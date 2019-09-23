 Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.
Зазначається, що о 3:30 понеділка до поліції Харкова надійшла інформація про те, що в Шевченківському районі міста на вулиці Клочківській, 276-Б стався вибух банкомату.
"Поліцейські провели огляд місця події і вилучили речові докази ... Унаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума збитку встановлюється", - повідомляє поліція.
Інформацію внесено до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Проводяться необхідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до події.
нуу, мож на 10 000 чел. один долбик и найдется.. не без этого..
гуманность - зло!
🤔
что еще и внутри помещение разворотило
ни про стаж ни зарплату не думают