный механик лишь чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну торчок он, что возьмешь?
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