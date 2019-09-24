 Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд". ФОТО

Про це Нікітіна повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Олександр Нікітін організовував весь рух команди Зе! Із січня 2019 по всьому 82 округу займався захистом результатів президентських виборів в обох турах як довірена особа Зеленського. Саме за його знання округу і зв'язки з активістами і громадськістю він став помічником нардепки. Але аж ніяк не через родинні зв'язки", - повідомила депутатка.
За інформацією сайту "Запорізький центр розслідувань", Олександр раніше займався ремонтом машин в місті Гуляйполе (Запорізька область).
Що ж до молодої помічниці Вікторії Гужви, то на її сторінках у соціальних мережах значиться, що вона візажистка, бровістка, бізнес-коуч, менеджерка. Має досвід у б'юті-сфері близько 9 років.
Щодо Вікторії Гужви депутатка Нікітіна зазначила, що вона волонтерка команди Зе.
Варто зазначити, що платня новопризначених помічників становитиме близько 17 тис. гривень на місяць.
Нардепка вже відповіла на критику з коментарів до повідомлень.
😛
зебобики - вы можете расшифровать вот это тайное послание "больше чем все предыдущие"? о каких делах речь? расскажите - может и я проникнусь работоспособностью "комика по специальности" (интересно где учат на комиков? неуж то на юрфаке криворожского универа?)
🤔
Те, кто избран в Зекоманду, формируют в Раде банду,
Их вчера с огромным бантом к нам на встречу привезли.
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Зеленский лишь посланник для продажи всей земли.
Как же так, ты чей избранник? Каждый лез и приставал,
Но взволнованный механик лишь чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну торчок он, что возьмешь?