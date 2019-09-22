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Все про:Львів (1094) політв'язні (1047) Сенцов (791)

 Правозахисна акція "Листи з-за ґрат" з участю Сенцова відбулась у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові в межах 26-го Book Forum відбувся письменницький марафон "Листи з-за ґрат" на підтримку українських заручників Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 01
Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 02

Правозахисна акція "Листи з-за ґрат" на підтримку українських заручників Кремля зібрала відомих письменників, громадських діячів, радянських дисидентів, активістів, волонтерів. Серед них - нещодавно звільнений із російських катівень Олег Сенцов, багаторічний в'язень радянських таборів, дисидент Мирослав Маринович, актриса Римма Зюбіна.

Саме вона зачитувала листи ув'язнених, які дійшли на волю.

Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 03
Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 04
Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 05
Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 06

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Звернувся до учасників акції і Олег Сенцов, який зовсім нещодавно переживав ті ж емоції, що і автори листів.

"Я вдячний всім, хто підтримував мене й інших політв'язнів. Завдяки вам ми нарешті опинилися на волі. Але трває боротьба за наших інших полонених, які перебувають зараз у Криму, в Росії і на Донбасі. Одна людина не може зробити нічого, але всі разом ми можемо зробити дуже багато. Я впевнений, що ми всі зможемо повернути наших хлопців додому", - зазначив Сенцов.

Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 07
Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 08
Правозахисна акція Листи з-за ґрат з участю Сенцова відбулась у Львові 09

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149789
 
 
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Треба продовжувати звільняти наших полонених, але без піару влади. Тому краще призначити на ці посади Сенцова та інших колишніх бранців.
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А таки так. Вони й за в'язнів боротися будуть, і Україною торгувати не стануть
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Зебилы , а что будете делать когда Сенцов будет вместе со всеми на майдане скидывать зебилов ?
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Судя по реакции форума от Сенцова начинает подташнивать как в свое время от Гади. Какой-то мелочно-злобный и неинтересный...
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правильна.
не то шо Зеля - такой шалун и обояшка, интересней не бывает.
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