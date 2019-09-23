 Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
"Поліцейські, патрулюючи Оболонський район, помітили біля автомобіля чотирьох осіб. Коли вони зупинилися і вийшли з машини, щоб перевірити документи, у відповідь один з них почав стріляти", - повідомляють у Нацполіції.
У бік спецпризначенців здійснили сім пострілів - і компанія почала розбігатися. Трьох із них затримали, ще одного, який стріляв, розшукують.
"З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування чоловіка, який стріляв у правоохоронців. Трьох правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ними проводять слідчі дії. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один із них має судимості за грабіж і крадіжку", - йдеться в повідомленні.
Слідчий відділ Оболонського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 КК (посягання на життя співробітника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
22 вересня на автомобільному переході «Рава-Руська - Гребенне» (Україна-Польща) польські митники затримали групу осіб, що перевозила 650 тис. євро без необхідного декларування.За інформацією наших джерел, зловмисники покидали Україну на автомобілі марки Мерседес (державний номерний знак - КА0007ВХ).В автомобілі перебували: Вадим Каган, Андрій Посметюк, Боян Малік (громадянин Хорватії) та Вікторія Князєва, 1975 р. н. Остання, за інформацією наших інсайдерів, була за кермом.Власне, Вікторія Князєва - ексдружина очільника Національної поліції України. У деклараціях за останні три роки Сергій Князєв її не вказував, отже, вони розлучились, принаймні офіційно.Походження коштів наразі встановлюють польські правоохоронці, четвірка затриманих - досі у них.Начальник пресслужби Львівської митниці у коментарі «Ділу» зазначив, що «наразі у них немає жодної офіційної інформаціії».
https://dilo.net.ua/kryminal-i-koruptsiya/polski-mytnyky-zatrymaly-druzhynu-knyazyeva-z-650-tys-yevro-gotivky/
"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять"
В сторону спецназовцев осуществили семь выстрелов - и компания начала разбегаться. Трохи из них задержали, еще одного стрелявшего ищут.
что-то я запутался
Хочу верить в лучшее и надеюсь, что стрелявшего, через некоторое время, отловят в Днепре))
Авакян на поруки возьмет...
Подходишь к банкомату, говоришь: привет дай денег, а он в игноре....
Ну идёшь и минируешь мост.... хрена ли... такое нормально пережить не возможно на 5-м десятке, такое кому хочешь мозг взорвёт...
Судя по замазаным но проступающим рожам с бровями, граждане соседнего государства почти потеряли облик европейцев... очередной чача подкутаисский... пойман и отпущен, пойман и отпущен и так до изнеможения....