 Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління.
"О 22:06 по прибуттю на місце події Першого пожежно-рятувального підрозділу, було встановлено, що горять автоцистерни з нафтопродуктами (бензин, дизель).
Відразу ж було ухвалено рішення про евакуацію шести залізничних цистерн, наповнених нафтопродуктами, тим самим вогнеборці запобігли можливому вибуху.
Для гасіння вогню проводилася пінна атака. О 23:42 пожежу локалізовано. Згоріло та пошкоджено 9 автоцистерн з нафтопродуктами, сталось розлиття пально-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м. О 23:48 пожежу ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що на місці події працювало 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки із залученням двох пожежних потягів (один був у резерві на залізничній станції Дарниця) та 90 рятувальників особового складу.
Постраждалих немає. Обставини події встановить слідство.
Водночас гасіння пожежі в Голосіївському районі триває.
"22 вересня о 22:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу в 1-поверховому складському приміщенні на вул. Деревообробній.
Зараз площа пожежі становить 700 кв. м. Вогонь перекинувся на сусідню 4-поверхову офісну будівлю.
На місці події працює 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 63 рятувальники особового складу.
Інформації про постраждалих немає", - повідомляють рятувальники.
И не потушили, а погасили.