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 Чотири людини через ДТП загинули на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні вночі в результаті ДТП на Хмельниччині загинули 4 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук"повідомляє Департамент комунікації Національної поліції в Хмельницькій області.

"Аварія сталася 22 вересня близько 02.00 години на автодорозі неподалік с. Новосілка Деражнянського району.
25-річний водій автомобіля "FORD MONDEO" не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою з подальшим його перекиданням. В результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, загинули на місці події. Усі вони були жителями Деражні та Деражнянського району.

Водій "FORD MONDEO" має політравми та госпіталізований до місцевої лікарні. Ще один 28-річний пасажир не постраждав.
За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп‘яніння.

На місці події працює слідчо-оперативна група. За цимфактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідок зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція. ВIДЕО

Чотири людини через ДТП загинули на Хмельниччині, - Нацполіція 01

Чотири людини через ДТП загинули на Хмельниччині, - Нацполіція 02
Чотири людини через ДТП загинули на Хмельниччині, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149765
 
 
 Топ коментарі
 
Просто были сильно уставшие после тяжелого трудового дня.
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Років 10-11 тому п*яний наркот на київщині ухайдохав відразу 5 чоловік,всі молоді хлопці...Двоє вижили,пізніше один з них викинувся з вікна 8-го поверху.
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Так эти пассажиры тоже скорее всего были пьяными....
А если трезвые...то кто им доктор что они сели в авто к пьяному за рулем?? Это был их выбор...личный....и кроме них никто в том что они погибли никто не виноват....
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Просто были сильно уставшие после тяжелого трудового дня.
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Знов загинули люди... А поліцаї разом зі своїм насяльніком замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками займається розгоном протестуючих шахтарів проти кривавої торгівлі з країною-ангресором та здійснює приватні вояжі за кордон бабло тирити.

Співчуття рідним та близьким загиблих
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Аваков водятлу лично наливал? Или пить заставлял? Или насильно в машину , к пьяному водителю будущих жмуров посадил?
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Насяльнік Аваков повинен організувати і забезпечити роботу підлеглого йому відомства так, щоб кожний йому підлеглий чітко виконував свою задачу, в тому числі по попередженню дорожного транспортних пригод. І тоді п'яний не ризикне сісти за кермо автомобіля, а водій бусіка не буде перевозити пасажирів в не пристосованому для цього транспорті ..
Я чітко вам пояснив чи ще будуть запитання?
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Открой и посмотри статистику, сколько водителей в США за год получают DUI. У них там шо, тоже плохой насяльник? Пять лет вас и вашего насяльника свынопотама, Аваков значит устраивал, а теперь не устраивает, потому что не поддержал пытра на выборах?
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співчуття родинам загиблих..
(але ж як то треба було набухаится і напхати стільки в салон, щоб отак...усіх разом вбити...)
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Років 10-11 тому п*яний наркот на київщині ухайдохав відразу 5 чоловік,всі молоді хлопці...Двоє вижили,пізніше один з них викинувся з вікна 8-го поверху.
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Чечетов?
Я так і знав що у нього ще у молодому віці були проблеми з головою.
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ото ж!
поки п"яне (або обдовбане) бидло дозволяє собі сісти за руль (а ще везти пасажирів) то така статистика не переведеться...
а молодь...ще й без досвіду...та "гальм" в дурній голові...а ще ж і випендриться перед однолітками і дівчатами ...біда...
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Так эти пассажиры тоже скорее всего были пьяными....
А если трезвые...то кто им доктор что они сели в авто к пьяному за рулем?? Это был их выбор...личный....и кроме них никто в том что они погибли никто не виноват....
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однозначно! и может выбрали промеж себя самого трезвого!
согласен и с тем, что это их осознанный выбор и идиотизм приведший к гибели...
а водила еще и сядет - это как бонус за то что остался жив (простите за сарказм)
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Из тех дорог, которыми приходится ездить - в Хмельницкой области самые убитые.
Только дорога национального значения Житомир-Черновцы в более-менее приличном состоянии.
Да и там товарищ грося такого начудил, что диву даешься.
Вместо ремонта окружной около Староконстантинова, в 20 раз больше средств закопали в сам город, положили 10 слоев асфальта, а проезда нет.
Приходится ехать какими то переулками и собачьими тропами.
А дороги типа Бар-Гуков, Каменец-Гуков(Коломыя) последний раз ремонтировали в честь посещения Хрущевым колхозов-миллионеров.
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Еще 9 вчера в маршутке - это настоящая война на дорогах.
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