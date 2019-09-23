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Все про:цвинтар (70) Медведєв (1130) Пєсков (583) Путін (10848) Росія (19957) Санкт-Петербург (154)

 На кладовищі в Петербурзі з'явилися портрети Путіна, Медведєва, Пєскова: поліція порушила справу про "наругу над тілами померлих". ФОТО

Дві години провисіли на хрестах Смоленського лютеранського цвинтаря в Санкт-Петербурзі портрети Путіна, Медведєва, Пєскова, Собяніна, Бєглова, Шойгу та інших державних діячів. Портрети з'явилися 19 вересня. На кутах фотографій - чорні стрічки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Два дні поліція шукала підозрюваних, у підсумку затримала трьох активістів "Агитроссии" - Андрія Жексімбаєва, Павла Іванкіна і Григорія Кудрявцева. Усі троє заперечують свою причетність до акції, посилаючись на наявні алібі та біллінги телефонних дзвінків - за твердженням активістів, вони до кладовища навіть не наближалися.

На кладовищі в Петербурзі зявилися портрети Путіна, Медведєва, Пєскова: поліція порушила справу про наругу над тілами померлих 01

Васильєвоострівський районний суд порушив кримінальну справу за статтею про "наругу над тілами померлих і місцями їхнього поховання групою осіб за попередньою змовою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Путіна заручники - розмінна монета для скасування санкцій, підтримки або тиску на когось в Україні, - Порошенко

Адвокат Андрія Жексімбаєва вважає незаконним затримання свого підзахисного майже на добу без складання протоколу, без їжі та води. Зараз Жексімбаєв і Кудрявцев відпущені в статусі свідків, Павлу Іванкіну присвоїли статус підозрюваного, він залишається в ізоляторі Васильєвоострівського району, щодо нього вирішується питання про запобіжний захід. Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 квітня навпроти Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі з'явилася стилізована під надгробок табличка із зображенням президента Росії Володимира Путіна. На ній зазначені дата народження глави держави і - через дефіс - цифра "2019". Нижче написано "Зрадив народ Росії".

12 березня суд у Набережних Челнах заарештував на 28 діб місцевого активіста Каріма Ямадаєва, який встановив інсталяцію у вигляді могили Володимира Путіна біля будівлі Слідчого комітету. На активіста склали протокол за статтею про повторне порушення порядку проведення акції. У січні Ямадаєва притягували до відповідальності за встановлення пам'ятника жертвам політичних репресій. Пам'ятник з надгробком Путіна з фото президента і написом "1952-2019" з'явився біля будівлі СК 10 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149917
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше бы там их тела появились, а не портреты.
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Пухнастий українобот

@UaArtem

·2 ч

Станица просрана де факто "великим комбинатором" . Орки заняли нашу сторону Донца, на Минские соглашения! Украинские рабочие внизу, под флагами оккупанта делают ремонт! русские с нашей стороны реки уходить не собираются, и укрепления разбирать не будут! Слов нет одни эмоции!На кладбище в Петербурге появились портреты Путина, Медведева, Пескова: полиция возбудила дело о "надругательстве над телами умерших" - Цензор.НЕТ 8790
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Надо ещё "повару путина"(Пригожину) надгробие поставить.
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"надругательстве над телами умерших"

и я понимаю умерших, когда на могилку вот ТАКОЕ кладут
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Лучше бы там их тела появились, а не портреты.
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Та ні, там де будуть лежати ці персонажі ні хреста, ні тим паче фото не буде....
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Надгробия есть. Дело за малым - за телами. Вот и чудненько.
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надругательство над умершими...типа всякой пошлятиной надгробия обвешали
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Пухнастий українобот

@UaArtem

·2 ч

Станица просрана де факто "великим комбинатором" . Орки заняли нашу сторону Донца, на Минские соглашения! Украинские рабочие внизу, под флагами оккупанта делают ремонт! русские с нашей стороны реки уходить не собираются, и укрепления разбирать не будут! Слов нет одни эмоции!На кладбище в Петербурге появились портреты Путина, Медведева, Пескова: полиция возбудила дело о "надругательстве над телами умерших" - Цензор.НЕТ 8790
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Мабуть поворожили на смерть виродкам!!))
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Похоже...Но с пуйлом бесполезно, на него работает целый штат шаманов и ведьмаков, а остальные вполне вероятно, может, кого и зацепит.
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Когда придёт час, и шаман не поможет - закон кармы
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Фига се мессадж. Важен не факт развешивания портретов, а формулировка по которой открыли дело. На кладбище в Петербурге появились портреты Путина, Медведева, Пескова: полиция возбудила дело о "надругательстве над телами умерших" - Цензор.НЕТ 1561
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Может там похоронены вполне адекватные,а на них портреты секты сатанинской повесили..Все верно ,этими портретами можно только надругатся над захоронениями.
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просто, кремль снова очконул не падецки! )
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Формулювання складу злочину - бімба!
Себто портрети *****, Йоршика, Свинособянина та інших вупирів - наруга над трупами тіл?
Самозашквар - просто ВОГОНЬ!!!
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А че эпитафию нормальную не повесили на могиле? Мол, здесь покоится Х@йло всея расии, преждевременно покинувший, и слава Богу, этот мир от страшной болезни аденомы мошонки. Помним, Радуемся, земля тебе стекловатой! 07.10.1952 - 01.01.2020
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Как, наверное, мучились и ломали голову несчастные полицейские при попытке проявить максимальную деликатность в формулировке возбуждаемого дела. И таки добились успеха. С какой стороны ни посмотри - все очень правильно, все в точку, все обнадеживает.
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Лизистрата‏ @Lysistrata_by 22 сент.

- Алина, детка, напомни мне, как фамилия того немца, который вскружил мне голову?
- Альцгеймер, Вова. Когда ты уже запомнишь?

На кладовищі в Петербурзі з'явилися портрети Путіна, Медведєва, Пєскова: поліція порушила справу про "наругу над тілами померлих" - Цензор.НЕТ 3634
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Миф о "многоходовочках" рассеялся - банального педофила и ***** раскусили.
Процесс пошёл в правильном направлении.
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А что, похоже на какой-то обряд...посмотрим, что получится.
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И чего так вяло комментируем тут? Или о начальниках хорошо или ничего?
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