 Чотири людини через ДТП загинули на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук"повідомляє Департамент комунікації Національної поліції в Хмельницькій області.

"Аварія сталася 22 вересня близько 02.00 години на автодорозі неподалік с. Новосілка Деражнянського району.

25-річний водій автомобіля "FORD MONDEO" не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою з подальшим його перекиданням. В результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, загинули на місці події. Усі вони були жителями Деражні та Деражнянського району.

Водій "FORD MONDEO" має політравми та госпіталізований до місцевої лікарні. Ще один 28-річний пасажир не постраждав.

За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп‘яніння.

На місці події працює слідчо-оперативна група. За цимфактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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