 10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ekathimerini".
Мігранти були арештовані в аеропорту Афін у неділю після того, як поліція виявила, що українські паспорти, які вони пред'явили, були вкрадені або загублені.
"Чоловіки були одягнені в однакову спортивну форму і мали однакові спортивні сумки. До того ж, у них було два волейбольні м'ячі", - повідомили в поліції.
Після допиту поліція встановила, що чоловіки не були волейбольною командою. Вони затримали їх і відправили до слідчого судді для висунення обвинувачення в спробі незаконного виїзду з країни з використанням вкрадених або загублених проїзних документів.
За словами поліції, чоловіки планували поїхати в іншу країну Європейського Союзу.
значит скоро и футболисты где то появятся
😁
У меня два соседа сирийца, один чучмек-чучмеком, и страшный як смертный грех.
А второй - с виду от нашего не отличишь, и говорит практически без акцента.