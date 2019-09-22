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Все про:акція (635) затримання (3024) Росія (19950) Санкт-Петербург (153)

 Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі. ФОТО

У Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру й України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Учасники акції пройшли маршем від Невського проспекту вздовж каналу Грибоєдова, а потім через Ісакієвську площу до Адміралтейства.

"Деякі учасники встали з плакатами і прапорами України. В руках  однієї із затриманих дівчат був плакат із написом "Give peace a chance "(Дайте миру шанс. - Ред.)", - повідомляє видання.

Всього в акції, за підрахунками видання, взяли участь близько 30 осіб.

Марш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали зупинити всі військові дії.

Також читайте: "Росія - вбивця наших синів": під посольством РФ у Києві відбувається акція за участю сімей воїнів, загиблих під Іловайськом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі 01
Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149770
 
 
 Топ коментарі
 
МАЛО ОЧЕНЬ МАЛО ЛЮДЕЙ ВЫХОДИТ! НО ОНИ ХОТЯ БЫ ПЕРЕД СОБОЙ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ ХОТЬ ЧТО ТО
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Це новини не про рф, а про те, що навіть в мордорській клоаці є Люди. Бережи їх Господь
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Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге - Цензор.НЕТ 654

картина маслом "верховная зрада. в засаде" кива как перископ и два... (каждый добавит сам)
три "за Украину в Питере"... и (с лева на право) вошь, глист и пиявка... на теле Украины
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МАЛО ОЧЕНЬ МАЛО ЛЮДЕЙ ВЫХОДИТ! НО ОНИ ХОТЯ БЫ ПЕРЕД СОБОЙ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ ХОТЬ ЧТО ТО
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это капля в море на 5 лимонный город и то не исключено у них с родсвенников украинцы кто то
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ну тут саме про пітер йдется в інших регіонах включачи москву не було взагалі нічого-так це ніщо та кількість людей і то не дають їм постояти вони що загроза?
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ну не 150, а где-то около 100. И три человека против войны это уже реально много для страны рабов, шакалов, убийц и воров
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Численность населения России на 2019 год составляет 146 780 720 человек. По переписи 2010 года - 142 856 536 человек. Главный фактор прироста - население Крыма.
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Еще раз - спрячься ватный недоумок со своими цифирями. расея приростает китайцами да таджиками. Один хрен, мендаль, как у вашего чорта Шайгуллина Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі - Цензор.НЕТ 8583 за перепись, тебе не дадут.
Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі - Цензор.НЕТ 9816
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Риторический вопрос - "Хотят ли руцькие войны?"
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ, ГОРОДОВ, ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРИОДОВ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Боевые действия в Испании: 1936 - 1939 годы.

Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Боевые действия против Японии

Боевые действия в Китае и против Китая:- август 1924 - август 1969

Боевые действия в Корее: с июня 1950 года по июль 1953 года

Боевые действия в Венгрии: 1956 год.

Боевые действия в Чехословакии
Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года,

Боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 годы.

Боевые действия в Египте - с октября 1962 года по март 1963 года
;Боевые действия в Йеменской Арабской Республике 1963 - 1969

И далее - Сирия, Мозамбик, Камбоджа, Бангладеш, Ангола, Эфиопия, Афганистан, Ливан, Таджикистан, Грузия , Украина
Не страна, а бешеная свора одичалых
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Хотел удивить кого то? Давай посмотрим на этот список:

1950-1953 гг. - война в Корее.

Апрель 1961 г. - попытка американского вторжения на Кубу в районе Плайя-Хирон с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро.
1965-1973 гг. - война во Вьетнаме. Наиболее крупное применение вооруженных сил США после второй мировой войны.
1964-1973 гг. - вооруженная операция США в борьбе против фронта Патет-Лао в Лаосе. Участвовало свыше 50 тысяч человек.
25 октября 1983 г. - июнь 1985 г. - военная операция США "Внезапная ярость" на Гренаде с целью свержения левого правительства островного государства.
Апрель 1986 г. - после введения экономических санкций США предприняли военные акции против Ливии. Бомбардировке подверглись жилые кварталы городов Триполи и Бенгази.
Декабрь 1989 г. - военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу, обвиненного в торговле наркотиками и поощрении терроризма.
17 января - 28 февраля 1991 г. - военная операция США и их союзников по освобождению Кувейта от иракской оккупации под кодовым названием "Буря в пустыне".
1991-1995, 1998-1999 гг. - межэтническая война в Югославии и агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия.
17 января 1993 г. - США нанесли ракетный удар по расположенному примерно в 20 км от центра Багдада объекту, где, по утверждениям Вашингтона, велись работы по созданию ядерного оружия.
26 июня 1993 г. - США нанесли ракетный удар по основному командно-контрольному комплексу иракской разведки в Багдаде в ответ на якобы вынашивавшиеся Багдадом планы убийства американского президента Джорджа Буша.
3 сентября 1996 г. - США нанесли удар крылатыми ракетами по Ираку после того, как иракские войска провели операцию против курдов в районе г. Эрбиль на севере Ирака.
20 августа 1998 г. - удар по "террористическим целям" Афганистана и Судана в ответ на террористические акты против посольств США в Танзании и Кении.
24 марта 1999 г. Сербия - Операции "Союзническая Сила". Особенно интересен этот исторический обзор в плане того - как вели себя США и Ко в ситуации, когда одна независимая страна пыталась усмирить одну самопровозглашённую республику.
7 октября 2001 г. Афганистан. США проводят операцию в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», начатой якобы в ответ на террористический акт 11 сентября 2001.
20 марта 2003 Иракская война - военный конфликт, начавшийся с вторжения сил США и их союзников в Ирак, с целью свержения режима Саддама Хусейна. Она носила кодовое название «Иракская свобода»
19 марта 2011 год. Война в Ливии. Под надуманным и лживым предлогом создали повод для вторжения в Ливию.
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Разницу между США и РФ (СССР) объяснить, кацапская рожа? Это - фото с марша против войны США во Вьетнаме. Убогое, ты что-то аналогичное против войны в Афгане в вашем вонючем недосовке видел? Или фото маршей против войны в Чечне предъявишь?
Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі - Цензор.НЕТ 2822
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Це новини не про рф, а про те, що навіть в мордорській клоаці є Люди. Бережи їх Господь
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в любую ментовку идут работать одни дебилы
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fernan. Киевский "Беркут" тоже удрал за поребрик.
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А хто 30років поспіль обирає президентом дояра,не дебіли?
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Исходя из логики митинги за мир запрещены?только за войну? а флаги украинские?по закону тоже запрещены?
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Так и есть. Когда по Москве ходили нацики и скандировали "нам мало Крыма" и "Всех хохлов в состав России", то не слышно было ни о каких задержаниях.
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петербурге это в смысле члененграде?
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А символично да?
"Я считаю, что возможность прямой конфронтации между Россией и Украиной невозможна. Мы разделяем те же корни, вместе мы испытали самые сложные испытания, и мы боролись плечом к плечу, чтобы защитить нашу свободу во Второй мировой войне. Все родственники моей матери жили на Украине, и я был крещен в маленькой церкви в шахтерском городе Стаханов в Луганской области. Я убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места для взаимной конфронтации и вражды", - сказал Шойгу.
Слыышшшь Шойгуу!!!! Знаешь чем переворот отдичается от революции????
Государственный переворот - насильственная замена действующего руководства, производимая по инициативе организованной группы лиц.
Революция - мощный процесс, влекущий за собой радикальные преобразования в жизни социума вплоть до полного разрушения старого общественного строя и его замены на новый.
Не хочь еще одной революции в России..... делай переворот!!! Страна тебе спасибо скажет.
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Конфронтация была,есть и будет.Но когда у тебя отрезают правую руку,а затемь ещё и калечат твою левую ногу-это не конфронтация,а оккупация и агрессия.Ты не будешь считать того,кто это сделал противником,ты будешь считать его врагом.За отрезаный Крым и искалеченную половину Донбаса Украина будет всегда считать оккупанта и агрессора врагом.И это правильно!
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Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге - Цензор.НЕТ 395
Десяток знімальників зафіксували роботу по Професії: кацапонос

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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вони кайфують..в маскве один так ..издив дубинкою протестувальника.,що вивихнув руку і подав в суд на протестувальника...мордор..
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Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:
Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;
Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».

Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:
Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;
Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;
Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;
Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
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Шоб до кацапів шось дійшло, їх треба тонами в автозаки грузити ! То ж вони всі в 2014-му кричали "КримНаш"....
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Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге - Цензор.НЕТ 654

картина маслом "верховная зрада. в засаде" кива как перископ и два... (каждый добавит сам)
три "за Украину в Питере"... и (с лева на право) вошь, глист и пиявка... на теле Украины
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три тополя на плющихе три колаборанта збралося до купи. Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі - Цензор.НЕТ 1901
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Учитывай какие сегодня репрессии в Раше, один протесант стоит несколько тысяч в нормальной стране.
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Скільки вас піджидків виходить,коли вам жиди сруть на голову?визволення від жидівської окупації слов'ян,почнеться з московії,бо ви нація аморфних дегенератів та терлячих телепнів.
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зачем его тащить просто попроси ли бы пройти и все..
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Че та везде полиция бьет людей дубинками и задерживает. Осень, грустная пора.
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Нам потрібен не мир,а перемога над підлою Московією.
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