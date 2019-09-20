 "Імпічмент Коломойському", - під ОП відбулася акція з вимогою позбавити Коломойського українського громадянства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій

Організатори акції висунули свою головну умову - позбавити олігарха Ігоря Коломойського українського громадянства.

Як зазначають організатори, позбавлення громадянства перебуває в межах повноважень президента. Ми ... хочемо дати Володимиру Зеленському шанс, що він - незалежний державний діяч. Що він - не актор, замовлений олігархом на корпоратив. Що він - президент, а не підставка під попільничку бабусі.

"Президенте України. Гарантуйте Конституцію. Позбавте громадянина Ізраїлю та Кіпру громадянства України! І заодно - впливу на українську політику. Дайте, нарешті, міжнародним судовим і слідчим органам дістатися до нього, не вступаючи в конфлікт з українською державою!" - йдеться в повідомленні організаторів.

"Люди! Давайте допоможемо Вові забрати бабусин паспорт! Приходьте з нами до Адміністрації - ой, Офісу - президента України", - резюмували в "Демсокирі".





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Фото, відео - Олег Богачук