 П'яний співробітник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До Голосіївського управління поліції від адміністратора СТО надійшло повідомлення про те, що вночі з парковки на вулиці Сумській викрали автомобіль. Заявник пояснив, що цей легковик клієнт залишив для виконання малярних робіт. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Після комплексу розшукових заходів правоохоронці знайшли автівку на арештмайданчику, куди її помістили співробітники патрульної поліції. Як з’ясувалося, 24-річний працівник СТО, який викрав транспорт, перебуваючи за кермом, порушив правила дорожнього руху, а на вимогу патрульних зупинити легковик - почав тікати.

Як розповів детектив Голосіївського управління поліції Ігор Дубровський, під час переслідування на вулиці Васильківській правопорушник, не впоравшись із керуванням, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок події ніхто не постраждав, аполіцейські тим часом встановили, що водій легковика перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Тож автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик, а на фігуранта склали адміністративні матеріали.

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"Ми встановили, що нічний правопорушник, який тікав від патрульних – це співробітник станції технічного обслуговування. Скориставшись ключами, які були всередині, він заволодів автівкою. Свої дії пояснює тим, що перебував напідпитку та вирішив "покататися" вулицями нічної столиці", - додав правоохоронець.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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