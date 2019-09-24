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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2513) Хмельницький (144) військовослужбовці (2526)

 Унаслідок ДТП у військовій частині Хмельницького загинув військовослужбовець, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельного ДТП, яка сталася на території однієї з військових частин. Жертвою аварії став військовослужбовець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією: старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем "Урал 4320" та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який був у кузові згаданого автомобіля, загинув.

Унаслідок ДТП у військовій частині Хмельницького загинув військовослужбовець, - ДБР 01

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.

Кваліфікація: порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

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Унаслідок ДТП у військовій частині Хмельницького загинув військовослужбовець, - ДБР 02

Санкція статті: у разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Унаслідок ДТП у військовій частині Хмельницького загинув військовослужбовець, - ДБР 03
Унаслідок ДТП у військовій частині Хмельницького загинув військовослужбовець, - ДБР 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150082
 
 
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Надо ездить на правильной технике ! Унаслідок ДТП у військовій частині Хмельницького загинув військовослужбовець, - ДБР - Цензор.НЕТ 2900
Даже самый хороший "Урал" хуже любого отечественного "КрАза" !!!
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Ну як так...
Шкода хлопця. На рівному місці загинув.
Царство Небесне...
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На этом старье в принципе опасно ездить, а не БРки выполнять!
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На любом авто "опасно ездить". У нас в армии было у водил шиком с разгону подлетать к КПП и резко тормозить в последие секунды. За те два года моей службы КПП и ворота сносили раз пять. Правда без смертельного исхода было.
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Да нет
Если сравнивать новенькие богданы и кразы с уралами советской эпохи то опасно использовать последние.
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Если бы это случилось в Рашке, то сказал бы что солдата может убил какой-то командир и вот так нелепо замаскировали под ДТП.
Ну как иначе можно сидеть в кузове чтобы машина почти целая, а боец погиб то?
Ясно что иногда и ложкой можно убиться, но все равно странно.
И сколько их там было?

\\\\\\\По предварительной информации старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем "Урал 4320" и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб. Источник: https://censor.net.ua/p3150082\\\\\

Если двое - зачем в кузове ехал погибший?
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нигде не сказано, что их было всего двое. возможно и кабина была занята, и в кузове было несколько человек. просто упавший бетонный столб к сожалению попал точно в голову погибшему
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и как он же грузовик как там погибнуть можно
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