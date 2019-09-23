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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6521) СБУ (4737) махінації (286)

 Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ в Києві на виконання вказівки президента України щодо протидії "тінізації" економіки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд гривень на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв із 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.

"Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їхньою легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила мільйонні махінації з держмайном у Державній виконавчій службі Черкащини

Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 01
Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 02
Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 03
Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 04
Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149837
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенко никого не ловили.
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Банк назовите который занимался "отмывкой"
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При Порошенко никого не ловили.
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Банк назовите который занимался "отмывкой"
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Да,да,знаем мы ваши разоблачения,одних разоблачили другим дали зеленый свет в этом бизнесе за хороший процент.
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Вообщето не красиво считать чужие деньги и интересоваться их происхождением, это так же как и судить о человеке только по перегару!!!
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Ага, "не красиво", особенно когда сумма украденного в деньгах, или в имуществе, исчисляется в млн. долл.. Такая собственность это та самая священная частная собственность, о которой так любят звиздеть либерасты по заданию воров.
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ну, это Оскар. В конце года рекорд свыше возможен вряд ли...
Только вопрос:С таким "счастьем" и без внутренней СБ?!
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А суд когда будет? Лет через 5, а до того фигуранты будут гулять на воле "пид особисте собов*язання"? Сколько этих конвертценторов взали с поличным , а не помню ни одного суда над ними и их клиентурой. Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ - Цензор.НЕТ 8171
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Чекисты накрыли ментовскую яму. Или посоны не хотели делиться. Сейчас все заначки уплывут к ребятам с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Следующий ход громить чекистские ямы за ментами.
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Репортаж для идиотов.
Неужели мент-участковый не знал - расстрелять мента.
СБУ - умникиииииии....
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Где деньги, Зин? Фоту посмотрели? И хватит, все как и раньше.
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