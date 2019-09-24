 Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни включили в список на обмін Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова", - написав він.

Цаплієнко нагадав про подробиці тієї трагедії.

"Встановлена ​​ними (терористами. - Ред.) в снігу МОН-100, - це два кіло тротилу і чотириста 10-мм кульок зі сталі. Коли тротил вибухає, вони летять на 120 метрів вперед. І цей сталевий дощ мав викосити десятки людей. Більшість врятувала "Газелька", яка раптово стала між міною і натовпом. Маленький патріот Даня і ще троє українських активістів загинули", - написав журналіст.

Загиблий унаслідок теракту в Харкові Данило Дідік

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

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