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Все про:колонія (152) Миколаївська область (417) втеча (125) Нацполіція (8238) в'язні (173)

 Засуджений за умисне вбивство втік із колонії на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

22 вересня з Вознесенської колонії (Миколаївська область) втік засуджений за умисне вбивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

"22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько 19:05 здійснив втечу Касап Володимир Вікторович 1984 р.н. уродженець Одеської області Татарбунарського району, засуджений у 2017 році судом м. Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зріст втікача 180 см, вага 75 кг, темне волосся, світло-сірі очі.

Був одягнений в чорний спортивний костюм і темні кросівки.

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Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 393 "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" Кримінального кодексу України. Розшукуваному, окрім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне - у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

Наразі в регіоні проводяться спеціальні заходи задля розшуку втікача. Також правоохоронці звертаються із проханням до громадян допомогти встановити місцезнаходження чоловіка, та корисну для слідства інформацію.

Засуджений за умисне вбивство втік із колонії на Миколаївщині, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149921
 
 
 Топ коментарі
 
Боженька не просто так фамилии раздает
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А с платформы говорят, это - город Ленинград!
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Боженька не просто так фамилии раздает
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на Житомирщине???
из Вознесенской колонии (Николаевская область)!
Это как?
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по новой адміністратівной рєхвормє Зє! глобус України топологічєскі скомкан
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на Цензоре тоже кто то курнул, как и Зе нарик
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Поддерживаю) Сам, в ах....(((
Культура журналистов просто зашкаливает))))))))
Порвите свой диплом........
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8 років!! Навмисне вбивство! Це як так може бути??? За таке судді, що виніс такий "гуманний" вирок потрібно 15 років дати з повною конфіскацією.
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Санкція статті - від 7 до 15. Суддя діяв у межах своїх прав. Тут спитати треба з тих, хто зробив такий "гуманний" мінімум.
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Тогда поламайте) Хотя? Старый тоже был картонным)))
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Цензор, заголовок-то поменяйте, какая, нафиг, Житомирщина?!
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Сбежал из Вознесенской колонии Николаевской области, что на Житомирщине Осужденный за умышленное убийство сбежал из колонии на Житомирщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3888
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Он вышел под собственную ответственность. А че всех отпускают а ему низзя?
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А может ему просто кто-то помог это сделать, ведь вполне возможно и такое. Ну ничего, побегает, надышится воздухом свободы и опять на старое место.
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Помните ,как в Неуловимых , Сбежал ,он сбежал ... Засуджений за умисне вбивство втік із колонії на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2581видать нечистая помогла ...
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