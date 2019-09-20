 В окремому полку ССО проходять двотижневі збори резервістів першої черги. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Всі резервісти, починаючи з 2014 року, вже проходили службу в цьому полку в різні хвилі мобілізації. 98 відсотків із них мають досвід виконання бойових завдань у Донецькій і Луганській областях.

"Вчити їх не треба, - каже начальник штабу зборів. - Наше завдання - за ці два тижні відновити і вдосконалити їхні вміння, навички і натренованість під час комплексних занять із тактико-спеціальної підготовки".

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Всі практичні заняття, а це: ведення спеціальної розвідки (засідки, нальоти, облаштування місць денного відпочинку), вогнева підготовка (застосування стрілецької зброї, ДШК, гранатометів різних систем, мінометів), тактична медицина, водіння легкоброньованих і вантажних автомобілів, інженерна підготовка (робота з мінами, саморобними вибуховими пристроями, подолання замінованих ділянок місцевості тощо), проходять у рамках тактико-спеціальних навчань із залученням певних підрозділів полку.





Підсумком зборів стане 20-кілометровий добовий вихід у повному спорядженні для виконання спеціальних розвідувально-диверсійних завдань в умовному тилу противника.

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