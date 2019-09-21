EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2389  19
Все про:Держприкордонслужба (2252) кордон (1336) охорона (198) США (5429) Дейнеко Сергій (10)

 В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги із США, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

Представники Прикордонно-митної служби США допоможуть українським прикордонникам в апробації нової моделі охорони кордону на одній з ділянок.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко з делегацією офіцерів Держприкордонслужби України перебувають з робочим візитом в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Голова Держприкордонслужби України наголосив, що отримані під час робочого візиту знання будуть активно впроваджуватись в Держприкордонслужбі. "Зокрема, на одній з ділянок продовжимо апробовувати нову модель охорони кордону і в цьому нам допомагатимуть саме представники Прикордонно-митної служби США" - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відправлять військових на Близький Схід після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ, - Пентагон

Українська делегація вивчила особливості роботи Прикордонно-митної служби США. "Це неоціненний досвід, адже фактично перебували на одній зі складних ділянок – кордоні з Мексикою", - зазначив Дейнеко.

В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги із США, - Дейнеко 01
В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги із США, - Дейнеко 02
В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги із США, - Дейнеко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149713
 
 
 Топ коментарі
 
Дефолт не наступил. Украину никто не продал. Американцы все еще нас обучают и выделяют деньги...пороходурни, вам не кажется что у вас таки проблемы с логикой?
 показати весь коментар
 
Пусть идут по границе. И заходят на территорию до Успенки. По идее граница наша. Да и колоборанты побоятся стрелять в сторону кацапни,которая тоже будет выглядывать со своего края в непонятках ))
 показати весь коментар
 
Зараз ця новина набере найбільше коментів, підгорає в кацані добре при словосполученні україноамериканські, це як правосєкожидобіндєри
#українськісанкціїзаобстріли долучайтесь
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Ой зрадонька! Клованы шо ж вы творите?!
 показати весь коментар
 
а 10тис контабандистів аж всераються з переляку... В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги з США, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 6879
ЯК ВСЕ ВДАСЦЯ то їм знов на своїх моргах спину гнути..а не дурня валяти по-під митницею В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги з США, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 2613
 показати весь коментар
 
смешно однако - а Трамп по этому стену строит - шо у них погранцы работают хорошо? логика где?
 показати весь коментар
 
што? опять будут потужно строить стену плача с на мордовией? как кулявлобный бакайцынюк?
 показати весь коментар
 
 
Это те, которые по 200,000 нелегалов в год из Мексики пропускают? Они напомогают..
 показати весь коментар
 
наші "прикордонники" лише цього року запустили в Україну близько мільйона громадян ворожої держави.Дані з відкритих джерел.
 показати весь коментар
 
Американские погранцы теперь станут прикордонниками и познают сладость хабаря. Еще неизвестно кто у кого чему научится.
 показати весь коментар
 
Є чому навчатися. Це не паспорти відмітками про відбуття та прибуття штемпелювати.
 показати весь коментар
 
 
Пусть идут по границе. И заходят на территорию до Успенки. По идее граница наша. Да и колоборанты побоятся стрелять в сторону кацапни,которая тоже будет выглядывать со своего края в непонятках ))
 показати весь коментар
 
 
американці і є колаборантами по відношенню до України .Не вживай слів , змісту яких не розумієш.Ті , що співпрацюють із ворогом - то к о л а б о р а ц і о н і с т и !
 показати весь коментар
 
КОЛЛАБОРАНТ а, м. collaborateur m. Тот, кто сотрудничает с врагом.
 показати весь коментар
 
Зараз ця новина набере найбільше коментів, підгорає в кацані добре при словосполученні україноамериканські, це як правосєкожидобіндєри
#українськісанкціїзаобстріли долучайтесь
 показати весь коментар
 
 
Бугага, які кацапські тролі передбачувані, я навмисно написав, що матимем найбільше коментів, щоб була відмашка кураторів від новини, так вони маніпулюють, спотворюють, втручаються. Опускають і піднімають новини на цензорі.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
 показати весь коментар
 
Дефолт не наступил. Украину никто не продал. Американцы все еще нас обучают и выделяют деньги...пороходурни, вам не кажется что у вас таки проблемы с логикой?
 показати весь коментар
 
 
Так вот что и поражает! Главное они тупо не видят как они похожи на кремлядь. Те тоже никогда не выберут кого-то кто будет или клоуном или барыгой или еще кем-то. Главное что бы был опыт большой и что бы был патриот (чисто внешне) и все. Будут за царя жопы рвать. Вот я например за Зелю голосовал и да, он для меня просто шанс не более. Не справиться я сам против него выйду на майдан. Проиграет выборы хрен с ним. А это свынебратья так не могут.....жалкие и убогие 8%
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору