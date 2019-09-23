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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1771) Нацполіція (8238) Харків (1511) банкомат (42)

 Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові. ФОТОрепортаж

У ніч на 23 вересня в Харкові невідомі підірвали банкомат. Поліція встановлює суму збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові 01

Зазначається, що о 3:30 понеділка до поліції Харкова надійшла інформація про те, що в Шевченківському районі міста на вулиці Клочківській, 276-Б стався вибух банкомату.

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові 02

"Поліцейські провели огляд місця події і вилучили речові докази ... Унаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума збитку встановлюється", - повідомляє поліція.

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові 03

Інформацію внесено до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Проводяться необхідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до події.

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149840
 
 
 Топ коментарі
 
Для тогось епоха бітності закінчилась. Правда банкоматів на всіх не вистачить
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ага все отделение расхфигачили. Если б чуток больше взрывчатки было, то могли бы и хранилище почистить Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове - Цензор.НЕТ 2092 Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове - Цензор.НЕТ 2092
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Нифиговый балон с собой приволокли. Ну так чтоб наверняка
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ага все отделение расхфигачили. Если б чуток больше взрывчатки было, то могли бы и хранилище почистить Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове - Цензор.НЕТ 2092 Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове - Цензор.НЕТ 2092
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Это не взрывчатка Газовый балон, раструб в банкомет. И потом Бум...
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Для тогось епоха бітності закінчилась. Правда банкоматів на всіх не вистачить
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Банкоматы нужно на ночь изолировать мощными жалюзями или еще, что то придумать. Кому нахрен ночью нужна наличка? Если кому то что то понадобится ночью можна и карточкой расчитаться. Где сейчас налом расчитваются? На рынке (ночью они не работают) Значит на наркоту налик нужен...
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расстрел нужен и все прекратится..
нуу, мож на 10 000 чел. один долбик и найдется.. не без этого..
гуманность - зло!
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Ерунда. В Харькове большинство терминалов работают до 21 часа. Потом только наличкой. Аптеки, Посад... это то что вспомнил сразу, потому что часто хожу.
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Спорить не буду. Позже 20:00 в магазины ходить никогда не приходилось. Все покупки жена делает днем, а по выходным тоже днем. Иногда ходим в кафе посидеть бывает, что и до 23:00 то всегда расплачиваюсь карточкой.
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То вже кінець епохи бідності, чи ще чекати треба?
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Порохоотсосы в любой теме должны зашкварится, и эта не исключение. Везде им рука Коломойши и Зели мерещится
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Здається мені, міл чєловєчєк, що грабунок банкоматів це твоїх рук справа. А то для чого тобі тут так приспічіло пургу нести ??? 😕
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Проверьте Стасика Стусова на предмет соучастия в данном или другом преступлении. Слишком подозрительная активность, на бутылку просится.
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Nado kasety stavit s cernyloj v takix slucax v bankomatx i vse problemy otbadiot.Vozmut takije dengi no ix neotmojis potom.Reagirujet pri udare,pocustvaja gaz ili po temperature.
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У Харкові уже років 10 рвуть банкомати і вбивають інкасоторів, а їх керівники йдуть на щаблі вище, а злочини нерозкриті. І їх головний буде вчити інших поліцейських, з інших регіонів, як працювати.
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инкасаторов больше 15 лет на ютубе куча видео)
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та чем его там так бомбанули,джавелином что ли
что еще и внутри помещение разворотило
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живут же люди, банки грабят Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові - Цензор.НЕТ 9015
ни про стаж ни зарплату не думают
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І зауважте це вже не перший в Харкові такий випадок. Але собакова поліція замість того , щоб шукати злочинців займається встановлення суми збитків. Так може краще нехай встановленням збитків все ж таки займуться власники банкоматів , будівель та приміщень, а поліція займеться своїми прямими обов'язками - пошуком та затримання злочинців? А то скоро так в країні і банкоматів не залишиться при такій роботі СтаршОго Насяльніка 😕
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нормик..я так им опять завидую..нет деньгов ..у меня..то есть сосем нет.. ну мелочь Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові - Цензор.НЕТ 4470
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