 Засуджений за умисне вбивство втік із колонії на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

"22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько 19:05 здійснив втечу Касап Володимир Вікторович 1984 р.н. уродженець Одеської області Татарбунарського району, засуджений у 2017 році судом м. Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зріст втікача 180 см, вага 75 кг, темне волосся, світло-сірі очі.

Був одягнений в чорний спортивний костюм і темні кросівки.

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Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 393 "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" Кримінального кодексу України. Розшукуваному, окрім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне - у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

Наразі в регіоні проводяться спеціальні заходи задля розшуку втікача. Також правоохоронці звертаються із проханням до громадян допомогти встановити місцезнаходження чоловіка, та корисну для слідства інформацію.