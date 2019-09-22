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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Угорщина (492) Міноборони (2801) вишкіл (1275)

 Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони. ФОТОрепортаж

В Угорщині завершилися міжнародні навчання "Світла Лавина-2019" із залученням багатонаціонального інженерного батальйону "Тиса".

У навчаннях брали участь 13 військовослужбовців Збройних Сил України, військові від ЗС Румунії та Словаччини по 12 військовослужбовців та від Збройних Сил Угорщини як приймаючої сторони, понад 200 військовослужбовців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Під час практичної фази навчань, яка відбулась 19 вересня, було наведено переправу та виконано завдання з інженерного забезпечення у випадку надзвичайної ситуації в районі м. Ходмезьовашархей, Угорщина.

Під час практичних дій військовими було продемонстровано виконання завдань з евакуації цивільного населення, відновлення шляхів, руйнування дамби шляхом її підриву. Крім того, високоповажним гостям було продемонстровано зразки техніки та обладнання, які є на озброєнні інженерних підрозділів ЗС Угорщини.

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Результатом роботи координаційної групи Збройних Сил країн-учасниць проекту "Тиса", в якій Україну представляв начальник Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Кравчук, стало підписання Угоди про співробітництво на наступний рік та перспективи подальшого співробітництва.

Після завершенню навчань відбулася церемонія закриття, під час якої здійснено передачу командування багатонаціонального інженерного батальйону "Тиса" від Збройних Сил Угорщини до Збройних Сил Румунії.

Довідка. Батальйон "Тиса" було утворено у 2002 році за Угодою між урядами Угорщини, Румунії, Словацької Республіки і України, яка була підписана у Будапешті.

Багатонаціональний інженерний батальйон було створено для своєчасного реагування на повені, які загрожують країнам Карпатського регіону, а також надання допомоги постраждалим регіонам у ліквідації наслідків стихії.

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Щороку делеговані до батальйону інженерні підрозділи країн-учасниць проводять спільні навчання з умовною назвою "Світла лавина", під час яких відпрацьовують питання щодо евакуації людей із загрозливих регіонів, їх забезпечення засобами першої необхідності, укріплення берегів та гідротехнічних споруд, розчищення доріг та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 01
Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 02
Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 03
Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 04

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Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 05
Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 06
Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 07
Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 08

Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони 09
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149755
 
   
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Правильно! Хай тренуються... Хай наші хлопці вивчають перспективний ТВД. А то, не приведи господь, прийдеться переправи для танків наводить, в бік Будапешта, коли там комусь захочеться "Велику Угорщину" побудувать, за рахунок України... От, на час такої "надзвичайної ситуації", вони і будуть готові...
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Мадяри і самі досить прикольні, прибігли до Європи з Башкирії і розповідають тепер казочки що вони корінне європейське населення...))))
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Фі́но-у́гри або у́гро-фі́ни ...Дунайська підгрупа
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Це та Угорщина, що заблокувала саміт формату Україна-НАТО?
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