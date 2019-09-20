 Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Українські десантники отримали наказ висунутися в район містечка Raversdorf, де беруть під контроль в'їзд і виїзд із цього населеного пункту. Також десантники виставили мобільні і тимчасові блокпости на проїжджих частинах, лісових висотах і навколо місця зосередження.





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Водночас, у певному районі відбулося десантування особового складу, техніки та вантажів підрозділів 173-ї повітряно-десантної бригади Збройних Сил США.







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