 18-річний хакер поширював вірус, замаскований під оновлення комп'ютерних ігор, - Кіберполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції України.

Працівники Карпатського управління кіберполіції встановили, що хлопець купив вірус у DarkNet. Модифікувавши його, він поширював шкідливі програми серед друзів, знайомих, а також розмістив на відкритих джерелах для завантаження усіма охочими. При цьому зловмисник маскував файл як веб-браузер, а також як файл для оновлення комп'ютерних ігор.

"За місцем його проживання поліція провела обшук. Вилучено комп'ютерну техніку, що використовувалась ним зі злочинною метою. Під час попереднього огляду техніки працівники кіберполіції виявили активні сесії з панеллю адміністрування шкідливого програмного забезпечення. Також було виявлено низку підключень до персональних комп'ютерів потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК України. Вилучену техніку направлено ​​на експертизу. Поліція встановлює всіх громадян, які стали жертвами хлопця. Зараз йому загрожує до шести років ув'язнення.

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Зі свого боку, кіберполіція радить громадянам дотримуватися правил кібергігієни, щоб уберегти свій комп'ютер від таких втручань.

Зокрема, необхідно: встановлювати актуальні оновлення операційної системи; використовувати антивірусні програми і постійно оновлювати їх, не завантажувати невідомі і підозрілі файли або архіви; не переходити за підозрілими посиланнями (в соцмережах, поштою тощо).