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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2502) Київська область (1010) Нацполіція (8238)

 Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж

Трагедія за участю трьох автомобілів сталася на 59 км автодороги "Київ-Харків" поблизу с. Бзів у Баришівському районі. Загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Як повідомили в поліції, рухаючись в напрямку Харкова швидкісною трасою, вантажівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли перед ним.

Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція 01

"Коли винуватець ДТП врізався в автобус, його протягло вперед і він в'їхав у ще з одну машину на узбіччі дороги.

В результаті аварії двоє людей від травм загинули на місці події, третій - помер вже в кареті швидкої дорогою до лікарні", - сказано в повідомленні.

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Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція 02

Зараз поліція встановлює причини трагічної ДТП.

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Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція 03

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149851
 
 
 Топ коментарі
 
Автобус на узбіччі не бачать, а знак 30см побачать?
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Что же это твориться в последние 3 дня !!! Сплошные жертвы на дорогах.
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он со стройки в полицию, раньше геодезистом...был. шток таскал..
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Когда заработают камеры и начнут уже приходить штрафы ?
На дорогах гибнет каждый год больше людей, чем за все время на войне.
Чиновники молчат. Всем плевать.
Как жить в этой стране ?!
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2 из 10 на дороге - полные дебилы. особенно те, кто кричит - я 30 лет за рулём.
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Скорей всего 8 из 10- дебилы и только 2 нормальных.
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Автобус на узбіччі не бачать, а знак 30см побачать?
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Знак положено ставить на расстоянии. Плюс есть светящиеся. Если водила не уснул конечно, если просто завтыкал, то поможет.
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Дороги ще можна якось переробити. але наших мудаків не переробиш ніяк!!!!
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Судя по фото, автобус не полностью стоял на обочине, а частично оставался в пределах полосы движения.
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Вот почему в той же Германии запрещено стоять на обочине. Тоже видел не так давно: один спал на обочине, другой спал на ходу за рулем.
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