 10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ekathimerini".

Мігранти були арештовані в аеропорту Афін у неділю після того, як поліція виявила, що українські паспорти, які вони пред'явили, були вкрадені або загублені.

"Чоловіки були одягнені в однакову спортивну форму і мали однакові спортивні сумки. До того ж, у них було два волейбольні м'ячі", - повідомили в поліції.

Після допиту поліція встановила, що чоловіки не були волейбольною командою. Вони затримали їх і відправили до слідчого судді для висунення обвинувачення в спробі незаконного виїзду з країни з використанням вкрадених або загублених проїзних документів.

За словами поліції, чоловіки планували поїхати в іншу країну Європейського Союзу.

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