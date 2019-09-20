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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:будівництво (414) Херсонщина (458) КПВВ (48) Гусєв Юрій (6)

 На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" почали будувати режимні зони, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Завдяки рішенню уряду України про передачу функцій замовника з будівництва контрольних пунктів в'їзду-виїзду від УДП "Укрінтеравтосервіс" до АТ "Укрзалізниця" в п'ятницю почалися роботи на об'єктах КПВВ "Чонгар" і "Каланчак".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

"Він зазначив, що це є умовою для своєчасного і якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон до 15 листопада", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наступного тижня в рамках робочого візиту до Херсонської області міністр інфраструктури Владислав Криклій планує відвідати КПВВ і провести нараду щодо фактичних термінів завершення будівництва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Введення в експлуатацію оновлених КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом.

Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованою АР Крим заплановано 15 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149637
 
 
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ну все - он согласился с оккупацией - факт
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кто такой "он" и что значит "согласился с оккупацией"? "он" должен был делать вид, что оккупации не существует?
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Схвалюю! Предатели должны находиться в зоне.
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М да вообщем Крым, я так понял , никто возвращать не собирается
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с чего бы? гонконг был оторван от недоразвитого в смысле прав человека Китая и долгое время оставался под более прогрессивными британскими законами. здесь же обратная ситуация: крым от "варваров" перешёл к ещё большим "варварам". там разве что начнут есть людей.
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