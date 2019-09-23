 Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Як повідомили в поліції, рухаючись в напрямку Харкова швидкісною трасою, вантажівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли перед ним.
"Коли винуватець ДТП врізався в автобус, його протягло вперед і він в'їхав у ще з одну машину на узбіччі дороги.
В результаті аварії двоє людей від травм загинули на місці події, третій - помер вже в кареті швидкої дорогою до лікарні", - сказано в повідомленні.
Зараз поліція встановлює причини трагічної ДТП.
За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
На дорогах гибнет каждый год больше людей, чем за все время на войне.
Чиновники молчат. Всем плевать.
Как жить в этой стране ?!