 Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни включили в список на обмін Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова", - написав він.
Цаплієнко нагадав про подробиці тієї трагедії.
"Встановлена ними (терористами. - Ред.) в снігу МОН-100, - це два кіло тротилу і чотириста 10-мм кульок зі сталі. Коли тротил вибухає, вони летять на 120 метрів вперед. І цей сталевий дощ мав викосити десятки людей. Більшість врятувала "Газелька", яка раптово стала між міною і натовпом. Маленький патріот Даня і ще троє українських активістів загинули", - написав журналіст.
Загиблий унаслідок теракту в Харкові Данило Дідік
Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.
26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.
За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.
певно занадто добре думаю про Зе
Терроризм - основополагающая их политики.
Я думаю списки составляют Кисель и прочие жрецы зомбоящика исходя из того, как громче поорать можно.
Выпускать этих ****** нельзя даже в обмен на 1000 наших
Но пархатый жыд зеленский , так же как и пархатый жыд порошенко своих пархатых сокровников не трогают .