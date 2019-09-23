 Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Гончарук під час зустрічі з делегацією Японської Держави на чолі з очільником Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі заявив, що Україна планує інвестувати в Чорнобильську зону відчуження.

"Будемо раді, якщо Японія буде нашим партнером у цьому питанні. Це чудова можливість привернути увагу до важливості питання безпеки атомних електростанцій", — сказав Гончарук.

Очільник Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі зазначив, що безпека, пов’язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків двосторонньої співпраці. Пан Морі також висловив сподівання, що ця зустріч стане початком спільної діяльності у сфері енергетики.

Під час зустрічі також обговорювалося питання можливої співпраці у сфері інформаційних технологій.

На думку пана Морі, саме вектор ІТ може стати поштовхом для розвитку України: "У мене сформувалося враження, що розвиток цієї сфери відкриває майбутнє вашої країни".

Олексій Гончарук додав, що сьогодні ІТ-індустрія — одна з найпрогресивніших в Україні.

"Один із пріоритетів діяльності нашого Уряду — розвиток ІТ. Ми були би раді розглянути можливість поділитися з вами досвідом", — сказав прем'єр.

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