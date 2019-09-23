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Все про:карате (5) НОК (38) перемога (303) Чилі (3)

 Українець Горуна став переможцем на турнірі Karate1 Series A в Чилі, - НОК. ФОТОрепортаж

Українські каратисти зібрали повний комплект нагород на турнірі Karate1 Series A, який відбувався в Сантьяго (Чилі).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, Станіслав Горуна став переможцем у ваговій категорії до 75 кг. Анжеліка Терлюга (до 55 кг) везе додому срібло, Галина Мельник (до 68 кг) - бронзу.

Українець Горуна став переможцем на турнірі Karate1 Series A в Чилі, - НОК 01

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Українець Горуна став переможцем на турнірі Karate1 Series A в Чилі, - НОК 02
Українець Горуна став переможцем на турнірі Karate1 Series A в Чилі, - НОК 03
Українець Горуна став переможцем на турнірі Karate1 Series A в Чилі, - НОК 04
Фото: facebook.com/olympicua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149810
 
   
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Молодці. Сам, свого часу, займався карате. Одна з найважчих категорій - саме до 75 кг, конкурентів дуже багато. Так, що молодці в квадраті!
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Вітаю спортсменів України!!! Молодці!!!
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