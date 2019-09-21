 Коломойський сходив на баскетбол у компанії Нарика, Гастелло й Умки. ФОТО

За матчем Коломойський спостерігав у компанії президента БК "Дніпро" Валерія Кондратьєва (відомого як Гастелло), "авторитета" Олександра Петровського (відомого як Нарик) і Сергія Олійника (відомого як Умка), пише Цензор.НЕТ.

У складі БК "Дніпро" грає син Ігоря Коломойського Грегорі, який у цьому матчі провів на майданчику 4 хвилини.

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Зазначимо, що суперкубок виборов БК "Дніпро". Команда програла з рахунком 82:85, а титул здобула за сумою двох зустрічей.





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Нагадаємо, 1 березня 2019 року суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом із Нариком і цитату генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом.

Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті, але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. До того ж оштрафували за його відсутності, навіть не сповістивши про суд.

Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов написав статтю про цей процес.

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20 жовтня 2017 року на Петровського було оформлено нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього, 24 серпня 2017 року Петровського було нагороджено відзнакою президента України "Хрест Степана Мазепи".