 Чотири людини через ДТП загинули на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук"повідомляє Департамент комунікації Національної поліції в Хмельницькій області.
"Аварія сталася 22 вересня близько 02.00 години на автодорозі неподалік с. Новосілка Деражнянського району.
25-річний водій автомобіля "FORD MONDEO" не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою з подальшим його перекиданням. В результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, загинули на місці події. Усі вони були жителями Деражні та Деражнянського району.
Водій "FORD MONDEO" має політравми та госпіталізований до місцевої лікарні. Ще один 28-річний пасажир не постраждав.
За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп‘яніння.
На місці події працює слідчо-оперативна група. За цимфактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Співчуття рідним та близьким загиблих
Я чітко вам пояснив чи ще будуть запитання?
(але ж як то треба було набухаится і напхати стільки в салон, щоб отак...усіх разом вбити...)
Я так і знав що у нього ще у молодому віці були проблеми з головою.
поки п"яне (або обдовбане) бидло дозволяє собі сісти за руль (а ще везти пасажирів) то така статистика не переведеться...
а молодь...ще й без досвіду...та "гальм" в дурній голові...а ще ж і випендриться перед однолітками і дівчатами ...біда...
А если трезвые...то кто им доктор что они сели в авто к пьяному за рулем?? Это был их выбор...личный....и кроме них никто в том что они погибли никто не виноват....
согласен и с тем, что это их осознанный выбор и идиотизм приведший к гибели...
а водила еще и сядет - это как бонус за то что остался жив (простите за сарказм)
Только дорога национального значения Житомир-Черновцы в более-менее приличном состоянии.
Да и там товарищ грося такого начудил, что диву даешься.
Вместо ремонта окружной около Староконстантинова, в 20 раз больше средств закопали в сам город, положили 10 слоев асфальта, а проезда нет.
Приходится ехать какими то переулками и собачьими тропами.
А дороги типа Бар-Гуков, Каменец-Гуков(Коломыя) последний раз ремонтировали в честь посещения Хрущевым колхозов-миллионеров.