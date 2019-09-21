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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (1247) авіація (449) МВС (1340) Туреччина (918)

 Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу дав високу оцінку Ан-178 і висловив свою зацікавленість літаком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це сьогодні, 21 вересня, йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з міністром внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейманом Сойлу.

Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 01

"На виставці сучасних технологій в Стамбулі, яку ми маємо честь відвідувати, представлений наш літак Ан-178. МВС України планує закупити 13 таких літаків для ДСНС, для ліквідації пожеж, та для Національної гвардії. Сподіваюся, турецька сторона зверне увагу на наш Ан-178", - сказав Арсен Аваков.

Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 02
Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 03

Сулейман Сойлу надав високу оцінку Ан-178 та висловив свою зацікавленість літаком. Також він підкреслив успішність співробітництва з Україною в сфері авіації.

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Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 04

"Ан-178 дуже хороший літак. Крім того, наші вертольоти Мі-17 (транспортна модифікація Мі-8. - Ред.) модернізуються в Україні, 6 з них ми вже отримали. Для нас це приклад дуже успішного співробітництва з вами", - сказав Сулейман Сойлу.

Арсен Аваков запросив міністра внутрішніх справ Туреччини відвідати Україну.

Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 05

"Дуже розраховую, що ви наприкінці місяця відвідаєте Україну. У нас будуть масштабні навчання, які ви маєте побачити. Крім того, я покажу вам нові модернізовані моделі вертольота Мі-8. А компанія Airbus проведе презентацію вертольотів, які вони поставляють для МВС України", - додав Арсен Аваков.

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Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 06

Турецька сторона запевнила, що сподівається відвідати України: "Це має бути дуже цікавий та насичений візит, думаю я приїду", - сказав Сулейман Сойлу.

Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 07

Зазначимо, Ан-178 - перший літак з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих.

Нагадаємо, як раніше заявляв Арсен Аваков, Україна виграла тендер - 40 млн доларів на ремонт та модернізацію 17-ти вертольотів МІ-17 турецької жандармерії.

Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 08
Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков 09

На виставці, яка відбувається в Стамбулі, беруть участь 10 тис. учасників з усіх країн світу. Проходить демонстрація останніх досягнень озброєння, технологій, безпілотних літальних апаратів, досягнень в сфері кібербезпеки, а також декілька авіа шоу. Очікується до 1 млн відвідувачів.

У вересні 2018 року Арсен Аваков та Сулейман Сойлу підписали декларацію про співробітництво в боротьбі з тероризмом, транснаціональною злочинністю та кіберзагрозами. Також МВС та берегова охорона Туреччини домовилися спільно патрулювати Чорне море.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149728
 
   
 Топ коментарі
 
Аваком яким боком до виробництва Ан-178?? Розраховує як на закупівлі рюкзаків в 3-5 раз ціну завищити та продати від фіктики?? Чи як?
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аваков кто? он шо отдельная фигура ?- а новость подают так как он главный политик Украины - а может мы шо то не знаем?)))))
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Я не зрозумів, а до чого тут Аваков взагалі? Він хіба повинен цим займаця, чи у МВС вже все гаразд? Чи після провала реформи МВС він вирішив теж зробити і тут.
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Аваком яким боком до виробництва Ан-178?? Розраховує як на закупівлі рюкзаків в 3-5 раз ціну завищити та продати від фіктики?? Чи як?
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аваков кто? он шо отдельная фигура ?- а новость подают так как он главный политик Украины - а может мы шо то не знаем?)))))
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Ну у нас міністр закордонних справ постачанням продуктів сепарам займається, тепер міністр внутрішніх справ виробництвом літаків. Весело. Це таке реформування уряду.
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По линии МВД встреча была,между министрами МВД Турции и Украины, читать надо нормально.
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а это что у АНа пилотское кресло мехом обшито ? Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков - Цензор.НЕТ 1210
в принципе правильно . нужно было еще стекла затонировать и сабвуфер поставить . чурки на это хорошо ведутся Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков - Цензор.НЕТ 6493
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"джавелины" уже грузят и обратно отправят в США
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закупка С- 400 в кремлівського окупанта України на суму 2,7 лярда зелених,котрі підуть на пітримку выйни з Україно,і відказ США поставлят туркам літаки -невидимки...
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Классная авионика в АН-178, не то, что в АН-140.
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Человек мимо проходил, а уже такой заголовок.
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На днях был экшн с мостом, теперь самолетостроение.
Незаменимый чувак, оказывается.
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Я не зрозумів, а до чого тут Аваков взагалі? Він хіба повинен цим займаця, чи у МВС вже все гаразд? Чи після провала реформи МВС він вирішив теж зробити і тут.
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У цього хитрозробленного армяшки стільки здібностей ось тільки українську вивчити не може, чи не хоче...
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Что то Рюкзаков в авиасферу зачастил...
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А при чому Сабаков до авіації? Гниду починають піаріти скрізь
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Я так думаю, що недарма головний поліцейський насяльнік зацікавився продажем літаків туркам. Це не мєлочь по карманах бабульок в трамваях тирити чи дитячі рюкзачки по вартості танчиків армії втюхувати . Тут і масштаб більшим буде та і відкати відповідно...
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Молодец Аваков, его министерство планирует закупить украинские самолеты, а он сам на международных выставках продвигает, рекламирует украинские технологии.

Так и должны поступать украинские чиновники.
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Уже больше 4 лет этому экземпляру самолета, он у многих вызывает внимание и на этом все. И сразу возникает вопрос, что с этим самолетом не так? ни один самолет "Антонов" больше не заказан ни Саудовской Аравией, ни Минобороны Украины, ни кем-либо еще.
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Один чиновник рекламує українські літаки, другий чиновник - рекламує шаурму і брєндовая чувіх, третій чиновник - рекламує нецензурні вирази іноземного походження, четвертий чиновник просто в залі верховної ради брєндову чувіху за тітьки смикає ...
Лише одне запитання - А ці "слуги урода" колись будуть займатися своїми прямими обов'язками ?
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