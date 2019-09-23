 Зустріч Данилюка з делегацією Канади: обговорили стан імплементації реформ силових органів України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили стан імплементації реформ силових органів України, зокрема Служби безпеки України, Національної поліції, а також реформування ДК "Укроборонпром"", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, Олександр Данилюк наголосив, що завдяки запланованим істотним змінам РНБО України стане провідною державною інституцією, яка розроблятиме концепції забезпечення національної безпеки в усіх сферах, а також координуватиме роботу інших держорганів у сфері нацбезпеки та наглядатиме за реалізацією відповідних рішень.

"Передовсім маємо відійти від моделі ситуативного реагування на загрози. Важливо системно аналізувати та прогнозувати потенційні кризи. Для цього уже працюємо над стратегію, яка б комплексно відповідала на ключові виклики сьогодення", - підкреслив Данилюк.

"Своєю чергою, представники делегації поділилися досвідом реформування силових органів у Канаді. Сторони домовилися про співпрацю в рамках впровадження реформ у секторі безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.

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