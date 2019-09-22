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Все про:Київ (6516) Нацполіція (8232) викрадення автівки (135) СТО (7)

 П'яний співробітник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Працівник київського СТО, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, викрав автомобіль клієнта, щоб покататися нічним містом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До Голосіївського управління поліції від адміністратора СТО надійшло повідомлення про те, що вночі з парковки на вулиці Сумській викрали автомобіль. Заявник пояснив, що цей легковик клієнт залишив для виконання малярних робіт. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Після комплексу розшукових заходів правоохоронці знайшли автівку на арештмайданчику, куди її помістили співробітники патрульної поліції. Як з’ясувалося, 24-річний працівник СТО, який викрав транспорт, перебуваючи за кермом, порушив правила дорожнього руху, а на вимогу патрульних зупинити легковик - почав тікати.

Як розповів детектив Голосіївського управління поліції Ігор Дубровський, під час переслідування на вулиці Васильківській правопорушник, не впоравшись із керуванням, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок події ніхто не постраждав, аполіцейські тим часом встановили, що водій легковика перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Тож автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик, а на фігуранта склали адміністративні матеріали.

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"Ми встановили, що нічний правопорушник, який тікав від патрульних – це співробітник станції технічного обслуговування. Скориставшись ключами, які були всередині, він заволодів автівкою. Свої дії пояснює тим, що перебував напідпитку та вирішив "покататися" вулицями нічної столиці", - додав правоохоронець.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Пяний співробітник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП у Києві, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149768
 
 
 Топ коментарі
 
10 раз, как под копирку, СТО, алко, угон, столб. У них это где-то в спинном мозге прошито?
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Пацан мечтает о своей тачке. Идёт вкалывать на СТО. Полгодика повкалывает, и начинает понимать, что с его зарплатой до мечты ещё сто лет. А тачки - вот они... Брать нельзя, но если выпить, то сразу и храбрость появляется... Сел, завёл - и по газам...
А в Польше я прихал на СТО, а там полно машин. Спрашиваю хозяина - что это? Он говорит - дешевые, бэушные, обслуженные, на продажу - вот этот ряд любая по 1000 злотых за штуку, а вот этот ряд любая по 2000 злотых. А там вон по 10-15 тыс.
И я не пойму, почему Украина не откроет импорт, чтобы дать людям работу, стране - миллионы тонн ценнейшего металлолома чёрных и цветных металлов, а людям дешевые машины. Конечно, с обязательным ежегодным техосмотром. Как это сделано в Польше. И все в выигрыше.
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Ну а що його, саджати? Який в цьому сенс? Жертв нема, і слава богу. Хай відпрацьовує власну дурість.
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8 лет с КОНФИСКАЦИЕЙ?
При том, что за особо жестокие убийства дают семёрик?
Мило же Липецкие твари законов напринимали...
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Это портновские законы, так что нефиг на зеркало пенять))))
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Когда дают премию Дарвина, фотографируются не стоя, а лёжа.
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10 раз, как под копирку, СТО, алко, угон, столб. У них это где-то в спинном мозге прошито?
 показати весь коментар
 
 
Пацан мечтает о своей тачке. Идёт вкалывать на СТО. Полгодика повкалывает, и начинает понимать, что с его зарплатой до мечты ещё сто лет. А тачки - вот они... Брать нельзя, но если выпить, то сразу и храбрость появляется... Сел, завёл - и по газам...
А в Польше я прихал на СТО, а там полно машин. Спрашиваю хозяина - что это? Он говорит - дешевые, бэушные, обслуженные, на продажу - вот этот ряд любая по 1000 злотых за штуку, а вот этот ряд любая по 2000 злотых. А там вон по 10-15 тыс.
И я не пойму, почему Украина не откроет импорт, чтобы дать людям работу, стране - миллионы тонн ценнейшего металлолома чёрных и цветных металлов, а людям дешевые машины. Конечно, с обязательным ежегодным техосмотром. Как это сделано в Польше. И все в выигрыше.
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Стаття 289 КК України. Незаконне заволодіння транспортним засобом.
Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.
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Буде засуджений умовно і пару років попрацює на власників побитих автомобілів.
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Да здравствует наш суд - Самый гуманный суд в мире..)
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Ну а що його, саджати? Який в цьому сенс? Жертв нема, і слава богу. Хай відпрацьовує власну дурість.
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Аваков возьмёт на поруки. А почему нет. Молодой парень, роботяга, мечтал о машине, не удержался от соблазна. Правда под наркотой не был, но и синька сойдёт.
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