EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  10198  76
Матеріали за темою:
Все про:діти (1673) ДТП (2502) Нацполіція (8238)

 Автомобіль від удару розірвало на частини: в Чернігові підліток на машині діда врізався в дерево, четверо загиблих. ФОТОрепортаж

На мокрій дорозі водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом у Чернігівській області. Внаслідок чого він і троє пасажирів загинули на місці події. У лікарні перебуває дівчина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.

"Після півночі в поліцію надійшло повідомлення, що в Чернігові сталася ДТП з постраждалими. Слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом виїхала на місце події. Як виявилося, машина зіткнулася з придорожнім деревом. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих. Вона госпіталізована в травматологічне відділення міської лікарні", - сказано в повідомленні.

Слідство попередньо встановило, що підліток взяв автомобіль "Фольксваген Пассат", що належить його дідусеві, зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Хлопець планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорба на мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вантажівка зіткнулася з автобусом на Житомирщині: дев'ять загиблих, 11 травмованих, - ДСНС

Автомобіль від удару розірвало на частини: в Чернігові підліток на машині діда врізався в дерево, четверо загиблих 01

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб).

Автомобіль від удару розірвало на частини: в Чернігові підліток на машині діда врізався в дерево, четверо загиблих 02

Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149839
 
 
 Топ коментарі
 
хорошо хоть никто не пострадал!
 показати весь коментар
 
Быстро ездить в пределах городской черты это не умение, а преступление
 показати весь коментар
 
А купил бы дед жЫгули - они бы даже из гаража не выехали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да дело не в том. Ездить быстро нужно уметь, а понести могут даже если просто будешь на обочине стоять!
 показати весь коментар
 
 
Быстро ездить в пределах городской черты это не умение, а преступление
 показати весь коментар
 
 
так а где еще быстро поездить? За городом дорог нет так что это самоубийство.
 показати весь коментар
 
думаешь там не опасно? очень ошибаешся.
Да и что теперь всем со всей Украины ехать под Борисполь?))))))))
 показати весь коментар
 
В таком случае нужно записаться в секцию гонщиков - раллистов. Быстро едешь по плохой дороге Автомобіль від удару розірвало на частини: в Чернігові підліток на машині діда врізався в дерево, четверо загиблих - Цензор.НЕТ 8044
 показати весь коментар
 
да и после Борисполя харьковская трасса вполне ок
 показати весь коментар
 
Если негде ездить - не ездите. Все просто.
 показати весь коментар
 
 
наверное, проверял максимальную скорость, которую может развить Пассат деда... выжившая девушка, возможно, расскажет, какая она, эта самая максимальная...
 показати весь коментар
 
 
К сожалению того у которого можно было спросить уже ничего не скажет. А девушка, просто жертва того дебила который сел за руль...
 показати весь коментар
 
 
ну почему же! это упоротое чудо за рулем могло громко озвучивать друзьям-летчикам, сколько оно уже успело набрать на спидометре! слава Богу другие люди не пострадали... а ведь могло быть много трупов
 показати весь коментар
 
 
судя по тому, что осталось от машины - там было не менее 120.
 показати весь коментар
 
Да что же с людьми происходит последнее время?... То детей насилуют, то взрывают, то на дорогах... жуть...
 показати весь коментар
 
Все оно происходило всегда, вопрос в манипуляциях и освещении, на чем концентрировать внимание.
 показати весь коментар
 
 
Ну старая история, взял машину что показать свою крутость перед друзьями, а водить то толком не научился, не удивлюсь если еще и выпили перед этим.
Соболезнование родителям погибших.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А это карма предупреждает: выбрали Зебила - готовьтесь...
 показати весь коментар
 
 
"Риба. Риба живе у воді і вкрита лускою. А якби у риби було хутро, то у неї були б блохи. А блохи..."
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эти зебилоиды - такие тупые)))
У Барыги порохоботы поумнее были...
 показати весь коментар
 
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
 показати весь коментар
 
 
Да, веселая у дедушки получилась старость...
Жах...
 показати весь коментар
 
 
Жесть, это на какой же скорости надо врезаться в дерево чтоб так машину разорвало.
 показати весь коментар
 
 
А купил бы дед жЫгули - они бы даже из гаража не выехали.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если зелень легализирует евробляхи по дешовке растоможку, то у нас на дороге ваще начнется полный пипец...
 показати весь коментар
 
 
Ну, с приходом Зе писец полюбому в Украине нехило порезвится. А на дорогах или нет то уже штрихи к общей картине.
 показати весь коментар
 
 
Просто водительское удостоверение - это должен быть серйозный документ, а не бумажка, которую дядя гаишник за хабар тебе выдаст. Должны быть увеличены практические курсы в разы. Теоретическая часть как таблица умножения шоб отскакивала от зубов. Тест человека на адекватность. Я же надеюсь вы бы не сели в автомобиль зная, что водитель в нем откровенный зебил?
 показати весь коментар
 
 
У меня был случай, когда я потребовал остановить авто на полдороги, в которое сел с семьей. Водила решил разогнаться до 160. В другой раз отказался сесть, когда водила в компании выпил бокал шампанского. Здесь уж лучше топать своими ножками.
 показати весь коментар
 
 
какое отношение мозгов , дешевой растаможки евроблях и полиции ?- смотрим фото- это и есть полный 3,14пец ,,,,и наверное не на дешевой растаможке евробляхи...?
 показати весь коментар
 
прямое ты глянь в поляков она дешевая уже полстраны передавили))) это троллятина цель срать, гадить
 показати весь коментар
 
ну у нас совковый менталитет в душе и сердце. У нас быдло за рулем. Нам до тех же поляков как до симферополя пешком...
 показати весь коментар
 
ну, справедливости ради, на фото пассат смахивает на евробляху, автівка года так 98го
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ты по ходу или троллятина пригожинская и скорее всего так, или одноклеточное вышиватно-шоколадное лошьё
 показати весь коментар
 
 
я кацап меньше чем ты))) бредятину не неси ты в этом ничем от ватниками не отличаешься думаю ты макака пригожинская посему пнх отсель
 показати весь коментар
 
хорошо, что не забрал с собой в ад других участников движения....
 показати весь коментар
 
 
что бы разорвать на куски этот пассат скорость должна быть очень большой.
Какой нибудь ланос или авео рассыпались бы и при 60 км/ч
 показати весь коментар
 
А головним винуватцем буде дід.І справедливо
 показати весь коментар
 
Правильно. А в тому шо атошник після наїзду і побоїв сепара пішов і купив ножа щоб попросити того бути дуже добрим, головний винуватець - той хто продав, а не мавпа що здохла?
 показати весь коментар
 
Вчора - 9+4(дтп на Хмельниччині), сьогодні - 9+4. Це що, вже традиція якась?
 показати весь коментар
 
Оно то конечно смешно кривляться типо "люди не погибли", но ведь почти каждый так катался.
Главное что никто из пассажиров не обосрался и не завопил чтобы тот остановился, "я сойду".
Хотя х.з., может и кто-то попросил ехать не 200, а 190
Ах да, соболезнование покалеченной, здоровья погибшим, а деду - новую машину) И сейф для ключей, ибо другой внучек тоже может захотеть получить права и покататься вот так.
 показати весь коментар
 
 
жуткая жуть..., скорость явно была не 50 км/час..., естественный отбор собирает свой урожай....
 показати весь коментар
 
Минулі вихідні це якесь прокляття на дорогах загинули десятки людей ,може треба щось робити .
 показати весь коментар
 
Это ты кому?)))
Зебилу в фейсбук пиши он даже говорил что читает!
 показати весь коментар
 








Дитячий письменник

@chemodanov_di

1 год

Знайомий таксист з "фільтру" пропав.
Зустрічаю через пару місяців, чому пішки, де пропав?!

- Нафіг то таксі, я зараз фурою ганяю, в три рази більше заробляю.

- В тебе відкрита Д категорія, ти раніше напівпричепрм їздив?!

- Нє, не їздив, але **** там ділов, категорія Д - 200$, зробили.
 показати весь коментар
 
 
категорие Д это автобусы, а категория Е это грузовые авто с прицепом и полуприцепом
 показати весь коментар
 
Питання про категорию можна зрозуміти як твердження "В тебе відкрита Д категорія" і далі саме питання "ти раніше напівпричепрм їздив?!".
 показати весь коментар
 
Разбивается ВАЗ, все подыхают - во всем виноват ВАЗ.
Разбивается Вольфсваген, все подыхают - если бы Жыгули они бы даже из гаража не выехали.

В этом вся суть украинского патриотизма.)
 показати весь коментар
 
Патриотизм это кода ЗАЗ врезается в ВАЗ (не путать с ************** ВАЗелином) и ВАЗе все подыхают Автомобіль від удару розірвало на частини: в Чернігові підліток на машині діда врізався в дерево, четверо загиблих - Цензор.НЕТ 7905
 показати весь коментар
 
 
лохопедина шоколадная обтекай ваше время прошло лошьё тупое))))))))))
 показати весь коментар
 
так тот пассат порвало,такое чувство,что он был сварен с двух половин
 показати весь коментар
 
Вчора в Деражнянському районі на Хмельниччині теж четверо загинуло, водій був пяний травмований, ще один зовсім цілий.
 показати весь коментар
 
Поверніть на виїздах з міст постаменти з розбитими автівками - на словах до ідіотів не доходить.
 показати весь коментар
 
Самовыпиливание простога нарида идет полным ходов.

АСТАНАВИТЕСЪ!!!
 показати весь коментар
 
Интересуюсь знать: на какой скоростухе дерево ехало, что аж машину разорвало пополам?
 показати весь коментар
 
"Парень планировал получить водительское удостоверение."

Чому не написати просто: "водійського посвідчення не було".
 показати весь коментар
 
 
"підліток взяв автомобіль "Фольксваген Пассат", що належить його дідусеві, зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3149839"

Ніхто йому нічого не давав.
 показати весь коментар
 
Приближаясь к 100км в час человек все хуже контролирует ситуацию ,обычная физика 😣
 показати весь коментар
 
как и не жили..фигассе не выбрал..киллометров 150 в час шоли..помню в 2012 году 4 на москвиче разбились..во у меня память..
 показати весь коментар
 
естественный отбор в действии.. как бы не было печально близким..
хорошо хоть, что не пострадали совершенно посторонние люди, что случается чаще, при том, что виновные избегают моментального наказания судьбы и вообще "отмазываются" без последствий..
во всём этом есть и часть беспредела пещерного правосудия
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору