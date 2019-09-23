 Українець Горуна став переможцем на турнірі Karate1 Series A в Чилі, - НОК. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, Станіслав Горуна став переможцем у ваговій категорії до 75 кг. Анжеліка Терлюга (до 55 кг) везе додому срібло, Галина Мельник (до 68 кг) - бронзу.

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Фото: facebook.com/olympicua

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