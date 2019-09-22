 Схрон боєприпасів найманців РФ виявлено на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганській області.
"Під час відпрацювання оперативної інформації, під час обстеження території навколо покинутої шахти у м. Привілля правоохоронці виявили арсенал боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Слідчими та експертами з місця події вилучено два гранатомети, мінометну міну 82 мм, два капсулі детонатора, дві головні частини пострілу ПГ-7, частину пострілу РПГ-7, тридцять підривників міни МП255, шість гранат, чотири запали та близько 1500 набоїв різного калібру.
"Власник смертоносних боєприпасів завбачливо накрив їх непотребом, аби приховати своє майно від сторонніх очей", - зазначили в Нацполіції.
Цей факт зареєстровано, триває перевірка та вживаються заходи щодо встановлення власника вилученого.
"Прежде всего, нужно сказать, мы (инструкторы США - Ред.) здесь по приглашению. Мы не вторгались. Поэтому, это не равнозначные вещи. Во-вторых, опять-таки, мы в Украине по приглашению. Если украинское правительство скажет: "Большое спасибо, сейчас у нас все хорошо"... Это мы, канадцы, британцы, поляки, литовцы - все сейчас помогают украинцам. Я также хочу отметить, что мы многому научились у украинских солдат. Я имею в виду, что в меня никогда не стреляли русские. Я никогда не был под русским огнем. От украинских солдат мы много узнали о том, как действовать, как выжить в этой среде, когда работают русские электронные средства ведения войны, русские дроны, русская артиллерия, русские гибридные методы", - отметил Ходжес.
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Он подчеркнул, что военные США и не только многому научились и очень уважают украинских солдат, которые остановили русских.
"Представления некоторых о том, что здесь нет русских солдат, а есть какие-то сепаратисты или "нерегулярные военные формирования", это полная сказка. Всем известно, что каждый офицер, командир батальона и т. д. - все они русские офицеры, с неограниченными пополняемыми запасами (военной техники и боеприпасов - Авт.), которые идут через неконтролируемый участок границы. Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил. Украина остановила их", - подчеркнул генерал США.
https://www.segodnya.ua/ukraine/eto-polnaya-skazka-v-ssha-otvetili-na-iniciativu-zabrat-instruktorov-chtoby-rossiya-vyvela-voyska-s-donbassa-1334470.html
Дорогой Я
Державний діяч який бачить, що війна неминуча, і не може зважитися завдати удару першим, винен у злочині проти своєї країни.