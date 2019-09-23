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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеська область (1070) прокуратура (1890) рабство (37) суд (5539)

 Угруповання, яке кілька років утримувало в рабстві близько сотні людей, постане перед судом, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокуратури Києва слідчі СУ Нацполіції в Києві завершили досудове розслідування щодо 12 учасників злочинної групи, які кілька років утримували в неволі в Одеській області близько сотні людей, примушуючи їх до важкої праці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Як встановлено в ході попереднього розслідування, замовниками "живого товару" виявилася сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України – власники сільськогосподарського підприємства, розташованого в Одеської області. Упродовж 2015-2018 років на центральних залізничних вокзалах Києва, Одеси, Миколаєва та інших міст найняті ними вербувальники підшуковували осіб, які перебували в уразливому стані та не мали постійного місця проживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники пропонували їм роботу неподалік Києва із зарплатою від 200 до 500 гривень в день, безкоштовне житло та харчування. Однак, замість цього завербованих людей доставляли на Одещину, де по приїзду до місця призначення у завербованих робітників відбирали паспорти та мобільні телефони. Потім їх вселяли у барак, де у кожній кімнаті в нелюдських умовах проживали до 15-20 людей, як чоловіки так і жінки.

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"Водночас потерпілі постійно піддавалися фізичному та психологічному насильству з боку охоронців вказаних бараків. Робітників, які відмовлялися працювати або намагались втекти, жорстко били в присутності інших робітників задля недопущення таких інцидентів в подальшому", - повідомляють в прокуратурі.

За результатами кількамісячної оперативної розробки, проведеної столичною прокуратурою спільно з Нацполіцією, членів злочинної групи вдалося встановити та затримати.

Під час досудового розслідування встановлено 82 потерпілі особи. На даний час у кримінальному провадженні потерпілими заявлено цивільні позови на загальну суму понад 2, 3 млн гривень.

На майно зловмисників накладено арешт, серед якого 12 автомобілів та 1 мільйон гривень, вилучених при проведенні обшуку за для можливості застосування конфіскації, як міри покарання та відшкодування завданої потерпілим шкоди у разі винесення обвинувального вироку.

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На цей час завершено ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження та обвинувальний акт спрямовано до Солом’янського районного суду.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149866
 
 
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за это надо на пожизненное осуждать
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неизвестно сколько людей были убиты, а скорее всего были
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в благословенные времена святого пети такого безобразия не було
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Современные рабовладельцы. Какие там от 8 до 15 лёт, от 25 до пожизненного, более справедливо. Для того, чтоб чтили закон надо, чтоб боялись наказания. Никаких залогов, на поруки не должно быть, если судья дал несправедливо мягкий приговор, значит надо судить судью.
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Телик, моющее, постели не особо заранные... Из розетки торчит зарядка телефона. Шторы, ковры....
Для бомжа условия и впрям не аховые.
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82 потерпевших а иск только на 2.3 млн. грн. Это ж сколько в день и наверно без морального.
Нужно чтоб каждому по 2 млн. грн.
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