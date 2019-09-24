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 Політика України, Суспільство
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Все про:обмін (518) Росія (19985) теракт (696) Харків (1512) полонені (553)

 Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко. ФОТО

Підозрювані у скоєнні кривавого теракту біля Палацу спорту в Харкові можуть бути внесені до списків обміну полоненими між Україною і Росією.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни включили в список на обмін Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова", - написав він.

Цаплієнко нагадав про подробиці тієї трагедії.

"Встановлена ​​ними (терористами. - Ред.) в снігу МОН-100, - це два кіло тротилу і чотириста 10-мм кульок зі сталі. Коли тротил вибухає, вони летять на 120 метрів вперед. І цей сталевий дощ мав викосити десятки людей. Більшість врятувала "Газелька", яка раптово стала між міною і натовпом. Маленький патріот Даня і ще троє українських активістів загинули", - написав журналіст.

Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко 01

Загиблий унаслідок теракту в Харкові Данило Дідік

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

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Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150089
 
 
 Топ коментарі
 
Це нас готують до повернення Віктора Федоровича Януковоща, відпускаючи всяку мерзоту, годують громадську думку, що не такий проффесор вже був і поганий!!!
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Я могу поспорить с тобой. Зебил не выменяют , зебил просто отпустит
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цей варіант я не врахувала.
певно занадто добре думаю про Зе
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І виміняє. Можна посперечатись навіть...
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Я могу поспорить с тобой. Зебил не выменяют , зебил просто отпустит
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цей варіант я не врахувала.
певно занадто добре думаю про Зе
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эта "фишечка" вылезет ЗЕБЕне через задницу
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Нехай весь світ знає, хто, насамперед, представляє інтерес для Кремля - наймані вбивці-терористи!..
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Почему подозреваемые до сих пор не осуждены?
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Це нас готують до повернення Віктора Федоровича Януковоща, відпускаючи всяку мерзоту, годують громадську думку, що не такий проффесор вже був і поганий!!!
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Так, цю мерзоту треба віддати кацапам, щоб до України повернулися наші люди, які з літа 2014-го знаходяться у полоні...
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а давай на тебе обміняємо, на когось із утримуваних кацапами українців, але обмін не зовсім рівнозначний, ти гандон, а там люди, але головне людей повернути.
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Ну а че вы хотели от страны спонсора терроризма? Да почитайте нквдешников,гебистов и прочих эфэфбилов.
Терроризм - основополагающая их политики.
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Кара террористов не минёт.Менять,только очень дорого.
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засудження цих подонків буде ще й доказом того, що кацапстан - країна-терорист, а якшо їх віддати до вироку, то кремль уникне відповідальності як терористична організація
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Я бы менял по частям: за одну руку или ногу - 3-4 наших бойца. Разве что за ухо - по одному человеку.
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Причому обмін розвести в часі як мінімум на добу за кожну частину.
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Так-так! Саме те я й мав на увазі. Ніякого опту - партії не об'єднувати!
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"22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова" 4 года !!!! акт в суде просто нет слов.
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і притягнути по факту вибуху до кримінальної відповідальності Парубія... Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 2875
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ну акт то в суді, і справа мабуть слухається, але й справді дуже довго.
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Пусть простят меня родители Дани,но менять надо.Так смерть Дани спасла Украину от расширения террактов орды в глубине страны.Пусть она ещё сослужит хорошую службу.В Украину вернутся наши .Пусть освобождённые знают,что за их освобождение отдал жизнь и Даня.
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ще один кандидат на обмін, можемо навідь двох таких як ти гандоні віддавати кацапам в обмін на одного нашого, і тільки виграємо від цього.
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От этих юристов-уклонистов,которые на войну смотрели по телевизору,в перерывах между концертами и съемками кино,котрые не пострадали от этих лугандонских уродов и их последователей в других областях,можно ожидать чего угодно.Чужая боль не болит.
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Фото этого мальчика у меня врезалось в память на всегда! Кремлевские палачи пришли на мою землю и растерзали жизни, судьбы. Есть им прощение?
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Круто, кацаби ***** сьогодні захоплюють наших мирних цівільних (навіть зараз в новинах про це пишуть) і потім спокійно міняють на холуїв окупантів (які мають українське громадянство) в котрих на руках є кров українських громадян. Серед загиблих навіть діти... Ок. Я не проти їх віддати кацабам, але лише після того, як їм повідрізають руки і ноги (щоб ці виродки більше не змогли вбивати українців).
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Да тов. Путину пох они все!
Я думаю списки составляют Кисель и прочие жрецы зомбоящика исходя из того, как громче поорать можно.
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путину как раз не пох - если он сможет вытянуть даже таких , так в следующий раз он с легкостью найдет тех кто взорет метро в Киеве или Харькове - и они не будут уже боятся пожизненого
Выпускать этих ****** нельзя даже в обмен на 1000 наших
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Похоже пожизненно будут рассматривать в районном, а потом в апелляции. Прокурорам тоже некуда спешить, раз судьи еще не в СИЗО. Реформа прокуратуры от Порошенко сделала это возможным.
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Надеюсь у этого зеленого му да ка хватит ума 100% террористов нп выдавать?
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Нет что бы арестовать Венедиктова ,который месяц назад был в Киеве и на него ввыменивать 100 наших человек
Но пархатый жыд зеленский , так же как и пархатый жыд порошенко своих пархатых сокровников не трогают .
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з клованом все й так зрозуміло, а про Порошенка, це кацапський вкид, у них манєчка, вони ж живуть ще адінарот, мишебратья, і думають, якщо у них антисемітизм це як майже нац ідея, то так само і в Україні мають ненавидіти жидів, але як завжди лоханулись. Ну то таке, місяць назад Порошенко вже давно як ніким і нічим не керував, тому і затримати Гамнодіктова теж не міг.
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Почему бы не поднять информационную кампанию в мировых СМИ на предмет того, кого Кремль хочет забрать и освободить - убийц и террористов. Россия - террористическая держава! Вот как надо подать информацию.
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Считайте уже продано. Упакуют и отправят на Московию до нового года.
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