 В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги із США, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко з делегацією офіцерів Держприкордонслужби України перебувають з робочим візитом в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Голова Держприкордонслужби України наголосив, що отримані під час робочого візиту знання будуть активно впроваджуватись в Держприкордонслужбі. "Зокрема, на одній з ділянок продовжимо апробовувати нову модель охорони кордону і в цьому нам допомагатимуть саме представники Прикордонно-митної служби США" - зазначив він.

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Українська делегація вивчила особливості роботи Прикордонно-митної служби США. "Це неоціненний досвід, адже фактично перебували на одній зі складних ділянок – кордоні з Мексикою", - зазначив Дейнеко.





