 Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Гончарук під час зустрічі з делегацією Японської Держави на чолі з очільником Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі заявив, що Україна планує інвестувати в Чорнобильську зону відчуження.
"Будемо раді, якщо Японія буде нашим партнером у цьому питанні. Це чудова можливість привернути увагу до важливості питання безпеки атомних електростанцій", — сказав Гончарук.
Очільник Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі зазначив, що безпека, пов’язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків двосторонньої співпраці. Пан Морі також висловив сподівання, що ця зустріч стане початком спільної діяльності у сфері енергетики.
Під час зустрічі також обговорювалося питання можливої співпраці у сфері інформаційних технологій.
На думку пана Морі, саме вектор ІТ може стати поштовхом для розвитку України: "У мене сформувалося враження, що розвиток цієї сфери відкриває майбутнє вашої країни".
Олексій Гончарук додав, що сьогодні ІТ-індустрія — одна з найпрогресивніших в Україні.
"Один із пріоритетів діяльності нашого Уряду — розвиток ІТ. Ми були би раді розглянути можливість поділитися з вами досвідом", — сказав прем'єр.
Спроси у авторов ЗЕбильных надписей на заборах и в лифтах.
Х**лу на*рать
Ну конечно блеать, у японцев же своей Фукусимы нет. Всю жизнь после Хиросимы и Нагасаки бедные японцы мечтали куда бы им свои миллиарды вложить, в какую радиоактивную свалку!
Катарцам футбольные клубы предлагал купить... Ну нечего больше зедебилу предложить нормальным людям, все остальное для Каломойши уже зарезервировано.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. -- хахаха
Там все серии нонстопом шоле пошли, шоб нарид занять на время "срочных нужных реформ"?
Ему пох, что с него уже сняли штаны и зад смазали. Его порохоботы беспокоят.
Хотя, судя по сегодняшнему ажиотажу в Привате, даже туда они не ходят.
Вроде крупным иностранным инвесторам уже продемонстрировали, что значит работать в Украине.
Она была предназначена для размещения на крылатых ракетах ALCM и ACM класса "воздух-земля", а также на BGM-109 Tomahawk морского базирования, и представляет собой модификацию ядерного взрывного устройства бомбы B61, которая составляет основу ядерного арсенала США. Очень похожая боеголовка W84 была создана для крылатых ракет наземного базирования BGM-109G Gryphon GLCM.
W80 имеет достаточно малые размеры: сам "физический пакет" вписывается в размеры обычной бомбы Mk.81 массой 110 кг - диаметр 30 см и длина 80 см, и весит не намного больше - 130 кг.Оружейники имеют возможность выбрать требуемую мощность взрыва - то есть заряд имеет переменную мощность. Наименьшая, при которой, вероятно, используется только энергия деления, составляет 5 кт, наибольшая - около 150 кт.
Лучше пусть автозавод строят
Впрочем, какой народ такой и премьер
В целях капитального ремонта, чтобы не слишком проваливался.
Ильф и Петров. 12 стульев.