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Все про:кіберзлочин (367) хакер (383) Івано-Франківська область (256) кіберполіція (135)

 18-річний хакер поширював вірус, замаскований під оновлення комп'ютерних ігор, - Кіберполіція. ФОТО

18-річний житель Івано-Франківської області поширював шкідливе програмне забезпечення для віддаленого управління комп'ютером. Він отримував повний доступ до комп'ютера, включно з конфіденційною інформацією користувача, логінами і паролями до всіх облікових записів, а також до онлайн-банкінгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції України.

Працівники Карпатського управління кіберполіції встановили, що хлопець купив вірус у DarkNet. Модифікувавши його, він поширював шкідливі програми серед друзів, знайомих, а також розмістив на відкритих джерелах для завантаження усіма охочими. При цьому зловмисник маскував файл як веб-браузер, а також як файл для оновлення комп'ютерних ігор.

"За місцем його проживання поліція провела обшук. Вилучено комп'ютерну техніку, що використовувалась ним зі злочинною метою. Під час попереднього огляду техніки працівники кіберполіції виявили активні сесії з панеллю адміністрування шкідливого програмного забезпечення. Також було виявлено низку підключень до персональних комп'ютерів потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК України. Вилучену техніку направлено ​​на експертизу. Поліція встановлює всіх громадян, які стали жертвами хлопця. Зараз йому загрожує до шести років ув'язнення.

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Зі свого боку, кіберполіція радить громадянам дотримуватися правил кібергігієни, щоб уберегти свій комп'ютер від таких втручань.

Зокрема, необхідно: встановлювати актуальні оновлення операційної системи; використовувати антивірусні програми і постійно оновлювати їх, не завантажувати невідомі і підозрілі файли або архіви; не переходити за підозрілими посиланнями (в соцмережах, поштою тощо).

18-річний хакер поширював вірус, замаскований під оновлення компютерних ігор, - Кіберполіція 01

18-річний хакер поширював вірус, замаскований під оновлення компютерних ігор, - Кіберполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149946
 
 
 Топ коментарі
 
Если его поймали, то никакой он не хакер, а ламер 18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6931 Мог бы хотя бы соседским вай-фаем пользоваться, а не своего айпишника мутить 18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 2817
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Ога, и воров в разведку, медвежатников в слесаря а педофилов в детские сады. 18-річний хакер поширював вірус, замаскований під оновлення комп'ютерних ігор, - Кіберполіція - Цензор.НЕТ 5016
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Його потрібно брати на роботу,а не карати.
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Його потрібно брати на роботу,а не карати.
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Ога, и воров в разведку, медвежатников в слесаря а педофилов в детские сады. 18-річний хакер поширював вірус, замаскований під оновлення комп'ютерних ігор, - Кіберполіція - Цензор.НЕТ 5016
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Solomon c5c4359c Він хлопець розумний.А от чому у вас немає питань до олігархів,незрозуміло.
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за то, что был способен купить программу в дарк-нете уже берут на работу?
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Bogdan_ Він модифікував,значить хлопець розумний.
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модификация - это запуск нескольких процессов? норм...
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Bogdan_ А звідки ви знаєте.що він зробив? В навині не вказано ж.Теж хакер? Дивіться бо до вас також скоро завітає кіберполіція. 18-річний хакер поширював вірус, замаскований під оновлення комп'ютерних ігор, - Кіберполіція - Цензор.НЕТ 7515
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Если его поймали, то никакой он не хакер, а ламер 18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6931 Мог бы хотя бы соседским вай-фаем пользоваться, а не своего айпишника мутить
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Ему еще 18,он еще ребенок и не понимает что делает.Через пять лет поумнеет,и его интерполом всем споймать не смогут.
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ахахха, купил старый дарккомет, каких то наверное одноклассников тролил, вот чем сейчас киберполиция занимается, вместо того, что бы уничтожать трлололо фермы по соцсетям и т.п.
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Вот таких пацанов и берите на должности начальников киберполиции,а не тех старых пердунов,которые пытаются войти в виндовс открывая окно кабинета.
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