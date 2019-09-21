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Все про:Дніпропетровськ (1151) Коломойський (575) баскетбол (20) Петровський Олександр (10)

 Коломойський сходив на баскетбол у компанії Нарика, Гастелло й Умки. ФОТО

Олігарх Ігор Коломойський 21 вересня відвідав у Дніпрі матч за суперкубок України між баскетбольними клубами "Дніпро" та "Хімік".

За матчем Коломойський спостерігав у компанії президента БК "Дніпро" Валерія Кондратьєва (відомого як Гастелло), "авторитета" Олександра Петровського (відомого як Нарик) і Сергія Олійника (відомого як Умка), пише Цензор.НЕТ.

У складі БК "Дніпро" грає син Ігоря Коломойського Грегорі, який у цьому матчі провів на майданчику 4 хвилини.

Дивіться також: "Імпічмент Коломойському", - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначимо, що суперкубок виборов БК "Дніпро". Команда програла з рахунком 82:85, а титул здобула за сумою двох зустрічей.

Коломойський сходив на баскетбол у компанії Нарика, Гастелло й Умки 01
Коломойський сходив на баскетбол у компанії Нарика, Гастелло й Умки 02

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Нагадаємо, 1 березня 2019 року суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом із Нариком і цитату генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом.

Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті, але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. До того ж оштрафували за його відсутності, навіть не сповістивши про суд.

Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов написав статтю про цей процес.

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20 жовтня 2017 року на Петровського було оформлено нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього, 24 серпня 2017 року Петровського було нагороджено відзнакою президента України "Хрест Степана Мазепи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149745
 
 
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Мальчик здоровый, спортивный. Через пару лет пойдет срочку служить в ВСУ.
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а погоняла то якi "спiвучi",зелебобики в захватi))
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Это какой то новый кардашян! В каждом посте коломойский, коломойский... похоже что он Бутусову деньги за пиар платит.
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тут треба вірно кому поставити: Зєля Нарік... Коломойський сходив на баскетбол у компанії Нарика, Гастелло й Умки - Цензор.НЕТ 6162 чи взагалі інший знак...
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Генеральный прокурор Луценко и председатель СБУ Грицак называли Петровского-Налекришвили представителем преступного мира.В 2011 г. Луценко заявлял, что Петровский- "Нарик" проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. В 2005 г. он покинул территорию Украины а группа была разгромлена. Правоохранительные органы рассматривают Петровского как "действующего авторитета"./Нарик что на фотках с Порошенко -плохой Нарик, редиска. Нарик что случайно оказался на фотке с хозяином Зеленского Коломойским - хороший Нарик, правильный чувак.
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Когда Нарик привез в Украину томос, то Цензор визжал от радости.
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Терпіти не можу Коломойського... Проте йому вирішувати, з ким ходити на баскетбол. Тим паче, що перечислені люди 100% мають з ним спільний бізнес, як і з усіма іншими олігархами України.
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Юрий Касьянов
Стадион так стадион. Беня, Нарик, Гастелло и Умка. Правящая элита нации
Справедливости ради: в 2017 году Нарик получил наградной пистолет "Глок 17"от МО Коломойський сходив на баскетбол у компанії Нарика, Гастелло й Умки - Цензор.НЕТ 6276
Полторака, а Пётр Алексеевич наградил его знаком отличия "Хрест Степана Мазепи".как же меня тошнит.....
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А нас "тошнит" от твоей глупости... Открой Википедию и набери; "Награды Украины. Крест Стерана Мазепы"... Ты будешь "приятно удивлён"...
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Беня просто продемонстрировал своим вчерашним оппонентам, что если что...то братва из 90-х рядом.
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будут эти зеленые поцы драпать быстрее януовоща
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Шото пан редактор непослідовний,чому не написати "Коломойський(відомий,як Бєня)" ?
І що в цій новині цікавого ?
Нє.Не виграти вам апеляцію.А я попереджав,Петровський-старий Бєнін товариш,виконавець брудної роботи,з ним Бєня починав імперію будувати.
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Пока воров в законе , будут награждать оружием и орденами в Украине будущего нет , как у страны с комфортными условиями для жизни Чем тогда Украина отличается от Параша Коломойський сходив на баскетбол у компанії Нарика, Гастелло й Умки - Цензор.НЕТ 3480
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Странно,что пацики из 90х не на кортах сидят и без семок
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По 3,14зде пустил футбольный клуб, взялся за баскетбол?
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Как там сына бездарь? Дает указания тренеру?
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При зеленых соплях Украина превращается в дурнопахнущее болото,где всплывает все старое дерьмо.
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