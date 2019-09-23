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 Події, Фоторепортаж
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Все про:зброя (1399) СБУ (4742) військовослужбовці (2527)

 Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Колишнього військовослужбовця викрила Служба безпеки України на збуті військових засобів ураження, вивезених з району проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, намагався продати жителю Чернівців зброю і боєприпаси.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області на спробі збуту ручного кулемета РПК-74 і майже ста патронів до нього ", - сказано в повідомленні.

Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ 01

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

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Тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до збуту зброї.

Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ 02

Операція з викриття та затримання зловмисника проводилася спільно зі слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ 03
Фото: пресслужба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149915
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, как-то обидно становится, когда понимаешь, что у всех кругом есть стволы и гранаты, а у тебя нету Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9251 Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9251
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сепар, ты опять кляп сожрал?
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Але, мордовский теннесисД, терпилы уже более трех месяцев ни разу не соевые, а зеленые. Не, не в кугсе?
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Блин, как-то обидно становится, когда понимаешь, что у всех кругом есть стволы и гранаты, а у тебя нету Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9251 Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9251
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тяжела безоружная жизнь у соевой терпилы...
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Але, мордовский теннесисД, терпилы уже более трех месяцев ни разу не соевые, а зеленые. Не, не в кугсе?
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патриот сразу видно
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Да, ни пистолет, ни автомат - а сразу пулемёт!
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Ну і що? Бывший военнослужащий-контрактник продавал на Буковине оружие, вывезенное из района проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 2286
Звичайна "*********". Адже він "атошник" - йому все можна.
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ну так піди,повоюй.і тобі буде все..
чи яйця замалі і зморщені?)))
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дедка за внучку,
жучка за дедку,
бабка за РеПКу
больше дедка внучку не лапал. Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3561
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Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 238 ап этот дед РПК не уважал.. Дехтяря припер с ООС. Спасибо деду.
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Их еще продают?- Я думал кто хотел давно уже все купили.
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