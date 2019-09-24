 Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на сайт Great Export Import, що відстежує імпортні/експортні операції, передає Цензор.НЕТ.

За оприлюдненою інформацією, були придбані 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" і дві артилерійські частини (башти з гарматами 2А31 в комплекті).

Вартість не нових САУ становила $1 565 600, дві артилерійські частини коштували $120. 200.

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Інформація про реалізацію 2С1 для України

Інформація про реалізацію артилерійської частини 2С1 для України

Згідно з даними офіційного сайту "Реєстру звичайних озброєнь ООН" (UNROCA - United Nations Register of Conventional Arms), минулого року Україна придбала в Чехії партію з 40 одиниць 122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика".

Ці самохідні артилерійські установки за ліцензією серійно вироблялися в Польщі з 1971 року за ліцензією на підприємстві Huta Stalowa Wola в місті Нисько. Обладнані 122-мм гарматою 2А31, темп стрільби якої – 4-5 пострілів за хвилину.

Призначення "Гвоздики" - знищення і придушення живої сили і вогневих засобів піхоти, руйнування укріплень польового типу, прокладання проходів в мінних полях і дротових загородженнях. Боротьба з артилерією, мінометами і бронетехнікою противника.

До розпаду СРСР виробництво САУ 2С1 "Гвоздика" було на Харківському тракторному заводі, відтак було згорнуто через втрату виробничих зв'язків, зокрема артилерійську частину - гармату 2А31 виготовляли на території сучасної Росії, і відсутність замовлень.

2С1 "Гвоздика"

Крім поставок самохідних артилерійських установок, з Європейського Союзу в Україну надходять бойові машини піхоти БМП-1, які також реалізуються чеською компанією Excalibur Army Spol.SRO. До цього вони перебували на зберіганні в Швеції, яка придбала їх у Німеччині зі складу армії колишньої НДР.

Більшість цих БМП-1 не експлуатувалося ні в НДР, ні в армії Швеції і мають пробіг близько 120 км з моменту їх виготовлення.

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