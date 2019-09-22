 Військові інженери на навчаннях в Угорщині відпрацювали дії в разі надзвичайної ситуації, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У навчаннях брали участь 13 військовослужбовців Збройних Сил України, військові від ЗС Румунії та Словаччини по 12 військовослужбовців та від Збройних Сил Угорщини як приймаючої сторони, понад 200 військовослужбовців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Під час практичної фази навчань, яка відбулась 19 вересня, було наведено переправу та виконано завдання з інженерного забезпечення у випадку надзвичайної ситуації в районі м. Ходмезьовашархей, Угорщина.

Під час практичних дій військовими було продемонстровано виконання завдань з евакуації цивільного населення, відновлення шляхів, руйнування дамби шляхом її підриву. Крім того, високоповажним гостям було продемонстровано зразки техніки та обладнання, які є на озброєнні інженерних підрозділів ЗС Угорщини.

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Результатом роботи координаційної групи Збройних Сил країн-учасниць проекту "Тиса", в якій Україну представляв начальник Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Кравчук, стало підписання Угоди про співробітництво на наступний рік та перспективи подальшого співробітництва.

Після завершенню навчань відбулася церемонія закриття, під час якої здійснено передачу командування багатонаціонального інженерного батальйону "Тиса" від Збройних Сил Угорщини до Збройних Сил Румунії.

Довідка. Батальйон "Тиса" було утворено у 2002 році за Угодою між урядами Угорщини, Румунії, Словацької Республіки і України, яка була підписана у Будапешті.

Багатонаціональний інженерний батальйон було створено для своєчасного реагування на повені, які загрожують країнам Карпатського регіону, а також надання допомоги постраждалим регіонам у ліквідації наслідків стихії.

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Щороку делеговані до батальйону інженерні підрозділи країн-учасниць проводять спільні навчання з умовною назвою "Світла лавина", під час яких відпрацьовують питання щодо евакуації людей із загрозливих регіонів, їх забезпечення засобами першої необхідності, укріплення берегів та гідротехнічних споруд, розчищення доріг та відновлення зруйнованої інфраструктури.









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Фото: mil.gov.ua