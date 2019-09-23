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 Політика України
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Все про:інвестиції (229) ЧАЕС (130) Японія (181) Гончарук_Олексій (96)

 Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС. ФОТО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з делегацією Японії та запропонував інвестувати в Чорнобильську зону відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Гончарук під час зустрічі з делегацією Японської Держави на чолі з очільником Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі заявив, що Україна планує інвестувати в Чорнобильську зону відчуження.

"Будемо раді, якщо Японія буде нашим партнером у цьому питанні. Це чудова можливість привернути увагу до важливості питання безпеки атомних електростанцій", — сказав Гончарук.

Очільник Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі зазначив, що безпека, пов’язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків двосторонньої співпраці. Пан Морі також висловив сподівання, що ця зустріч стане початком спільної діяльності у сфері енергетики.

Під час зустрічі також обговорювалося питання можливої співпраці у сфері інформаційних технологій.

На думку пана Морі, саме вектор ІТ може стати поштовхом для розвитку України: "У мене сформувалося враження, що розвиток цієї сфери відкриває майбутнє вашої країни".

Олексій Гончарук додав, що сьогодні ІТ-індустрія — одна з найпрогресивніших в Україні.

"Один із пріоритетів діяльності нашого Уряду — розвиток ІТ. Ми були би раді розглянути можливість поділитися з вами досвідом", — сказав прем'єр.

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Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС 01
Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149963
 
   
 Топ коментарі
 
Дешёвая показуха! Шапито.....От Украины целый Премьер...от Японии хрен знает кто. Но сколько пафоса и засветится в новостях. Бред. Работать когда будем???
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Cцуко, ну где ж они таких клинических идиотов на должности находят?

Ну конечно блеать, у японцев же своей Фукусимы нет. Всю жизнь после Хиросимы и Нагасаки бедные японцы мечтали куда бы им свои миллиарды вложить, в какую радиоактивную свалку!

Катарцам футбольные клубы предлагал купить... Ну нечего больше зедебилу предложить нормальным людям, все остальное для Каломойши уже зарезервировано.
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Про це треба спитати в 73% довбойо...лопів.
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Откуда он такой свалился на нашу голову?
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А типа ты не знаешь...

Спроси у авторов ЗЕбильных надписей на заборах и в лифтах.
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Про це треба спитати в 73% довбойо...лопів.
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Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 909
Х**лу на*рать
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Предложение подкупающее своей новизной
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*** , ну что за тупизм ? Таких в Украине аж 73 %
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Дешёвая показуха! Шапито.....От Украины целый Премьер...от Японии хрен знает кто. Но сколько пафоса и засветится в новостях. Бред. Работать когда будем???
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японцам гораздо выгодней было бы инвестировать в приват
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*****, ну где ж они таких клинических идиотов на должности находят?

Ну конечно блеать, у японцев же своей Фукусимы нет. Всю жизнь после Хиросимы и Нагасаки бедные японцы мечтали куда бы им свои миллиарды вложить, в какую радиоактивную свалку!

Катарцам футбольные клубы предлагал купить... Ну нечего больше зедебилу предложить нормальным людям, все остальное для Каломойши уже зарезервировано.
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Глава парламентского комитета по госбезопасности Верещук считает, что Украине следует взять пример с Финляндии в вопросе отношений с НАТО.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. -- хахаха
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Вже шпрехає па іпонські? Трускавецький диплом це вам не хухри-мухри.
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Лохов мало. Ищи среди 73%. Хотя, после всех последних новостей от них уже и половины нет Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 6950
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Кстати, да. Куда-то все сегодня пропали.
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Целый день???
Там все серии нонстопом шоле пошли, шоб нарид занять на время "срочных нужных реформ"?
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Не. Вот внизу Михаил Захарченко из зебилятора вещает.

Ему пох, что с него уже сняли штаны и зад смазали. Его порохоботы беспокоят. Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 7146
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Т.е. ходят на работу и получают зарплату, как мы выяснили уже не в одном диалоге с зубожЫлом.
Хотя, судя по сегодняшнему ажиотажу в Привате, даже туда они не ходят.
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А мож в Арселор или Филип Морис? Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 5550

Вроде крупным иностранным инвесторам уже продемонстрировали, что значит работать в Украине.
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Невже окрім зони вітчудження в нас немає інших місць цікавих інвестору ?
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А нафига японцам зона отчуждения? Эбонитовые палочки будут там заряжать?
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Самокаты делать будут "на рабочий кредит"...
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Шоколадному проносу в коментарях лишилось недовго. Невдовзі до домівок трольчиків завітають сіренькі люди з паперами на обшуки. Комп'ютери, телефони вилучать. Грошики прийдеться натрольовані повернути. І ще на адвоката наготуйте.
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Ни что лучше не объединяет как общий враг, поэтому нельзя упускать таких возможностей и темой ЗАКРЫТЫХ переговоров нужнло сделать совместные усилия по разработке компактного ТЕРМОЯДЕРНОГО оружия нового поколения (за спиной "харантов-жандармов", которые никому и ничего на самом деле не гарантируют), средств его доставки преодоляющих ПВО и ПРО врага на 90-95% и внедрение надежной системы собственной ПРО уничтожающей до 99% возможных целей агрессора и оккупанета!
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это что за компактное термоядерное, при совке вроде оно даже в самолет не влезало
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к примеру, W80 - это малогабаритная термоядерная боеголовка переменной мощности от 5 до 150 кт.

Она была предназначена для размещения на крылатых ракетах ALCM и ACM класса "воздух-земля", а также на BGM-109 Tomahawk морского базирования, и представляет собой модификацию ядерного взрывного устройства бомбы B61, которая составляет основу ядерного арсенала США. Очень похожая боеголовка W84 была создана для крылатых ракет наземного базирования BGM-109G Gryphon GLCM.

W80 имеет достаточно малые размеры: сам "физический пакет" вписывается в размеры обычной бомбы Mk.81 массой 110 кг - диаметр 30 см и длина 80 см, и весит не намного больше - 130 кг.Оружейники имеют возможность выбрать требуемую мощность взрыва - то есть заряд имеет переменную мощность. Наименьшая, при которой, вероятно, используется только энергия деления, составляет 5 кт, наибольшая - около 150 кт.
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Какой Х" будет сюда инвестировать?! Не далее чем на прошлой неделе, под офисом преза как раз обманутые инвесторы митинговали! Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 518
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как можно инвестировать в Чернобыль, отелей и ресторанов там понастроить? он дебил?
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Зачем ,когда у них своя Фукусима есть
Лучше пусть автозавод строят
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А на японском самокате дали доктору Стрейнджу покататься?
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на лице японца прям видно вопрос "Куда-куда вкладывать?"
Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 7072
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Эй,самокатчик тупой,может в генерацию электроэнергии пусть вложат,или в нефтепереработку,или в строительство,дали кресло идиоту небритому.
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Впервые на должности премьер-министра имеем полного идиота
Впрочем, какой народ такой и премьер
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А Гончарук не брат Парубия ,тот тоже японцам прокидывал гениальную мыслю провести совместные морские учения ... Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 7356
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А дружище, це тобі не хохлів розводити, там люди мудрі, продумані
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Скажите, с какой целью взымается плата?
В целях капитального ремонта, чтобы не слишком проваливался.
Ильф и Петров. 12 стульев.
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