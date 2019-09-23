 Автомобіль від удару розірвало на частини: в Чернігові підліток на машині діда врізався в дерево, четверо загиблих. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.

"Після півночі в поліцію надійшло повідомлення, що в Чернігові сталася ДТП з постраждалими. Слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом виїхала на місце події. Як виявилося, машина зіткнулася з придорожнім деревом. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих. Вона госпіталізована в травматологічне відділення міської лікарні", - сказано в повідомленні.

Слідство попередньо встановило, що підліток взяв автомобіль "Фольксваген Пассат", що належить його дідусеві, зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Хлопець планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорба на мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб).

Триває досудове розслідування.