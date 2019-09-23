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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6521) Нацполіція (8238) стрілянина (1049)

 Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва чоловік відкрив стрілянину в бік правоохоронців. Трьох людей з його компанії затримали, самого стрільця розшукують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Поліцейські, патрулюючи Оболонський район, помітили біля автомобіля чотирьох осіб. Коли вони зупинилися і вийшли з машини, щоб перевірити документи, у відповідь один з них почав стріляти", - повідомляють у Нацполіції.

У бік спецпризначенців здійснили сім пострілів - і компанія почала розбігатися. Трьох із них затримали, ще одного, який стріляв, розшукують.

"З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування чоловіка, який стріляв у правоохоронців. Трьох правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ними проводять слідчі дії. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один із них має судимості за грабіж і крадіжку", - йдеться в повідомленні.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 КК (посягання на життя співробітника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Засуджений за умисне вбивство втік із колонії на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція 01
Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція 02
Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція 03
Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція 04
Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149925
 
 
 Топ коментарі
 
Девочка симпатичная)) И собачка)))
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если АТОшники или проблемы с девушкой - наградить и отпустить..
Авакян на поруки возьмет...
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Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тис. євро готівки

22 вересня на автомобільному переході «Рава-Руська - Гребенне» (Україна-Польща) польські митники затримали групу осіб, що перевозила 650 тис. євро без необхідного декларування.За інформацією наших джерел, зловмисники покидали Україну на автомобілі марки Мерседес (державний номерний знак - КА0007ВХ).В автомобілі перебували: Вадим Каган, Андрій Посметюк, Боян Малік (громадянин Хорватії) та Вікторія Князєва, 1975 р. н. Остання, за інформацією наших інсайдерів, була за кермом.Власне, Вікторія Князєва - ексдружина очільника Національної поліції України. У деклараціях за останні три роки Сергій Князєв її не вказував, отже, вони розлучились, принаймні офіційно.Походження коштів наразі встановлюють польські правоохоронці, четвірка затриманих - досі у них.Начальник пресслужби Львівської митниці у коментарі «Ділу» зазначив, що «наразі у них немає жодної офіційної інформаціії».
https://dilo.net.ua/kryminal-i-koruptsiya/polski-mytnyky-zatrymaly-druzhynu-knyazyeva-z-650-tys-yevro-gotivky/
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Коли тебе ті 4 чурки на ніж посадять побачим куда ти зі скавулінням бігтимеш, чи не до поліції
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"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять"
В сторону спецназовцев осуществили семь выстрелов - и компания начала разбегаться. Трохи из них задержали, еще одного стрелявшего ищут.


что-то я запутался Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6098
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да и с собакой непонятно, кто первый гавкнул - уроженцы другой страны или овчарка ...
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Не понятно это у них там спецназ патрулирует? или полицейские оказались спецназовцами. Просто сначала пишут патрульная полиция, а спецназ это немножко другие ребята...
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патрульная выгуливала овчарку, а уроженцы другой страны хотели познакомиться и понеслось...а мимо проходил спецназ .... или просто очередной непонятный заголовок на цензоре Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1600
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Хотя........ Для "спецназа" семь выстрелов в их сторону и только трое задержаных???
Хочу верить в лучшее и надеюсь, что стрелявшего, через некоторое время, отловят в Днепре))
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Нужно было чуркобесов при попытке к бегству ... твари вообще чувствуют себя в Украине как в криминальном заповеднике!
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если АТОшники или проблемы с девушкой - наградить и отпустить..
Авакян на поруки возьмет...
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Ещё банкоматы их игнорируют... Тут любой взбесится.
Подходишь к банкомату, говоришь: привет дай денег, а он в игноре....
Ну идёшь и минируешь мост.... хрена ли... такое нормально пережить не возможно на 5-м десятке, такое кому хочешь мозг взорвёт...
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Стоило бы перенимать опыт Австралии: совершил "уроженец другой страны" правонарушение - отправить в "другую страну" сразу и навсегда.
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Это 100% ветеран АТО стрелял. Я бы даже не беспокоился по этому поводу. Всем известно, что ветеран АТО просто так стрелять не будет и захватывать мост также. Если стрелявший ещё был завёрнут в прапор, то это вообще верняк. Я думаю, что он уже в кабинете Авакова и Аброськина или Крищенко на "поруках". Чего такой кипишь подняли???
Судя по замазаным но проступающим рожам с бровями, граждане соседнего государства почти потеряли облик европейцев... очередной чача подкутаисский... пойман и отпущен, пойман и отпущен и так до изнеможения.... Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6120
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