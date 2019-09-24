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 Політика України, Фоторепортаж
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 Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж

Український спецекспортер ГХВІФ "Укрінмаш" в липні цього року придбав у чеської компанії Excalibur Army Spol.SRO партію 122-мм самохідних артилерійських установок (САУ) 2С1 "Гвоздика".

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на сайт Great Export Import, що відстежує імпортні/експортні операції, передає Цензор.НЕТ.

За оприлюдненою інформацією, були придбані 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" і дві артилерійські частини (башти з гарматами 2А31 в комплекті).

Вартість не нових САУ становила $1 565 600, дві артилерійські частини коштували $120. 200.

Також дивіться: Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 Гвоздика 01

Інформація про реалізацію 2С1 для України

Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 Гвоздика 02

Інформація про реалізацію артилерійської частини 2С1 для України

Згідно з даними офіційного сайту "Реєстру звичайних озброєнь ООН" (UNROCA - United Nations Register of Conventional Arms), минулого року Україна придбала в Чехії партію з 40 одиниць 122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика".

Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 Гвоздика 03

Ці самохідні артилерійські установки за ліцензією серійно вироблялися в Польщі з 1971 року за ліцензією на підприємстві Huta Stalowa Wola в місті Нисько. Обладнані 122-мм гарматою 2А31, темп стрільби якої – 4-5 пострілів за хвилину.

Призначення "Гвоздики" - знищення і придушення живої сили і вогневих засобів піхоти, руйнування укріплень польового типу, прокладання проходів в мінних полях і дротових загородженнях. Боротьба з артилерією, мінометами і бронетехнікою противника.

До розпаду СРСР виробництво САУ 2С1 "Гвоздика" було на Харківському тракторному заводі, відтак було згорнуто через втрату виробничих зв'язків, зокрема артилерійську частину - гармату 2А31 виготовляли на території сучасної Росії, і відсутність замовлень.

Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 Гвоздика 04

2С1 "Гвоздика"

Крім поставок самохідних артилерійських установок, з Європейського Союзу в Україну надходять бойові машини піхоти БМП-1, які також реалізуються чеською компанією Excalibur Army Spol.SRO. До цього вони перебували на зберіганні в Швеції, яка придбала їх у Німеччині зі складу армії колишньої НДР.

Більшість цих БМП-1 не експлуатувалося ні в НДР, ні в армії Швеції і мають пробіг близько 120 км з моменту їх виготовлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2025 року хочемо експортувати зброї на $2 млрд на рік, - глава наглядової ради "Укроборонпрому" Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150042
 
   
 Топ коментарі
 
да, позор... ганьба народу України, який обрав в 1992 президентом Кравчука і не зумів забезпечити люстрацію комуністів, які залишились при владі, не зумів забезпечити реформи, як зробила Польща... наслідком цього стали 2 революції, загравання з росією, чорноморський флот у Криму, і як наслідок - анексія Криму та агресія на Донбасі. Обери народ України в 1992 році президентом Чорновола - ми б уже були в НАТО та ЄС, пліч-о-пліч з Польщею та країнами Балтії. Найцікавіше, що на той момент теж були свої "порохоботи", які вже тоді всім казали, чим все закінчиться, якщо вони оберуть Кравчука. Але ані тоді, ані зараз до голосу розуму ніхто не дослухається. малороси залишаються малоросами, ідіоти - ідіотами, а розумні так і кричать в пустоту, намарно.
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І шо? Де Пєніси Бігуси з рослідуваннями про "дерібанаткатзоаду"?
Тепер вжевсе нормально,?
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Какой позор... Страна, которая по состоянию на 1991 год обладала самым большим в Европе артиллерийским и танковым потенциалом, теперь покупает подержанные САУ в Чехии. Украина приобрела партию самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" за рубежом - Цензор.НЕТ 4183
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Жесть. А в это время рашка продает Индии С-400 за 5,43 миллиарда баксов.
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Мне только очень интересно, неужели у нас на складах не осталось таких Гвоздик? И нельзя было за эти деньги из расконсервировать и ввести в строй?
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Ні - нехватка була вже в 15 році, всі самі ліпші екземпляри від Кравчука до самої війни ішли на експорт.
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Станом на 1992 рік Україна мала 563 одиниці 122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика», проте через технічний стан та зміни у військовій доктрині в 2013 році Міноборони прийняло рішення про зняття установки 2С1 з озброєння Сухопутних військ ЗС України. Тому початок війни на Донбасі застало артилерійські підрозділи в стадії розформування[73].
У 24-й, 30-й, 72-й і 93-й механізованих бригадах дивізіони були повністю розформовані, в інших частинах - перебували на різних стадіях.
За даними «Military Balance - 2014» станом на 2014 рік Сухопутні війська Збройних Сил України мали на озброєні 300 одиниць 2С1[110], а Морська піхота України - 12 одиниць. Проте значна частина з них - 159 одиниць, перебували на базах зберігання.
Проте 12 установок 36-ї окремої бригади берегової оборони є підстави вважати втраченими, оскільки після окупації Криму РФ вони повернуті не були.
Над відновленням та капітальним ремонтом 2С1 «Гвоздика» (а також іншого артилерійського озброєння) в Україні працює ДП «Шепетівський ремонтний завод». З відкритих джерел відомо, що протягом лише 2017 року завод направив до Збройних Сил України самохідні артилерійські установки, включаючи 2С3 «Акація» та 2С1 «Гвоздика», реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», а також інше далекобійне озброєння у сукупній кількості близько 150 одиниць (без детальної інформації за видами).
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а наши склады совко хлама шо прапорщик шматко рекетирам и исламистам продал???????вот гриценко поц Україна придбала у чеської компанії 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" - Цензор.НЕТ 5406
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Спецтехноекспорт поставив М'янмі три «Тунгуски» по $1000У червні-липні 2019 року український державний спецекспортер «Спецтехноекспорт» поставив до М'янми три зенітні самохідні установки 2С6 «Тунгуска» по 1000 доларів за одиницю.Great Export Import, що відслідковує імпортні/експортні операції, ДГЗП «Спецтехноекспорт» у червні-липні, відвантажив для Управління з питань закупівель Головного командування армії М'янми три зенітні ракетно-гарматні комплекси 2К22 «Тунгуска», по одній зенітній самохідній установці 2С6 кожен (серійні №№ 0766, 9079 та 9174) за $1000.
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Сам то веришь что за тыщу баксов будет кто то заморачиваться? Выгоднее было на прием металолома сдать за углом. Скорее всего оформили официально тыщу баксов в бюджет страны и неофициально лям баксов в карман генералам и министру обороны. Откуда по твоему у наших хенералов мерсы и коттеджи за миллионы долларов
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Полтора ляма за 16 штук ето считайте бесплатно. Или кто то ошибся в цифрах. Как бы то ни было даже 1.5 ляма за одну штуку ето тоже дешево. У нас бы если начали делать то за такие деньги даже колеса не смогли бы сделать а деньги разворовали бы.
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Тю, а Петро голосив, що армія повністю всім забезпечена
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Так шо, тепер не потрібно більше поповнювати зброєю армію?
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Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж



пашинский провернул перед выборами.

наварил 1000%.

успел.




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Как какая то африканская страна закупаем оружие. Как они нам ещё Т-34 не продали.
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Ну вот, купили таки летальное оружие у НАТО.
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