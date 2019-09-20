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Все про:громадянство (587) Коломойський (568) Олег Богачук (893)

 "Імпічмент Коломойському", - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Партія "Демократична сокира" провела під Офісом президента протестну акцію з вимогою позбавити олігарха Ігоря Коломойського українського громадянства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій

Організатори акції висунули свою головну умову - позбавити олігарха Ігоря Коломойського українського громадянства.

Як зазначають організатори, позбавлення громадянства перебуває в межах повноважень президента. Ми ... хочемо дати Володимиру Зеленському шанс, що він - незалежний державний діяч. Що він - не актор, замовлений олігархом на корпоратив. Що він - президент, а не підставка під попільничку бабусі.

"Президенте України. Гарантуйте Конституцію. Позбавте громадянина Ізраїлю та Кіпру громадянства України! І заодно - впливу на українську політику. Дайте, нарешті, міжнародним судовим і слідчим органам дістатися до нього, не вступаючи в конфлікт з українською державою!" - йдеться в повідомленні організаторів.

"Люди! Давайте допоможемо Вові забрати бабусин паспорт! Приходьте з нами до Адміністрації - ой, Офісу - президента України", - резюмували в "Демсокирі".


Учасники запустили "надувного Беню" якого зловив "агент ФБР"

Імпічмент Коломойському, - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства 01
Імпічмент Коломойському, - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства 02
Імпічмент Коломойському, - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства 03
Імпічмент Коломойському, - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства 04
Імпічмент Коломойському, - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства 05

Фото, відео - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149674
 
   
 Топ коментарі
 
Ого а слабо так про кучму, пінчука, або ахмєтова?
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..."Імпічмент Коломойському", - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства - Цензор.НЕТ 5123...
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Если Беня на зло порохоботам сделает себе еще и российский паспорт, то в псих больницах будет очередь из порохоботов до конца жизни!
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Он у него уже наверное и так есть, а вам зебилам от этого легче станет?
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Свыняча "непруха"..... За шо не возмётся, всё говно!
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"Импичмент" Коломойскому == импичмент скомороху. Он скоморох, но не идиот. Тут с корнем обрезать все надо.
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Приїхавши в Україну ,олігарх відчув себе повним господарем вся вертикаль влади працює на нього .Замість того що б прокуратура запитала куди поділись з Приват банку 5,5 мільярда доларів ,чому не має справи про викачану технічну нафту.Натомість він вимагає 3 мільярда долаврів компенсації ,якщо не зупинити його то вся країна буде в боргу перед ним.
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Бред .... не могут простить бывшему губернатору Днепровской, что не дал прорубить коридор, через всю Украину, к Крыму.
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простите, а "не дал" чем? как? какими действиями? а давно у нас в Украине луганда граничит с крымом через Днепропетровскую область?
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