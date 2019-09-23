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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:безпека (331) Канада (705) РНБО (564) Данилюк (64)

 Зустріч Данилюка з делегацією Канади: обговорили стан імплементації реформ силових органів України. ФОТОрепортаж

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк провів зустріч із канадською делегацією з питань оцінки та підтримки реформ у сфері безпеки і оборони України на чолі з послом Канади в Києві Романом Ващуком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили стан імплементації реформ силових органів України, зокрема Служби безпеки України, Національної поліції, а також реформування ДК "Укроборонпром"", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, Олександр Данилюк наголосив, що завдяки запланованим істотним змінам РНБО України стане провідною державною інституцією, яка розроблятиме концепції забезпечення національної безпеки в усіх сферах, а також координуватиме роботу інших держорганів у сфері нацбезпеки та наглядатиме за реалізацією відповідних рішень.

"Передовсім маємо відійти від моделі ситуативного реагування на загрози. Важливо системно аналізувати та прогнозувати потенційні кризи. Для цього уже працюємо над стратегію, яка б комплексно відповідала на ключові виклики сьогодення", - підкреслив Данилюк.

"Своєю чергою, представники делегації поділилися досвідом реформування силових органів у Канаді. Сторони домовилися про співпрацю в рамках впровадження реформ у секторі безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.

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Зустріч Данилюка з делегацією Канади: обговорили стан імплементації реформ силових органів України 01
Зустріч Данилюка з делегацією Канади: обговорили стан імплементації реформ силових органів України 02
Зустріч Данилюка з делегацією Канади: обговорили стан імплементації реформ силових органів України 03
Зустріч Данилюка з делегацією Канади: обговорили стан імплементації реформ силових органів України 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149914
 
 
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Министр МВД - Аваков это самая главная реформа силовых органов от преЗедента зеленского!!!
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Да вякни уже наконец что нибудь пооригинальнее, уже месяц одни и те же "шутки" Встреча Данилюка с делегацией Канады: обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины - Цензор.НЕТ 7462
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У підлоги выходные прошли, можно и поработать, а вернее погадить где тольео можно и нельза.
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Прикольно! Вот представим себе....делегация Украины с такой же миссией в Канаде! ..Внешнее управление! День "Независимости" 24 авг уже давно пора отменять.
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А що до авакяна, як цього мафіозі обговорили??
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