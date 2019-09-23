EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  3085  25
Все про:Греція (144) мігранти (244) Сирія (1346) волейбтол (1)

 10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції. ФОТО

Поліція Греції затримала 10 сирійських мігрантів, які, вдаючи волейбольну команду з України, намагалися нелегально вилетіти з країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ekathimerini".

Мігранти були арештовані в аеропорту Афін у неділю після того, як поліція виявила, що українські паспорти, які вони пред'явили, були вкрадені або загублені.

"Чоловіки були одягнені в однакову спортивну форму і мали однакові спортивні сумки. До того ж, у них було два волейбольні м'ячі", - повідомили в поліції.

Після допиту поліція встановила, що чоловіки не були волейбольною командою. Вони затримали їх і відправили до слідчого судді для висунення обвинувачення в спробі незаконного виїзду з країни з використанням вкрадених або загублених проїзних документів.

За словами поліції, чоловіки планували поїхати в іншу країну Європейського Союзу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іноземець продавав підроблені посвідки на проживання в Україні громадянам країн Центральної Азії та Африки, - СБУ. ФОТОрепортаж

10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149849
 
 
 Топ коментарі
 
Волейболисты под 1 м. 50см. с кепкой 10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції - Цензор.НЕТ 7072
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
новая тема 10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции - Цензор.НЕТ 553
значит скоро и футболисты где то появятся
 показати весь коментар
 
 
Волейболисты под 1 м. 50см. с кепкой 10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції - Цензор.НЕТ 7072
 показати весь коментар
 
 
Хоть какой-то креатив в сфере незаконной миграции....
 показати весь коментар
 
 
тот, который с животом - похож на волейболиста..
 показати весь коментар
 
А зимой будут лыжники и конькобежцы...
😁
 показати весь коментар
 
 
Вот дебилы 10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции - Цензор.НЕТ 9536 А что по рожам не видно, что чернинькие?
 показати весь коментар
 
 
А может это сборная цыган украинцев... ой извините ромов
 показати весь коментар
 
 
Та сирийцы разные бывают.
У меня два соседа сирийца, один чучмек-чучмеком, и страшный як смертный грех.
А второй - с виду от нашего не отличишь, и говорит практически без акцента.
 показати весь коментар
 
 
Советую поискать настоящую сборную. Что-то тревожно.
 показати весь коментар
 
 
На лимонных плантациях. К концу сезона тренер обязательно паспорта отдаст
 показати весь коментар
 
 
Даже на фото в полиции не перестали косить под футбольную команду. Может, действительно футболисты?

10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції - Цензор.НЕТ 6078
 показати весь коментар
 
Ищите хорошо, где-то затерялась сборная по кёрлингу.
 показати весь коментар
 
Tut budet i dalse volebolistov i furbolistov iz Siriji.Tut nado resat EC stob neplatyt im posobyje,teper Iralandiji ili Germaniji po 900 evro polucajet,plius zeljio i pokusat dajut bezplatno.75% iz Siriji nerabotajet i nesobirajetsia rabotat v EC stranax.
 показати весь коментар
 
Так у нас в сборной нерусских полно,были даже негры.
 показати весь коментар
 
Меркель расстроится,ей их будет так нехватать...Кого же она будет сажать на шею своим работающим гражданам???Она так боялась наплыва работящих и образованных украинцев перед безвизом,а вот таких она любит,и еще аыриканцев диких
 показати весь коментар
 
Греки следят за чемпионатом мира по волейболу и знают, что Украина обыграла Бельгию и готовится к матчу с Сербией 10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції - Цензор.НЕТ 3799
 показати весь коментар
 
Ну ось на підготовку в Грецію і прилетіли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору