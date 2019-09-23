 Автомобіль від удару розірвало на частини: в Чернігові підліток на машині діда врізався в дерево, четверо загиблих. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.
"Після півночі в поліцію надійшло повідомлення, що в Чернігові сталася ДТП з постраждалими. Слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом виїхала на місце події. Як виявилося, машина зіткнулася з придорожнім деревом. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих. Вона госпіталізована в травматологічне відділення міської лікарні", - сказано в повідомленні.
Слідство попередньо встановило, що підліток взяв автомобіль "Фольксваген Пассат", що належить його дідусеві, зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Хлопець планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорба на мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб).
Триває досудове розслідування.
Да и что теперь всем со всей Украины ехать под Борисполь?))))))))
Соболезнование родителям погибших.
У Барыги порохоботы поумнее были...
Жах...
Какой нибудь ланос или авео рассыпались бы и при 60 км/ч
Главное что никто из пассажиров не обосрался и не завопил чтобы тот остановился, "я сойду".
Хотя х.з., может и кто-то попросил ехать не 200, а 190
Ах да, соболезнование покалеченной, здоровья погибшим, а деду - новую машину) И сейф для ключей, ибо другой внучек тоже может захотеть получить права и покататься вот так.
Зебилу в фейсбук пиши он даже говорил что читает!
Дитячий письменник
@chemodanov_di
1 год
Знайомий таксист з "фільтру" пропав.
Зустрічаю через пару місяців, чому пішки, де пропав?!
- Нафіг то таксі, я зараз фурою ганяю, в три рази більше заробляю.
- В тебе відкрита Д категорія, ти раніше напівпричепрм їздив?!
- Нє, не їздив, але **** там ділов, категорія Д - 200$, зробили.
Разбивается Вольфсваген, все подыхают - если бы Жыгули они бы даже из гаража не выехали.
В этом вся суть украинского патриотизма.)
АСТАНАВИТЕСЪ!!!
Чому не написати просто: "водійського посвідчення не було".
Ніхто йому нічого не давав.
хорошо хоть, что не пострадали совершенно посторонние люди, что случается чаще, при том, что виновные избегают моментального наказания судьбы и вообще "отмазываются" без последствий..
во всём этом есть и часть беспредела пещерного правосудия