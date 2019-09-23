 Українець Горуна став переможцем на турнірі Karate1 Series A в Чилі, - НОК. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, Станіслав Горуна став переможцем у ваговій категорії до 75 кг. Анжеліка Терлюга (до 55 кг) везе додому срібло, Галина Мельник (до 68 кг) - бронзу.
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Гундяй Крестовоздвиженский
Karate1=Каратель
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23.09.2019 01:52
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Iscatel Iscatel 232de754
Молодці. Сам, свого часу, займався карате. Одна з найважчих категорій - саме до 75 кг, конкурентів дуже багато. Так, що молодці в квадраті!
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23.09.2019 06:03
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Roman Ivanovich
Вітаю спортсменів України!!! Молодці!!!
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23.09.2019 08:22
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