 Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Українські десантники отримали наказ висунутися в район містечка Raversdorf, де беруть під контроль в'їзд і виїзд із цього населеного пункту. Також десантники виставили мобільні і тимчасові блокпости на проїжджих частинах, лісових висотах і навколо місця зосередження.
Водночас, у певному районі відбулося десантування особового складу, техніки та вантажів підрозділів 173-ї повітряно-десантної бригади Збройних Сил США.
цікаво..
нехай поржуть.