 Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на сайт Great Export Import, що відстежує імпортні/експортні операції, передає Цензор.НЕТ.
За оприлюдненою інформацією, були придбані 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" і дві артилерійські частини (башти з гарматами 2А31 в комплекті).
Вартість не нових САУ становила $1 565 600, дві артилерійські частини коштували $120. 200.
Інформація про реалізацію 2С1 для України
Інформація про реалізацію артилерійської частини 2С1 для України
Згідно з даними офіційного сайту "Реєстру звичайних озброєнь ООН" (UNROCA - United Nations Register of Conventional Arms), минулого року Україна придбала в Чехії партію з 40 одиниць 122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика".
Ці самохідні артилерійські установки за ліцензією серійно вироблялися в Польщі з 1971 року за ліцензією на підприємстві Huta Stalowa Wola в місті Нисько. Обладнані 122-мм гарматою 2А31, темп стрільби якої – 4-5 пострілів за хвилину.
Призначення "Гвоздики" - знищення і придушення живої сили і вогневих засобів піхоти, руйнування укріплень польового типу, прокладання проходів в мінних полях і дротових загородженнях. Боротьба з артилерією, мінометами і бронетехнікою противника.
До розпаду СРСР виробництво САУ 2С1 "Гвоздика" було на Харківському тракторному заводі, відтак було згорнуто через втрату виробничих зв'язків, зокрема артилерійську частину - гармату 2А31 виготовляли на території сучасної Росії, і відсутність замовлень.
2С1 "Гвоздика"
Крім поставок самохідних артилерійських установок, з Європейського Союзу в Україну надходять бойові машини піхоти БМП-1, які також реалізуються чеською компанією Excalibur Army Spol.SRO. До цього вони перебували на зберіганні в Швеції, яка придбала їх у Німеччині зі складу армії колишньої НДР.
Більшість цих БМП-1 не експлуатувалося ні в НДР, ні в армії Швеції і мають пробіг близько 120 км з моменту їх виготовлення.
У 24-й, 30-й, 72-й і 93-й механізованих бригадах дивізіони були повністю розформовані, в інших частинах - перебували на різних стадіях.
За даними «Military Balance - 2014» станом на 2014 рік Сухопутні війська Збройних Сил України мали на озброєні 300 одиниць 2С1[110], а Морська піхота України - 12 одиниць. Проте значна частина з них - 159 одиниць, перебували на базах зберігання.
Проте 12 установок 36-ї окремої бригади берегової оборони є підстави вважати втраченими, оскільки після окупації Криму РФ вони повернуті не були.
Над відновленням та капітальним ремонтом 2С1 «Гвоздика» (а також іншого артилерійського озброєння) в Україні працює ДП «Шепетівський ремонтний завод». З відкритих джерел відомо, що протягом лише 2017 року завод направив до Збройних Сил України самохідні артилерійські установки, включаючи 2С3 «Акація» та 2С1 «Гвоздика», реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», а також інше далекобійне озброєння у сукупній кількості близько 150 одиниць (без детальної інформації за видами).
Спецтехноекспорт поставив М'янмі три «Тунгуски» по $1000У червні-липні 2019 року український державний спецекспортер «Спецтехноекспорт» поставив до М'янми три зенітні самохідні установки 2С6 «Тунгуска» по 1000 доларів за одиницю.Great Export Import, що відслідковує імпортні/експортні операції, ДГЗП «Спецтехноекспорт» у червні-липні, відвантажив для Управління з питань закупівель Головного командування армії М'янми три зенітні ракетно-гарматні комплекси 2К22 «Тунгуска», по одній зенітній самохідній установці 2С6 кожен (серійні №№ 0766, 9079 та 9174) за $1000.
пашинский провернул перед выборами.
наварил 1000%.
успел.