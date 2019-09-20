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Все про:армія (2562) Німеччина (1275) вишкіл (1273) 95 окрема десантно-штурмова бригада (34)

 Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині. ФОТОрепортаж

У Німеччині в рамках міжнародних навчань Saber Junction-2019 рота українських десантників з 95-ї ОДШБр діє як резерв 173-ї повітряно-десантної бригади Збройних Сил США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 01

Українські десантники отримали наказ висунутися в район містечка Raversdorf, де беруть під контроль в'їзд і виїзд із цього населеного пункту. Також десантники виставили мобільні і тимчасові блокпости на проїжджих частинах, лісових висотах і навколо місця зосередження.

Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 02
Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 03

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Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 04
Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 05
Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 06

Також дивіться: Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу. ФОТОрепортаж

Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 07

Водночас, у певному районі відбулося десантування особового складу, техніки та вантажів підрозділів 173-ї повітряно-десантної бригади Збройних Сил США.

Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 08
Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 09
Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині 10

Також дивіться: Миколаївські десантники відпрацювали безпарашутну висадку на дах будинку, палубу ворожого корабля і в тил противника. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149659
 
   
 Топ коментарі
 
розкажи це штатам.
нехай поржуть.
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якби не війна, в нас ніколи би не було такої армії.
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для цього потрібно мати свою армію, а не сподіватись, що штати воюватимуть за всіх.
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а на Східному фронті...без перемін..рогатки
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якби не війна, в нас ніколи би не було такої армії.
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Бабская логика. Если бы Украина пошла по пути Польши и Балтии,то ее бы и так не было. Да и армия та не нужна была бы. Просто разрешить США строить базы в Украине.
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В Польше и баз нет. А у нас могли бы. По всему периметру с рахой. - Стопудово обосралась бы сунуться.
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для цього потрібно мати свою армію, а не сподіватись, що штати воюватимуть за всіх.
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Армия,это дорогое удовольствие, дорогуша. Ее лучше не иметь. А пустить деньги в экономику. А США сама заинтересована строить базы. Зачем ей мешать ?
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Они в Феодоссии уже высаживались.Да только ющ не смог их от титушек комуняцких защитить.Мудак.
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К сожалению это все показуха как и на порошенковских парадах. То есть единица из общей массы. А общая масса на фронте. Не знаю,возят им еще волонтеры необходимое...
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Світ з нахабства РФ знову на межі ядерноі війни. Головний камінь спотикання- Украіна і іі сростаюча могутність. Але без арміі ми "Ніхто" і це поксззав 2014 рік. І якби не воняли ватопацифісти, армію будемо творити свою. Навіть якщо і вся "каралевская рать з АП" підпише Капітуляуцію!
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Опять будут как и два года подряд всех громить и побеждать,так нам скоро в помощи откажут из-за обиды.. Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині - Цензор.НЕТ 2412
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Уверен что эта рота десантников из 95-й или любая другая из ВСУ на порядок боеспособней чем из любый других подразделений ДШБр иностранных армий,включая россионскую))
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