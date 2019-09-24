 Унаслідок ДТП у військовій частині Хмельницького загинув військовослужбовець, - ДБР. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією: старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем "Урал 4320" та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який був у кузові згаданого автомобіля, загинув.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.
Кваліфікація: порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).
Санкція статті: у разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Даже самый хороший "Урал" хуже любого отечественного "КрАза" !!!
Шкода хлопця. На рівному місці загинув.
Царство Небесне...
Если сравнивать новенькие богданы и кразы с уралами советской эпохи то опасно использовать последние.
Ну как иначе можно сидеть в кузове чтобы машина почти целая, а боец погиб то?
Ясно что иногда и ложкой можно убиться, но все равно странно.
И сколько их там было?
\\\\\\\По предварительной информации старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем "Урал 4320" и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб. Источник: https://censor.net.ua/p3150082\\\\\
Если двое - зачем в кузове ехал погибший?